“Levo 30 anos escribindo coa mesma enerxía vital dun gandeiro que ama o seu traballo”

Lupe, sempre demostraches unha gran enerxía á hora de escribir poesía, pero os últimos anos, paradoxalmente coincidindo coa pandemia, foron moi produtivos. En poucos meses estamos a ver, traducións dos teus libros ao castelán, ao inglés (Erin Moure), novos poemarios, como o Silabario da peste, recibiches varios premios, xunto a reedicións das túas obras máis coñecidas. Por exemplo, Os teus dedos na miña braga con regra, que acaba de saír do prelo e aparece estes días en Chan da Pólvora. E non quero esquecerme da fantástica curtametraxe con Acacia Ojea, titulada con ese verso de Camuflaxe, A lingua resiste non estómago dun agricultor morto. Como explicas este impresionante tour de force? É este o teu mellor momento literario? O mellor momento na túa vida?

Si, foron uns anos moi bos, plenos de emoción literaria. Escribín e publiquei moito, gañei fermosos premios, fixen traducións da miña obra ao español, participei como lectora en xurados, fixen colaboracións e mesmo viaxei fóra de Galicia coa miña poesía galega. Toda esa actividade permitiume vivir da literatura durante uns tres anos, que foron quizais os mellores anos da miña vida. Puiden traballar, escribir, crear de forma moi feliz e coidadosa porque conseguín vivir da literatura. Disfrutei moito desa independencia e desa dignidade. Foron tamén tres anos duros, difíciles e tremendamente inquietantes por toda a pandemia e todo o que sucedeu no mundo. Agora sinto na miña propia saúde o desgaste, a fatiga, o cansazo. Levo xa uns trinta anos escribindo e publicando coa mesma enerxía vital dun gandeiro que ama o seu traballo pero ten os ollos rotos. Un poema meu di asi: “Galicia: tes a forza de romperme os ollos”. Teño xa presbicia, astigmatismo e moita miopía. Necesito unhas gafas progresivas para poder mirar a vida pero teñen un prezo carísimo e desorbitado como os alimentos no supermercado ou os alugueiros de Compostela.

En Montaña Ioga, que vai aparecer en Espiral Maior con portada de Isabel Pintado, e que gañou o premio Fiz Vergara, hai unha mirada profunda ao orientalismo, pero sen deixar de lado en ningún momento o perfume local. As referencias ao teu territorio fundacional, á natureza non mancillada, crúzanse con versos moi poderosos, de palabras coidadosamente elixidas, nos que se fala do sol, do firmamento, da terra, con esa potencia das filosofías orientais. É tamén un libro cheo de referencias infantís, coma se o ioga, ademais de pornos en contacto coa enerxía da terra, nos devolvese nun instante á pureza perdida das orixes. Algunhas desas referencias infantís son inquietantes, como tantos versos teus: “Meniñas que brincan na auga negra do futuro”. Pregúntome se esta colección de poemas, e de poemas en prosa, ten algo de sincretismo, de gozosa mestura, de toda a túa poesía anterior.

Cada libro novo é como un compendio de toda a miña obra anterior, das miñas novas experiencias e da miña aprendizaxe. É como se quixera construír un dicionario cheo de palabras vitalistas, ou debuxar un almanaque de días alegres e días tristes. Cando escribín Montaña Ioga esforceime moito en tentar resumir todo un mundo que é moito máis amplo e exuberante. Cumprín o meu desexo de gardar recordos, vivencias e flores vellas nunha pequena encicopledia poética. O propio título fai referencia ás miñas terras de Curtis, cabeceira da Montaña Coruñesa. Nos anos setenta e oitenta eu era unha nena moi silenciosa que coidaba vacas nas chousas escuras e telúricas. Facía ioga e meditaba coa herba, cos toxos, mesmo sen coñecer o significado da palabra ioga e sen saber que existía no mundo esa filosofía de vida. Recordo que cando camiñaba eu soa no monte coas vacas, descubría moitas veces baixo os meus pés fontes delicadas de auga que agromaban entre a terra, entre as pedras. Eran sorpresas de alegría infantil. Así quero vivir a vida, observar cada día manancias de algarabía e beber a auga nova dos soños e do futuro.

O libro está dedicado a Julia Ferro, a “nai das montañas”. O descubrimento do ioga supuxo en cambio fundamental na túa percepción da vida? Ou é unha confirmación dun mundo que xa coñecías a través da poesía? O gran erro do ser humano é perder a linguaxe das fontes, a linguaxe das árbores, non ser xa capaz de comprendelo?

Julia Ferro é unha persoa moi especial. Foi a miña profesora de ioga durante uns quince anos nos Basquiños e na Almáciga. Ela é como unha nai, unha amiga moi querida, unha irmá. Tamén é unha veciña nosa do barrio, unha muller que vén da aldea. Julia é un paxaro moi cariñoso e encantador, coa súa limpa voz de cristal fino. O ioga que ela me ensinou cambioume totalmente a percepción da vida e transformou o meu carácter. Creo que aprendín a ser máis tolerante e máis compasiva con todo o que me rodea, coa beleza inmensa das árbores, coa hipnótica forza do sol e das nubes. Descubrín de repente o meu espírito deportivo. Cambiei a miña alimentación para comer alimentos máis sanos e veganos. Na vida diaria establecín outros costumes e outros hábitos máis saudables. Coidar, querer e escoitar o noso propio corpo é moi importante para que a relación coa escrita sexa unha frondosa epifanía de bágoas e entusiasmo. Fun alumna moi constante e aplicada de ioga-pilates durante todo ese tempo. Exerciteime tanto que logo nos últimos anos, xa facía sen ningún esforzo as acrobacias máis arriscadas e difíciles. Era unha estupenda sensación de axilidade. Un voo tranquilo de mazás.

Este libro magnífico reúne nos seus versos a filosofía oriental, a procura, dis, “da paz vital da montaña”, con esa visión máis concreta da túa propia experiencia, que vemos sobre todo en Fisteus era un mundo. Hai un instante de declaración, de orgullosa afirmación, no que dis: “nós somos unha aldea”. E esa aldea é o mundo, por suposto, agora envolvido en teas orientais, non si? Como dicía o poeta irlandés Patrick Kavanagh, finalmente todo o universal, todo o universo, está no parroquial.

Dicir “nós somos unha aldea” é unha forma de implicarnos nun canto civil e colectivo. Reivindicar a idea de país, de barrio. Todo o correo epistolar que manteño con moitas persoas ao longo de moito tempo é un camiño para fortalecer os vínculos sociais. Non sentirnos fráxiles e sós, senón fortes e unidos. Cando saio á miña horta de Compostela, compartida con bos veciños como Miguel, Cristina, Roberto ou Javier, teño a sensación de estar nesa aldea de limpas palabras e corazóns amables. As cartas son fosforescencias porque revelan, iluminan estrelampos na escuridade e fannos esquecer a dureza e a mesquindade da vida adulta. Patrick Kavanagh ten razón cando di que todo o universal está no parroquial. Sempre pensei que todo o que eu escribo é tan rural que resulta moi local, un mundo moi pequeniño e cerrado. Xa din moitas veces as persoas de fóra de Galicia que “los gallegos son muy cerrados”. Cando empecei a traducir a miña poesía a outra lingua, descubrín que todo o que escribo é moito máis universal do que a min me parecía. Foi unha linda experiencia. Un marabilloso exercicio poético que quero seguir cultivando, porque xogar coas linguas é apaixonante, como espellos que se miran en outros espellos. Sentirme lida por outras persoas fóra de Galicia, e ser tan ben aceptada e comprendida, foi unha expansión necesaria e emocionante.

En Montaña Ioga hai unha gran presenza do teu afán por camiñar, por percorrer camiños da infancia, ou camiños novos, pero o certo é que “non hai que chegar a ningures”. Diríase que alcanzas a paz e a alegría máis no movemento que na quietude, aínda que Ítaca non importe, senón só o propio camiño, as sorpresas miúdas e agochadas, como nun poema de Kavafis.

Adoro o silencio, a quietude e a lectura porque son formas de respecto ante a Natureza e ante os outros seres humanos. Fago meditación durante unha hora ou dúas horas cada día. Necesito fuxir de todos os ruídos e de todas as aceleracións. Por iso na miña poesía hai tanta tendencia ao silencio e ao haiku. Son persoa de moi poucas falas, e se podo comunicarme con pouquiñas palabras síntome máis natural. Paso moitas horas sentada, lendo e escribindo. Por iso necesito tamén camiñar, para poder abrir os ollos e mirar, sentir, calar, sorrir. Nas farmacias venden un medicamento que se chama tónico mental, para aclarar a mente. Eu vou camiñar e xa non necesito mercar esa medicina, porque síntome cunha mente aberta, lúcida, despexada. Esquezo todos os problemas e as enfermidades. Camiñar favorece moito a creatividade e a sociabilidade. É como desbrozar camiños que non eran transitables, e de repente as ideas flúen moito mellor. Para min a literatura é viaxe, ilusión, movemento.

A nova edición de Os teus dedos na miña braga con regra (Chan da Pólvora), que é un poemario do século XX, é unha gran noticia para todos os que amamos a túa poesía. En 2023 publicarase en castelán, en La uña rota (onde saíu a edición española de Pornografía, por certo), o que é tamén outra gran noticia. Eses 118 pequenos poemas foron un berro revolucionario na poesía galega dos 90, ou, polo menos, así o percibín eu, como tamén sucedeu con Pornografía. Un berro de gran liberdade creadora. Como recibes o libro agora? Como che sentes ante el? Recoñécesche na moi nova escritora na que xa estaban os ríos e os bosques, pero tamén o corpo espido, a forza dolorosa do amor, a ruptura con todo o establecido, co que se supón feminino e decente, a conexión creadora de corpo e mística, iso que se definiu como “o verso violento e á vez fráxil”?

Síntome algo fráxil, vulnerable e espida, como se de novo estivese moi exposta ás críticas despectivas e aos comentarios pouco respectuosos. Resulta doloroso volver a revivir algúns sentimentos da adolescencia e da xuventude. Téñolle moitísimo cariño a ese libro meu, e creo que esta reedición é moi necesaria. Xa non me recoñezo no estilo de escrita e nas palabras que utilizaba cando tiña vinte anos, pero asumo con gran alegría todo o que dixen en todos os meus libros. As novas xeracións, os poetas novos escríbenme cartas doces e deliciosas nas que me transmiten o gran amor que eles e elas sinten por estes poemas. Dinme que lles axuda a entenderse a si mesmos, a quererse, a construír a súa identidade e a ver e sentir cousas que doutro xeito non percibirían. As rapazas fálanme da rabia como se fose un talismán, e din que os seus corpos queren liberarse en praias de océanos puros e salvaxes. A adolescencia é un prado de furia e desencanto, pero tamén atesoura un gran potencial creativo. Disfrutei moito retomando a escrita deste libro, reescribíndoo para que a linguaxe estea máis coidada e mellor estructurada. Fixen eu mesma a tradución de Os teus dedos na miña braga con regra ao español, para La Uña Rota.

En agosto deste ano estiveches en Parada do Courel para o Festival dos Eidos, escribiches unha fermosa carta (as cartas son unha parte importante da túa escrita) para Uxío Novoneyra, que morreu en 1999, na que aparecía a forza cósmica das palabras que aprendiches con el. E como o teu libro Montaña Ioga, no fondo, ten a súa inspiración na súa enorme potencia creadora en na eternidade pétrea do Courel. “Seguín ao pé da letra os teus consellos de pai ou padriño”, escribiches. Canto hai de Uxío en ti? En que momento naceu esa gran conexión que chega ao corazón das montañas e que permanece?

No Courel fun unha nena feliz, como se de novo estivese na miña aldea dos anos setenta, pois alí aínda quedan casas vellas, perfumes antigos. Madrugaba e saía camiñar pola aldea coa mesma confianza e a mesma ilusión que se estivese no meu Fisteus. Aloxeime e durmín nunha preciosa cabana, moi cerca da casa familiar de Novoneyra. Pola mañá abrín a ventá grande do meu cuarto e a paisaxe da montaña impresionoume vivamente, emocionoume moito. Deslumbroume tanto como cando coñecín a Uxío Novoneyra e eu tiña só vinte anos. O poeta do Courel fixo a presentación do meu primeiro libro, agasalloume con moito cariño unha foto da súa aldea, como se quixera que eu algún dia fose visitala. E uns vinte e sete anos despois o soño fíxose realidade. Eu sentía, e sinto, unha fervorosa admiración pola súa poesía, pola súa forma de ser e de falar. Encantoume a experiencia de recitar poemas de Os Eidos no curral da súa casa, con outros poetas e con público. O sol de agosto era un facho de inocencia rotunda que iluminaba todas as sombras telúricas dos camiños.

Pero seguramente, entre todas estas cousas boas que che ocorreron nos últimos anos, nos últimos meses, ningunha como ser nomeada embaixadora de Fisteus polo Concello de Curtis...

Agradezo inmensamente ao concello de Curtis e á miña aldea de Fisteus que valoren e recoñezan tanto o meu traballo de escritora mentres estou viva e non son aínda moi vella. O acto de nomeamento, que coincidiu co día da feira, foi moi emotivo. Sentinme moi arroupada e moi querida pola miña xente. Era como formar parte dun cadro marabilloso da nosa pintora María Antonia Dans. Fisteus é o lugar literario que máis autenticidade achega á miña poesía. Cerca da miña casa natal, hai unha carballeira que vai da Pinguela ao Outeiro, aldea orixinaria do meu pai. Os meus veciños do muíño saben que me gusta moito pasear por alí. Todos os anos limpan e desbrozan todo o camiño desa carballeira e logo avísanme por watshapp para que eu poida acceder e visitar esa regalía de bosque. É o lugar máis oculto, poderoso e fermoso de toda Galicia. Alí permanece unha enerxía luminosa e primitiva, como se fose un itinerario hindú.