“Muchas veces sentimos nostalgia por lo que nunca llegamos a vivir”

Ignacio Martínez de Pisón no ha dejado de investigar a lo largo de su ya muy amplia trayectoria literaria el raro entramado emocional de las familias, sus laberínticos caminos, las líneas rojas que unen el pasado con el presente, y, sobre todo, el caudal de secretos que a veces aflora, como aflora un manantial, o como se desencadena una hemorragia. Es Martínez de Pisón un autor experimentado en narrar los lados más inesperados de la especie humana. Es también un experto en trazar esas arquitecturas familiares, esas geometrías sobre las que se mantiene en pie el extraño edificio de la convivencia.

Los equilibrios de la vida cotidiana, la importancia de los silencios y de las palabras no dichas, el azar, como vector insoslayable, pero también la terquedad del pasado, el veneno de la mentira, aunque sea piadosa, todos son elementos que el autor zaragozano utiliza en sus minuciosas disecciones de la familia. Martínez de Pisón narra con gran maestría la composición química de las conexiones profundas que enlazan a padres e hijos, a amigos y amantes, esa estructura delicada y compleja que salta de una generación a otra, que nos coloca a veces ante la Historia. Pero las conexiones persisten bajo la piel del tiempo, lazos rojos que unen momentos viajando a través de la memoria, desentrañando lo oculto, historias que encuentran todo su significado años después de permanecer dormidas bajo la superficie de los días. Así aparecen las piezas perdidas del rompecabezas, que son capaces de provocar en pocos segundos terremotos de amor y de odio.

Leyendo ‘Fin de temporada’ (Seix Barral), que me parece una novela magnífica, uno llega a la conclusión de que bastan los entresijos familiares para encontrar una historia poderosa. Quizás porque ahí se revela como en ningún otro lugar el alma humana. Pero tú eres muy capaz de penetrar en esas cápsulas domésticas a menudo impenetrables. Y lo has hecho en otras muchas novelas. Siempre con el momento histórico de fondo...

Bueno, uno no puede sustraerse a la época en la que le ha tocado vivir. Los que nacimos en los años sesenta, como tú y como yo, tenemos todavía un recuerdo nítido de cómo era la época franquista. Yo me hice mayor de edad prácticamente con la Constitución. Y es obvio que somos hijos de la época en que vivimos, y que todo eso nos marca.

En tus novelas hay un gran reflejo de la Historia en las vidas de la gente. Como creo que me dijo una vez Cercas, es obvio que la Historia nos cambia y nos afecta, aunque parezca que es algo que flota por encima de nosotros.

Claro que nos afecta. Naturalmente. Ese es el gran tema de la novela realista. La historia colectiva que influye en las vidas individuales. Hay épocas en las que hay mayor estabilidad, y parece que los acontecimientos históricos se diluyen y nos afectan menos. Mi novela, ‘Fin de temporada’, salta desde ese inicio en 1977 [recién desaparecido Franco] hasta mediados de los años 90, y por supuesto presenta dos escenarios muy diferentes. Los 90 supusieron el final de los cambios vertiginosos, y llegamos a creer que estábamos en una especie de España de la Restauración en la que los dos principales partidos se repartirían siempre el poder, eternamente. Creíamos que el futuro estaba bajo control. Tras la caída del muro de Berlín [en 1989] algunos creímos que un mundo nuevo se iniciaba. Y fue así, pero sólo parcialmente: los conflictos cambiaron de forma, siguieron ahí agazapados. Y luego hemos desembocado en grandes crisis en este siglo, y sobre todo en esta que tenemos ahora mismo, la pandemia del coronavirus. Era imposible prever que estos años iban a ser tan complicados después de los felices años 90...

Y sin embargo el ser humano siempre tiene la capacidad de reinventarse y adaptarse. Los años 20 del siglo pasado acabaron de muy mala manera, pero venían de otra pandemia y de una guerra terrible.

Desde luego. El mundo venía de cosas terribles. Es cierto que hubo aquella década en la que se quiso olvidar todo lo malo. Me pregunto si la Historia presentará así nuestros años 90, una época en la que de alguna forma se recuperó el optimismo. No lo sé.

Tus novelas, y esta no es una excepción, suelen presentar la vida de una manera realista, dentro del momento histórico, como decíamos, y en ellas vemos cómo las vidas individuales intentan alcanzar la estabilidad, e incluso la felicidad, mientras bracean en el oleaje de sus conflictos íntimos y personales, o de los conflictos de la sociedad de su tiempo. ¿Te sientes bien con la etiqueta de heredero de la tradición realista?

Me considero un heredero de la tradición realista, pero no sólo española. También de la tradición realista norteamericana, por ejemplo, que es muy potente. El de los años 80, a través del Realismo sucio, pongamos por caso. Esta forma de narrar tiene más de doscientos años... O sea, que se puede ser perfectamente realista doscientos años después. Nadie escribiría ahora como Zola, pero podríamos localizar una genealogía de autores actuales que nos llevaría a tatarabuelos literarios, ya sean europeos o norteamericanos.

En contra de lo que muchos han dicho, parece que la novela goza de muy buena salud.

Se ha decretado la muerte de la novela muchas veces. Y sigue viva. En años en los que el realismo no gozaba de ninguna reputación, Marsé, que se nos acaba de morir, seguía escribiendo desde esa perspectiva, ya sabes, y no dejó de tener éxito y un público muy fiel. Es una tradición consistente.

Ya que estamos, podríamos hablar de Galdós, que recordamos por el aniversario de su muerte. Siempre tengo la sensación de que no lo hemos tratado muy bien con el paso del tiempo. No como a Dickens o a Flaubert.

Bueno, no creas que a Flaubert lo trataron muy bien en vida. Su reputación llegó después de su muerte. Pocos lo acompañaron en el cortejo fúnebre en Rouen. Es verdad que fue un autor inmediatamente celebrado después de su desaparición. En cuanto a Galdós, lo más obvio es que creó una especie de Historia de España divulgativa, si me permites decirlo, cargó con esa responsabilidad, se echó esa tarea al hombro. Pero Galdós es también el que nos enseña la vida real, la vida doméstica y la vida de los anónimos. Gracias a él conocemos aquella sociedad, aquella emergente clase media. Ya me gustaría que los escritores realistas de hoy, Cercas, Aramburu, Almudena [Grandes], o yo mismo, fuéramos leídos del mismo modo. Es decir, que a través de nuestros libros se pudiera intuir en el futuro cómo fue realmente la sociedad de hoy. Yo me conformaría con eso.

Y luego está tu amado Pío Baroja, como dice Antón Castro.

Bueno, Baroja es diferente. Un tipo peculiar. Seguramente no hizo aportaciones literarias tan brutales como las de Galdós, que con Francia en el horizonte fue capaz de crear algo que simplemente no existía aquí. Baroja no es ese tipo de escritor, pero sí un viajero y un conocedor del territorio, lo cual me parece fundamental para hablar de la sociedad de cualquier época.

Te confesaré que he llorado mucho con ‘Fin de temporada’. Me sorprendí pensando en lo frágiles que somos, en cómo un pequeño golpe del destino, o lo que sea, un solo segundo, lo cambia todo en nuestras vidas. Es increíble cómo logras que estalle esa carga de profundidad, esa emoción cuya mecha olvidada finalmente alguien prende. Me hizo llorar este Iván que descubre cómo llegó hasta sus veinte años unido casi febrilmente a su madre, en esa soledad errante, en ese deambular por el mundo, y que de pronto descubre la vida secreta y agazapada.

Creo que hay una cierta prevención en algunos escritores de prestigio a la hora del manejo de las emociones. Sin embargo, para mí es algo fundamental. Las emociones forman parte de la vida, y por tanto deben formar parte de la literatura. Suelo trabajar con estas emociones que son en realidad muy primarias: el parto que no iba a ser y finalmente fue, la muerte de Juan en el accidente de coche, la fidelidad de Rosa a su novio tras la muerte, una lealtad un poco descabellada... son personajes emocionalmente desnudos que nos acercan al sentido de la tragedia.

Es una historia verdadera, ¿no?

Sí, parte de la historia. Alguien me habló del accidente de una pareja que iba a una clínica a Portugal desde Extremadura, y en ese accidente él muere y ella entonces decide tener a su hijo. Lo demás, por supuesto, es ficción. Me sentí libre de imaginar todo lo que cuento, pero no sé qué pasó en realidad. Pienso qué dirán, si esa mujer y ese hijo leen ese libro ahora y se ponen en contacto conmigo. Tal vez me digan que no tuvieron que ir a ninguna parte, que se integraron perfectamente en su pueblo, sin más. Quién sabe. Pero yo, como es natural, he construido la historia en función de cómo era la sociedad en 1977.

La novela es un viaje al pasado que quizás no hubiera podido existir.

Ese es el gran tema de la literatura. Descubrir otras vidas posibles, otras historias que no ocurrieron, pero podrían haber ocurrido. Nuestra vida a veces se bifurca y hay que elegir, o eligen por nosotros. Y siempre hay una parte que queda en sombra, una parte de nuestra vida posible que no recorreremos. Porque hemos ido, o nos han obligado a ir, por el otro lado. Iván intenta reconstruir una vida que, sin embargo, sabe que no hubiera sucedido nunca. Tiene nostalgia de algo que nunca vivió. Porque sabe que él y su padre nunca hubieran coincidido, ni siquiera un solo minuto, sobre la tierra.

Y la gran paradoja es que la muerte de su padre en ese accidente, el hecho de no haber podido conocerlo, es lo que cambia su propia historia. Cuando en tu novela descubrimos a Iván adulto, en el camping, en los 90, es de la misma edad que tenía su padre cuando murió.

El único gran reproche que hace Iván a su madre es ese: haberle negado la posibilidad de conocer a su familia paterna. El haber borrado ese lado de la historia. Pero está claro que ella lo hace para protegerlo. Para protegerlo del pasado. Para que no arrastre con él una especie de estigma del bastardo, de hijo de madre soltera, una especie de pecado original. Hace todo lo posible para que él nunca conozca ese pasado. Hasta que no puede evitarlo. Y entonces Iván ya será otro.

La novela consigue presentarnos a Iván como una continuación exacta de su padre, incluyendo un gran parecido físico. Lo que acentúa la fuerza de la historia.

Así es. Tiene veinte años y su madre lo ve como una especie de reencarnación de su padre. Lo curioso es que, en esa ensoñación de hijo póstumo, digamos, no tiene reproches para su padre muerto sino sólo para su madre.

Me gusta mucho cómo accedemos a ese escenario desbaratado, extraño, del camping Florida, en los noventa. Es un territorio que habla de la libertad recuperada, de un lugar lleno de vida sin muchas reglas, de un apartamiento del mundo. La Ducati 900, el olor a hierba, el paraíso. Pero pronto sabremos que no lejos están las centrales nucleares, por las que Iván se interesa sin decírselo a su madre, lo que hace que abandone el instituto. Esas centrales son la señal del desarrollismo, de una España donde esas torres resultan ser las nuevas catedrales.

Viven un poco al margen de la sociedad, porque han tenido una vida errabunda, de huida. Pero el camping, en efecto, proporciona esa imagen de que todo es provisional e inseguro. Y más en comparación con las viejas piedras y los monumentos de esa vida que pudo ser en Plasencia, y que nunca se dio. Intentan echar raíces en un lugar realmente poco propicio, también, digamos, por esa presencia de las centrales nucleares. Se parecen a mis personajes de ‘Carreteras secundarias’. Sabemos que han estado siempre al margen de la sociedad, por miedo a lo que la sociedad de entonces pudiera decirles.

Como suele suceder en tus novelas, el estallido emocional nace de la propia vida cotidiana. Hay un momento en el que algo provoca una ignición a duras penas retardada, pero antes son múltiples los instantes en los que las emociones se cruzan en líneas infinitas, en que se masca el conflicto o se desborda el amor, todo en un territorio pequeño y doméstico, simple y a la vez complejo.

Sin duda. Piensa que uno de los mayores conflictos aquí surge por un servilletero. El único recuerdo que a Iván le queda de su padre (empieza a necesitar ese objeto porque necesita un vínculo fuerte con el pasado, una vez que lo descubre). Que Rosa, su madre, aparte ese servilletero desencadena un conflicto. Como suele suceder en las familias, basta una cosa aparentemente nimia para que se genere un problema. Pasaba algo así en ‘Dientes de leche’, si recuerdas. En esa novela mía [de 2008] la madre ha guardado los dientes de leche de su hija con gran celo, pues le recuerda la infancia primera de sus hijos, y de pronto descubre que su marido los ha tirado. Es una situación similar.

La novela está llena de música. No sólo ‘Here comes the sun’, la canción favorita de Juan, sino toda la música de entonces.

Pocas cosas tienen ese poder evocador de la música. Pocas cosas nos llevan a una época concreta como la música. Y aquí vamos viendo las canciones de los 70, las que conocemos, las que empezaban a sonar en discotecas. Para Rosa representan el único momento de felicidad suprema.

Y en medio de todas estas tormentas emocionales, aparece Céline, también amor tormentoso de Iván, el personaje que puede sacarle del laberinto. Y también aparece Francia, como símbolo de una Europa que ya se percibe cercana.

Céline es, sobre todo, la promesa de una vida futura. Pero es vista por Rosa como una especie de amenaza. Iván no puede renunciar a sus sueños de libertad, a una vida propia, aunque sabe que eso hará daño a su madre, con la que ha tenido ese vínculo fortísimo, impenetrable, a lo largo de dos décadas. Eso que en la novela se explica como “el amor de una madre y un hijo unidos en la vida y en la muerte”.

No hemos hablado de Mabel, la otra protagonista junto a Rosa.

Mabel es también un personaje con una historia llena de heridas y cicatrices. Es el contrapunto a los lazos de sangre en aquella familia de dos miembros, con sus conflictos oscuros. Todos son un grupo de desarraigados que intentan de alguna forma echar raíces en algún lugar, como esa pasión final por el cultivo del huerto, que es, creo, un momento muy hermoso.

Llegamos al final, Ignacio. Creo que ‘Fin de temporada’ nos cuenta muchas cosas sobre el oleaje de la vida, sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, y sobre lo que nos conviene saber. Es emocionante ver a estos personajes, en el fondo náufragos en manos de un destino incómodo y cruel, pero que, a pesar de todo, tratan de tocar un puerto seguro y sueñan con un poco de felicidad.

Iván descubre un pasado oculto, cosas que no sabía, pero cuanto más sabe más sentimiento tiene de pérdida. Es la gran paradoja. Esta es una novela en la que todos hacen cosas buenas, pero esas cosas buenas, sin embargo, terminan haciendo daño a alguien. El fondo de la novela es dramático y doloroso, es cierto, pero convendrás conmigo que, en la superficie, también hay mucho humor. En fin: como en la vida misma.