Libros recomendados

El método come sano, vive sano

Laura Jorge

Zenith



Sabemos que tenemos que comer bien para vivir saludablemente, pero como mujeres a veces no somos conscientes de la importancia de la alimentación. La salud y la nutrición femeninas tienen unos requerimientos distintos según las diferentes etapas de la vida, no solo para el buen funcionamiento del cerebro y el sistema inmunitario, sino también para el de nuestras hormonas y el ciclo menstrual, para prevenir el envejecimiento prematuro y para evitar el sobrepeso que se produce con el paso del tiempo. Laura Jorge, nutricionista experta en salud femenina, presenta en este libro su método Come sano, vive sano y nos da todas las bases para cuidar y conservar nuestra salud.