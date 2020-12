Martínez o la purga de los felones

digo yo que será así como hay que denominar a ese señor Martínez, don Francisco, porque el “cheiro” no engaña; un secretario de Estado de Interior forma parte, de por sí, de la red de espías de semejante dicasterio. Pero, claro, si se manejan -¡qué remedio!- fondos reservados, y esos dineros los dimensiona y presupuestea quien puede hacerlo por cargo y oficio... ustedes me dirán... El tira y afloja de los cajeros será un hecho consuetudinario -¡y un jamón!- y, en teoría, la primacía del resultado favorecerá el que más manda...¿ no? Y, por supuesto, el subordinado tendrá que ceder en su empeño de ser ministro, por lo menos mientras no lo sea... ¡Ah! ¿Qué eran buenos amigos antes del torcido empeño? Me lo pone usted peor: tengo por hallazgo semántico mío una frase corta y creo que ajustada a lo que puede ser la verdad del asunto. La expresión es que “nunca te perdonarán los favores que has hecho”, y mucho menos perdonará el que los ha recibido de tus manos. Podía poner unos cuantos ejemplos pero no me gusta manosear comportamientos de ese tipo, tan desagradables.

Quiera o no, el exsegundo de Fernández Díaz está bailando una milonga que dejará huella profunda y acabará con el futuro de su carrera política, por más que, dada la felonía reinante en cualquiera de los escenarios a la vista, uno empieza a pensar que la relación Sánchez-Iglesias acabará convirtiéndose en una cascada de éxitos para el vicepresidente, comunista a lo Putin y de una aquiesciencia final, siempre apática de un vago natural que se aburre trabajando porque, como se ensueña plácidamente en cualquier tarea y ya no puede ser más que futuro presidente de una república bananera –o bolivariana- que en Europano tiene, hoy por hoy, cabida sin oposición del resto de miembros de la Comunidad Europea, tal vez aspire sólo a desempeñar el papel de regente. Hay que resucitar esa figura y dejar de jugar al juego del corro de las sillas robadas.

Lo cierto es que España está sumida en un caos demasiado largo e intenso, a lo que hay que sumar una pandemia que exige un pulso que los actuales sanadores, desde luego, no tienen y que sirven en bandeja la nocturnidad y alevosía precisas para felonías como el delcygate “de las maletas de oro”, escándalo acallado en pocas fechas, sin posibilidad alguna de recursos- ¿de qué, si la reina de Venezuela no pisó el asfalto del “Adolfo Suàrez”, allí sólo se vuela?-, mientras, desde la otra orilla izquierda del gobierno de coalición siguen sacando a la luz de los tribunales, viejas historias que el tiempo, los años pasados sobre ellas, han reducido a una cámara mortuoria piramidal de causa conjunta, en razón del largo tiempo transcurrido. Aquí hubo más que palabras, dirán los que vengan.

Una amnistía con cierto fundamento... y no para delitos de sangre, -como se está haciendo hoy, sin juicio, desde la Moncloa, en casos de escándalo, con el pretexto de que es urgente aprobar unos presupuestos que, por cierto, los diputados que se proclaman no españoles ni siquiera deberían votar... Tal vez eso podría resolver parte de la parálisis.

Naturalmente, los felones tampoco tendrían derechos en el caso ”kichner” en esas zonas de sombra de la política más sucia de cualquier gobierno en las que se mueven los exprofesionales de las fuerzas de seguridad, que saben que la traición y la extorsión enriquecen más rápidamente que la labor profesional de cada día. El actual “gobierno de coalición” exhibe, sin vergüenza, titulares ministeriales que han pescado -¿y siguen haciéndolo?,- en las sentinas y siguen extorsionando y utilizando otros métodos sucios en escenarios obscenos, que es su forma de entender la política. El espionaje, ¿es o no necesario? Evidentemente, carece de ética, pero no de medios asquerosos para acabar con las biografías limpias que aún, alguna, pocas, quedaban.

Mejor un puntapié que los arroje fuera del ring sería el mejor castigo. Porque algunos tienen arrimo en el funcionariado, como el citado Martínez, que parece, por el morro chulesco que asoma, que es de los que no perdona los favores recibidos. Claro que si empezamos a amenazar con la marabunta de los uniformes, servidor se irá a la playa y, tendido en la hamaca, soñará otras cosas. Desde luego, lejos de la sombra de los felones.