a lo lejos Melgaço parece que nos esperaba desde hacía siglos , situado en un espacio elegido, y apto para que desde su centro la Torre luciera su geometría de cobriza piedra. Melgaço vale para un documental, para un informe en álbum fotográfico, y también vale para un reportaje erudito, histórico o divulgativo. Melgaço presenta la enorme importancia que tiene la división entre lo doméstico y lo callejero: lo que transcurre dentro de sus pequeñas casas centenarias y lo que sucede en las calles en abierta cotidianeidad.

La Torre y su muralla , cuidada y forrada de exquisitas enredaderas por algunas de sus partes, preside con silenciosa vigilancia todo el caserío del alrededor, restaurado ya desde hace unos diez años, lo que nos permite conocer de una manera neta todo el Melgaço antiguo. Sobraba lo abandonado, lo descuidado, y desde hace una década todo lo renovado refulge con esa transformación mágica y óptima que consigue toda restauración bien llevada. Melgaço lo van modificando cuatro prismas : la alegría de la luz en primavera, con esa renovación del verde nuevo que inunda el ambiente; la extensión lumínica del verano con los árboles colgados de frutas y la exhuberancia en los campos ; el severo color del otoño con el castaño y rojizo de sus hojas; y la austeridad, el aire frío,y el detenimiento aparente de toda vida que trae el invierno. Melgaço no se movió nunca; ya lo movieron todos los tiempos.

A PRAÇA DA REPÚBRICA. Si la función principal de una plaza es el uso de su espacio para la deleitación esta plaza lo cumple de maneras diferentes. En primer lugar sus árboles colocados de tal modo dan una sombra completa sin tocarse entre ellos. La sombra es tan potente que no sólo libra del sol, además consigue el frescor. Hacia el fondo una fuente de diseño moderno y austero nos hace conectar de inmediato con cualquier manantial de las montañas cercanas, en imaginación asociativa.

En último lugar todos los edificios que componen la plaza son singulares por su estilo, fachada y puertas de las casas, con macizos portales labrados. Todo el conjunto me recuerda cuadros de Rafael Zabaleta y cuadros de Agustín Redondela. Esta plaza despide sosiego y permanencia. Existe un asomo de confianza y exhibición en un pequeño jardín junto a una casa con galería baja que exhibe dentro de una verja varias camelias, apretadas hortensias y una mesa de piedra redonda. Escenario apropiado para una velada de amigos en la tarde; o solamente lectura de un libro ante una taza de café. En un rincón, como ornato y devoción, figura un monumento-- fuente dedicado a San Joâo, al que se le hace fiesta monumental en su día.

TABLAS MANIERISTAS. Pongamos, digamos, que la mayor parte de Melgaço es popular--construcción directa-- en el mejor sentido. Los siglos lo han ido formando hasta cómo llegó hasta nosotros regalándonos rincones y aspectos tan importantes como la puerta medieval con esa famosa inscripción referente a un rey portugués en el Xlll, y que pertenece directamente a la arquitectura y cultura medieval. Pero lo culto, en el plano de lo artístico, y en concreto a la pintura, corresponde a cinco tablas manieristas, segunda mitad del siglo XVl, que se conservan en un retablo de la iglesia matriz. Seguramente fueron ejecutadas ante la presencia de un grabado con imágenes de época. Estas obras pertenecerían a “oficinas regionalistas “ en la expresión de Vítor Serrâo, el máximo conocedor del Manierismo portugués. También anuncio la presencia de un Santiago peregrino, de taller y excelente factura, su manto es un perfecto pliegue del Barroco ; lleva consigo el bordón y un libro en la mano, que lo aprieta contra la manto doblándolo. Seguro que estará catalogado.

LOS MUSEOS QUE TIENE. Melgaço desde su presente ostenta un pasado y lo exhibe con tranquila visualidad. Me refiero a “Espaço. Memoria e Fronteira“, que es un edificio dedicado al tema del contrabando en los años de Salazar, atravesando el Miño, a raia, en peligrosa aventura para el intercambio de productos con Galicia--aceite, café, entre otros-- y enfrentándose al peligro mortal--los rápidos del río-- y los disparos de la Guardia Nacional, por culpa de aquella política represora, feroz, e inútil. El heroísmo, la osadía, el valor,la decisión, la estrategia, el azar, el cálculo son sus principales lineamientos .He aquí situaciones límite comprobadas en la vivencia directa de ellos. El otro aspecto amable y cultural lo tenemos en el “Museu do Cinema “, por la acción generosa y acertada del francés Jean Loup Passek, parisino, director del departamente de cine del Centro G. Pompidou, quien donó toda su colección al pueblo de Melgaço, por su amistad con dos naturales de all.

Igualmente, en pleno centro encontramos el “ Solar do Alvarinho”, situado en la antigua cárcel y tribunal, un edificio espléndido con soportales de mediados del XVll. Las botellas de vino que se venden aquí, así como miel, están a la misma altura del edificio que los contiene. El espacio romántico y a la vez práctico por excelencia lo constituyen lasTermas de Melgaço en un impactante edificio construído de hierro y cristal y situado al lado de un frondoso bosque. Adentrarse por este paraje es adentrarse mágicamente en los ambientes de salud y descanso del siglo XlX europeo y portugués.

LA RESISTENCIA, CLAVE FINAL. La resistencia material , como la explicación final de las causas que han ido conservando Melgaço desde sus cimientos seculares; y la resistencia humana, como el resultado final de que este pueblo se ha incorporado con éxito a la plenitud del siglo XXl, es una categoría que ha de considerarse para una intepretación correcta de todo lo que él contiene y de todo lo que disfrutamos de él, sin olvidar alrededores tan interesantes como el monasterio de Fiâes, el santuario de A Peneda, la iglesia románica da Orada, y Castro Laboreiro. Ojalá se pueda regresar pronto.