Las dos guerras de una mujer indomable

A Dionisia López Amado la criaron sus abuelos luego de que su padre se suicidara frente a su madre en Cedeira, La Coruña. Tenía 8 años cuando comenzó la Guerra Civil Española, donde fue testigo de las instalaciones de saladeros de pescado usadas como campos de concentración. Emigró a Buenos Aires casada con un hombre alcohólico que no la amaba y su hijo mayor, Antonio, es uno de los civiles desaparecidos por la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Su militancia política en busca de respuestas la convirtió en una de las referentes de las Madres de Plaza de Mayo, destacándose en una lucha que fue el motor de su vida hasta su último día: esta es la historia de “La Gallega de Zona Norte”, mujer símbolo de perseverancia y de indomable carácter aún en las situaciones más trágicas.

Nacida en 1928 en una familia de pescadores, luego de que su padre se disparara un balazo en la cabeza delante de su madre fue educada rigurosamente por sus abuelos, que la fomentaron en el hábito de la lectura. Fanática del mar, vió como lentamente su tranquilo pueblo se iba convirtiendo en un territorio peligroso a medida que avanzaba la Guerra Civil: primero con la llegada de camiones con soldados y luego con las instalaciones de las fábricas usadas como cárceles. De los dos saladeros de pescado ubicados en la playa, uno fue convertido en “campo de concentración”, según sus propias palabras. Recordaba soldados fuertemente armados y jóvenes presos, a quienes varias veces alimentó a escondidas ofreciéndoles pan envuelto en un trapo por debajo de los alambrados para no ser descubierta. “Se los notaba muy débiles y hambrientos. Probablemente era la única comida que recibían en el día. Me sentía identificada porque varios de los integrantes de mi familia habían sido fusilados durante el régimen franquista. La guerra empezaba a dejar marcas en mi vida”, reconoció en una antigua entrevista.

La juventud de Dionisia se mezclaba con fiestas de santos, grupos de amigos y amigas, los temores de la guerra y el triunfo de un pueblo amenazado por el terror. En ese contexto, en un ambiente devastado y gris la mujer y la madre construyeron su propia historia. A Nisa, como la conocían, le gustaban más las agujas y los retazos de tela que los libros, sin embargo su personalidad curiosa y comprometida cultivó un espíritu de reflexión y de lectura propios. De grande, ni bien pudo burlar la faja de la prohibición, logró acercarse a sus libros y a los autores/as favoritos.

Su primer novio fue su marido, al que conoció por amigos en común. Aunque su familia se oponía al noviazgo, ella siguió adelante. Y se casó a los 24 años “virgen como un pimpollo”, para poder vestirse de blanco en la ceremonia: no hacerlo para ella sería un pecado mortal. Pero su esposo no la amaba, solo quería emigrar acompañado a la Argentina en busca de un futuro mejor y lo logró poco tiempo después, en 1954 cuando le pagaron el pasaje a ellos y su pequeño hijo Antonio para venir al país y afincarse juntos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Al principio lloraba y extrañaba todo, hasta que se postuló para trabajar en un comercio como modista de ropa fina, empleo que consiguió enseguida gracias a su gran capacidad en la labor.

Luego de unos meses de prosperidad, reconoció que aceptaba el alcoholismo de su marido pero la situación empeoró cuando comenzó a golpearla. “Nunca me pegó mi padre y ningún hombre me va a golpear. Me tocás y te mato”, le dijo una noche. Se separaron cuando lo echó de su casa y lo mandó a vivir a un hotel en Capital Federal. Ella también abandonó el hogar que compartían, se mudó a un terreno prestado y continúo con sus quehaceres de costura de manera independiente. El verdadero amor lo encontró en Julián, “su segundo y último hombre de su vida”, un ex compañero de trabajo amable, respetuoso y educado que le pidió varias veces que deje de madrugar y esforzarse tanto en su empleo: ella respondió que “jamás sería una mantenida” hasta que su vida cambió por completo el 15 de junio de 1976.

Antonio Díaz López, su hijo mayor (que llevaba ese nombre por Antonio Machado, el escritor que fascinaba a Dionisia en sus lecturas clandestinas) nacido en Ferrol en 1952, no quería estudiar y había comenzado a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido político de tendencia marxista leninista cuyo brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) desarrolló la sangrienta lucha contra el gobierno militar de esa época y su terrorismo de Estado. Antonio ejercía tareas sociales en el humilde barrio “ Villa La Cava” del partido de San Isidro junto a su compañera enfermera Estela Riganti cuando ambos fueron secuestrados y desaparecidos en la puerta de su casa en San Fernando por las fuerzas armadas.

La gallega sabía que Antonio militaba en el ERP y que creía poder cambiar el sistema por uno más justo y socialmente equilibrado. Pero cuando su madre entendió el contexto de la situación y el peligro inminente que corría, le pidió que se alejara de la lucha armada. Le respondió que “lo hacía por su familia y toda la gente que la está pasando mal. Hay que cambiar el país” y siguió adelante ideológicamente firme hasta su desaparición. Dionisia se enteró de madrugada cuando los vecinos fueron a avisarle. “Cuando secuestraron a Antonio y Estela hasta el colchón se llevaron, rompieron los muebles, destrozaron todo el departamento. Los militares les robaron las pertenencias, las fotos, se llevaban lo que encontrasen... hasta abrieron todas las canillas para que se inunde la casa y se arruine lo poco que quedaba”.

La desaparición de ambos se había concretado dentro de una guerra civil que enfrentaba a las facciones de izquierda contra los miembros de las Fuerzas Armadas: cerca de la medianoche con un operativo que cortó las calles aledañas con barreras e ingresó a la casa de la pareja lanzando gas lacrimógeno. Dionisia, al recibir la información se dirigió a la comisaría correspondiente junto a su otra hija pero no obtuvieron respuesta alguna. La última vez que alguien lo vió con vida fue esa noche, entrando por la puerta cuatro de Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención y exterminio de Buenos Aires. Se convirtió en un “desaparecido”, término que no es un simple sinónimo de dejar de estar o de alguien con paradero desconocido: es el nombre con el que se denomina a los secuestrados de la dictadura que jamás volvieron a ser encontrados. “A meu fillo levárono porque facía traballo social nas villas miseria. Tiña ideas de esquerda, pero nunca estivo metido na guerrilla nin nada parecido. Eu non me podo mover polo odio, non podería facer nada do que lle fixeron a Antonio. O que nunca farei será esquecer. Ata o día da miña morte seguirei loitando, porque podo chorar, pero non hei quedar paralizada. Perdín a voz a primeira vez que visitei as instalacións, só pensando que alí o meu fillo fora asasinado”, conta.

Mayoritariamente los centros clandestinos funcionaron en dependencias de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, bases militares, buques, comisarías, delegaciones policiales y unidades del servicio penitenciario, pero también en casas particulares, fábricas, hospitales y escuelas. Allí a los detenidos se les impuso la tortura física, emocional y psicológica, aislamiento, malos tratos, escasa alimentación y agua, mínima higiene y violencia sexual, entre otras condiciones. Además, algunos funcionaron como maternidades clandestinas, donde a las mujeres embarazadas se las mantuvo con vida hasta el parto y los niños nacidos en cautiverio muchas veces fueron apropiados por familias cercanas a las fuerzas policiales, de seguridad y armadas.

Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada por el presidente de la Argentina Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, las personas desaparecidas durante el período del terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fueron 8.000. Sin embargo esa cantidad sigue siendo discutida y la grieta argentina se profundiza al máximo cuando muchos involucrados aseguran que el total real de desaparecidos llega a cuadruplicar dichas cifras.

A partir de ese momento la vida de Dionisia cambió para siempre: Julián murió un año después de la desaparición de Antonio y ella se integró como una de las primera Madres de Plaza de Mayo, asociación argentina formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla con el objetivo inicial de recuperar con vida a sus hijos detenidos, secuestrados y desaparecidos y establecer responsabilidades sobres los crímenes de lesa humanidad para enjuiciamiento y futura condena. Dicha asociación, que tiene filiales en todo el país y se identifica con un pañuelo blanco sobre la cabeza de sus participantes en alusión a los pañales de sus hijos perdidos, mantiene en alto las banderas de la memoria desde hace 45 años e incluye entre sus personalidades destacadas a otras gallegas cuyas historias también merecen ser reconocidas.

La indomable Gallega de Zona Norte (apodo recibido por vivir en el barrio de San Fernando, al norte del conurbano bonaerense), pionera entre las Madres de Plaza de Mayo, desde entonces nunca abandonó la lucha por conocer el destino final de su hijo, afirmando que no la motivaba el odio sino la necesidad de justicia. Y aunque nunca encontró la respuestas necesarias, evidentemente las tragedias de guerra que había sufrido en España y Argentina habían dejado marcas en su vida, como había comentado muchos años antes: tal vez por eso llegó a ser titular de la Comisión de Familiares de Desaparecidos Españoles y luego presidió de manera honoraria la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Gran Buenos Aires.

En su última entrevista, brindada a la Revista Voces del Orgullo, paradójicamente habló sobre la muerte recordando a su gran amiga Carmiña, otra luchadora por los Derechos Humanos: “Tiramos sus cenizas al río acompañadas por dos gaiteros. Fue un entierro bien gallego, el mismo que yo quiero para todo el mundo. Deseo que seamos libres por siempre y que nadie sienta ningún tipo de encierro”. Falleció rodeada de afecto el 29 de noviembre de 2008 y como homenaje, actualmente lleva su nombre el Centro de Formación Profesional 403 de San Isidro, ubicado a pocos metros del humilde barrio “Villa La Cava”, donde su hijo Antonio desarrollaba las tareas de desarrollo social que causaron su desaparición.

“Dionisia López Amado falaba con enerxía e sorría con picardía. Tiña unha voz na que o fume do tabaco deixara un ronroneo que, no seu falar, era agarimoso. Cantaba con ledicia e non era extraño vela bailar nos actos e festas da colectividade galega en Bos Aires. Amiga, confidente, nai de todos e avóa dos mais novos. Dionisia foi unha homenaxe á vida ao longo de 80 anos. E vivirá, dende logo, máis alá das circunstancias do seu corpo. Porque a vida é moito máis cunha chea de órganos. É un compromiso”, en palabras de la periodista Débora Campos.