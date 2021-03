Novedades Literarias

¡Es la microbiota,

idiota!

Sari Arponen

Alienta



Después de ver a muchos pacientes desesperados por problemas que no sabían cómo resolver y cuya causa desconocían, lsari Arponen comenzó a indagar en uno de los aspectos que menos se ha tenido en cuenta en la salud humana. Desde entonces, ha dedicado su carrera al estudio de la microbiota y su impacto en el cuerpo humano. Ahora, en este libro, comparte todos sus hallazgos en este campo con un lenguaje sencillo, de forma que cualquiera, relacionado o no con el mundo de la salud, pueda entenderlos. Y es que la salud es un camino que debemos recorrer a lo largo de nuestra vida, ¿por qué no dar ya el primer paso?