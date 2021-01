Novedades · Literarias

Donde la tierra se acaba

Luis herreo

La Esfera de los Libros

La primera vez que David McFarlan oyó hablar de Finisterre, Cynthia le explicó que cuando la tierra era plana, el mundo se acababa allí. Las almas iban al mar en busca de la vida eterna a bordo de barcos que se despeñaban en el abismo de la nada. Cynthia” ... La mujer que había iluminado la mejor época de su vida murió por su culpa. Él la mató. Su brillo se perdió entre las sombras. Ya habían pasado más de tres años desde que abandonó Estados Unidos para esconderse de sus demonios en la aldea asomada al confín del mundo, pero sabía que las cosas no cambian, antes o después regresan a su destino.

Luis Herrero regresa con Donde la tierra se acaba, una trepidante ficción ambientada en Finisterre, una nueva novela inspirada en la trama que le sucedió hace algunos años a su amigo José Luis Garci y que el cineasta nunca llegó a rodar. “Desde hace mucho tiempo, Garci me llevaba comentando que había hecho un guion para una película con Paul Newman y Tom Cruise en el reparto”, asegura Herrero. “Era una trama de suspense, muy en la línea de Hitchcock. La historia finalmente se quedó en un cajón durante muchísimos años. Hace algunos veranos, yo estaba completamente atascado escribiendo una novela. Fue entonces cuando él se ofreció a cederme aquella historia gratuitamente. Me fascinó y me puse a escribirla. Garci no la ha leído todavía”.

Ambientada parcialmente en Finisterre, la trama está protagonizada por David McFarlan, un famoso escritor americano que decide irse al fin del mundo porque quiere que el mundo se olvide de él. Más allá de la localización escogida, todo es ficción en esta novela, a la que el autor define como “la más ambiciosa” que ha escrito hasta la fecha. “Tiene más fondo, procura llegar a la raíz de emociones que no había explorado en las anteriores. Fue un esfuerzo interesante y, al mismo tiempo, muy extenuante”, dice.