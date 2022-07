Libros recomendados

Hazlo bien con tu dinero

Celia Rubio

Alienta



¿El dinero te quita el sueño? ¿Piensas en él más de lo que te gustaría? No es extraño, según los últimos estudios un 28 % de los españoles gasta más de lo que ingresa, y un 39 % de los hogares no tiene para imprevistos. Los trabajos «para toda la vida» forman parte de la historia, y de las pensiones de jubilación del Estado mejor no hablar... Sí, las reglas cambiaron, y por eso tú también debes cambiar. Si en el colegio no te dieron ninguna educación financiera (cosa más que probable), este libro será tu salvación. Aprende a diferenciar activo y pasivo, alucina con conceptos como la Independencia Financiera, cómo comenzar a invertir...