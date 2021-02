Necesitamos más libertad

el cOvID o la pandemia, como mejor se entienda, está cabalgando desbocado, muere muchísima gente, otros, están muy enfermos en las ucis, y el personal de hospitales y en general todos los que luchan contra esta pandemia, están desbordados, eso es verdad.

Pero también, los ciudadanos normales, tanto, jóvenes, de mediana edad o, ancianos, estamos ya un poco hasta los melindros, que, por culpa de cuatro descerebrados, nos tengan que encerrar, haber toque de queda, cerrar, los gimnasios, donde nos ayudan a tener una mejor salud, los bares, donde vamos a pasar un poco de nuestro tiempo y charlar con los amigos, tomando un buen café o lo que se tercie en ese momento. No somos todos delincuentes, para si no es de una manera, de otra, hacer que estemos encerrados, todas las personas jóvenes, como los de mediana edad y ancianos, al igual que, los niños, necesitamos un poco de ocio y esparcimiento. No hablo de desmadre, solo de esparcimiento por favor. Nunca jamás, la hostelería, gimnasios y locales en general, han estado tan limpios y desinfectados, como lo están ahora.

Lo que se tiene o debe de hacer, es más PCR, dotar de más personal a los centros de salud, sean hospitales, residencias, ambulatorios, etc., poner más medios técnicos, más vigilancia, dotar de material y no dejar que, por culpa de faltar jeringuillas u otra cosa, se paralice la lucha contra esta pandemia, vigilar más a los descerebrados, cárcel si fuese necesaria para los que se salten las medidas normales para estos casos, pero no encerrarnos a todos, así de pronto y a lo macho. Como he dicho, necesitamos esparcimiento, necesitamos el contacto con otras personas, aunque no sea físico, de abrazarnos y besarnos, al menos que si podamos, hablar, compartir un rato con un café, una charla lo que sea, eso nos ayuda a estar vivos y considerarnos personas. Están apareciendo muchos cuadros de depresión, angustia y otras patologías psiquiátricas, por culpa de estas medidas fuera de lugar.

El otro día he tenido que hacerme unas pruebas y una pequeña intervención en un hospital, en las consultas, las medidas de higiene, eran totales, en los quirófanos, que ya normalmente han sido siempre superhigiénicas, ahora ya son de ciencia ficción, eso, es un trabajo añadido para todo el personal sanitario que allí trabaja. Pero en cambio, en las salas de espera, se sentaba una persona, y cuando se levantaba, podía sentarme yo, pero nadie con anterioridad, desinfectaba la silla, o lo que hubiese tocado esa persona o yo mismo. Todos vamos de nuestras casas con nuestras ropas, sé que hoy en día, al menos yo, llevo una estricta limpieza, tanto, que la ropa que llevo es día, ha sido desinfectada y cuando regreso a mi casa, me la quito y va directa a la lavadora, me ducho y pongo otra limpia totalmente. Creo que jamás, hemos llevado la limpieza a estos extremos. Pero en cambio como he explicado, no se hace en las salas de espera, autobuses, metros, taxis, pero si en los gimnasios, bares, cafeterías y restaurantes. Entonces pregunto yo, ¿Por qué se cierra la hostelería, gimnasios, teatros, cines y otros eventos y lugares de ocio? Si de verdad, estos lugares están invirtiendo más dinero, tiempo y trabajo en tener todo pulcro y desinfectado. No entiendo el cierre total de estos lugares, no entiendo, porque el virus ataca mas según algunos políticos, desde las seis de la tarde, que, desde las doce de la noche, no lo entiendo, ¿es un virus tan inteligente?

Por favor señores, seamos serios y tomemos muy en serio esta pandemia, pero no aprovechemos, para hacer según qué cosas, como edictos municipales, leyes nacionales, decretos de todo tipo y, hasta subirse los sueldos sus señorías por unanimidad. Cosas estas, que rara vez, aparecen en los medios de comunicación y, si lo hacen es muy escuetamente y al despiste. Como la última, ahora si tienes una deuda con la seguridad social o, hacienda, incluso si es particular pero ha pasado por el juzgado, se te cobra de otra manera, ya que han aprobado una ley, que si antes te podían cobrar solo el 30% de lo que pasara del sueldo mínimo interprofesional, ahora, te aplican y cuando cobras las pagas extras, te suman todo como una sola paga y el 30 % se te aplicara al monte total resultante de todo lo que supere el sueldo interprofesional, si antes se hacía por separado como dos pagas, ahora solo se hace como si fuera una. Pienso y creo que esto si no es ilegal del todo, al menos no es constitucional, ya que la ley dice, que todos tenemos derecho a 14 pagas, no a 12.

Espero y deseo que la clase política se piense un poco más las cosas, que se pregunte a los especialistas, pero a los de verdad, no al amigo de turno. Ojalá esto, pase pronto y quede como un mal recuerdo, lo peor, será para tantas familias, que han perdido a sus seres queridos, muchas veces, muchas, por negligencias políticas, y para los enfermos, que han quedado con secuelas, vaya para todas estas personas tanto los familiares de los fallecidos como para los enfermos, mi cariño y mi fuerza.