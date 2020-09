lo que les voy a contar es cierto,

Mi centro de trabajo dispone de tres ascensores: el viejo, el nuevo y el de mediana edad. El nuevo ascensor es hijo de las nuevas tecnologías, digital, con memoria activa y almacenamiento de datos. Rebosa vitalidad. Espejado y brillante, resuelve con rapidez el reparto del personal entre pisos, aunque me cuesta comprenderlo cuando, a veces y como ignorándome, no acude a mi llamada contradiciendo su señal de encendido, o cuando se para en un piso por sorpresa, sin pasajero aparente, como si le costase cumplir su cometido original. Sólo le falta hablar: no le digo buenos días por temor a ese lenguaje metálico con el que las máquinas conversan como si de un alma virtual se tratara.

El viejo ascensor, por su parte, se limita a subir y a bajar, a bajar y a subir, sin salirse del camino andado. Y aunque tarda en llegar, rutinario y con otro tipo de memoria, si te dice que llega, llega, y si te dice que está ocupado, lo está, fiel a lo aprendido. Ajado de poleas, a veces se para entre dos pisos, como alentando, recuperándose al poco tiempo como pidiéndote perdón por seguir subiendo y bajando, bajando y subiendo, a la par que los más jóvenes. El tercero de los ascensores, aunque subibaja, no es ascensor nuevo ni viejo, más bien un arriba y abajo de metal despistado y sin hueco aparente en este mundo tecnológico de ilógica analógica.

Son las ocho de la mañana, trabajo en el segundo piso y debo elegir en qué ascensor subir. La mayoría, al menos en mi experiencia, prefiere el ascensor nuevo, posiblemente porque vive mucho más rápido. Mis hijos pequeños, por el contrario, se decantan en sus visitas por el viejo ascensor, tal vez por el ambiente más cálido que perciben en su moqueta amarillenta y desgastada, o por la alegría de esos ojos saltones en los que aparecen los números de los pisos. Yo, por aquello de las similitudes, me quedo con el de mediana edad.

Es cierto que, fieles a su espíritu contradictorio, ninguno de los ascensores es perfecto. ¿Acaso se reconoce a sí mismo un ascensor cuando desciende? Con todo, lleguen antes al tercero, lleguen después, también lo es que cada uno de ellos ocupa su hueco en el edificio. ¿Acaso no suben y bajan todos?

Por eso, elijan el que elijan, piensen en los demás, incluso si deciden subir por las escaleras.