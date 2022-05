“Nuestra mente se escapa de forma constante a ese baúl en el que se contiene nuestra historia”

De la mano de la editorial Indie, acba de salir a mercado A La Sombra de una Higuera, “un libro de pequeñas narraciones, una historia de historias, aquello que nos va sucediendo, a través de nuestras vidas. Sueños, poesías, pequeños relatos, que nos harán recordar nuestro pasado”, según confiesa su autor, el escritor mariñano Antonio Cazás Fernández, que nos desvela las motivaciones que lo llevaron a escribir este libro. Una obra muy personal en la que explora y habita su propia existencia.

Pregunta obligada: el título. ¿Por qué A la sombra de una higuera?

Desde muy niño mi padre me contaba historias de su higuera. Historias de todo tipo, recuerdos que guardaba de la infancia cuando jugaba con sus amiguitos en la aldea. Cuando tuve ocasión, quise conocer esa higuera. Lo primero que hice fue sentarme bajo ella, como me contaba mi padre que él hacía. Desde aquel instante, nunca deje de ir, descansar, pensar y mil cosas. De ahí viene el título de mi nuevo libro. Son momentos de una vida contados a retazos.

A la sombra de una higuera trata de recuerdos, de lo que tuvimos y ya no tenemos, de lo que soñamos y perdimos; los errores y las consecuencias... ¿Es tu memoria convertida en palabras? ¿Cuánta realidad autobiográfica hay detrás?

Despliego diversas historias situadas en zonas limítrofes entre la realidad y la ficción. A todos nos fascina que nos cuenten historias y todos contamos historias, y cuando lo hacemos sabemos añadirles elementos propios que las conviertan en más interesantes, más profundas, más largas o más atractivas. La escritura es una introspección silenciosa, un viaje a las oscuras cavernas de la memoria y del alma.

También es una historia de gente decente, de gente digna.

Totalmente. La dignidad en sentido práctico. Una historia de gente buena sin alardes, casi natural, desapercibida, gris y oscura, brillante en su opacidad.

Decía Proust: “El recuerdo de las cosas del pasado no necesariamente es el recuerdo de las cosas como eran”. ¿La infancia se recuerda o se reconstruye?

Los recuerdos no constituyen una reconstrucción, sino una representación del pasado. Las personas estamos hechas de recuerdos. Nuestra mente se escapa de forma constante a ese baúl en el que se contiene nuestra historia, ese perfume, a veces, agradable donde darnos sentido, donde rememorar lo que fuimos y lo que de algún modo nos ha llevado hasta el presente. Yo he tenido una infancia algo complicada. Me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido de otra manera.

¿Pretendes atrapar en unas páginas algunos momentos que posiblemente fueron mágicos, esos instantes que se niegan a abandonarnos del todo y que explican, al menos en parte, lo que ahora somos?

Gracias a nuestros recuerdos y vivencias, somos de una u otra forma, los recuerdos nos marcan a fuego, sobre todo, esos momentos de felicidad o mágicos. Los malos, casi nunca deseamos recordarlos, aunque están ahí, igualmente guardados. En la niñez hay momentos de dicha casi insoportables. Los niños tienen una enorme capacidad de sufrimiento y también para fugarse de él. Yo recuerdo estos dos extremos de un modo muy intenso.

Una gran parte de ellos nos trasladan a la adolescencia y la juventud, la edad de las primeras experiencias, primeras citas, primeros besos, primeros pasos. ¿Cómo son los recuerdos de Antonio Cazás, en blanco y negro o en color?

Puede que nuestros hijos y nietos recuerden cuando sean mayores un pasado en color, pero el nuestro es definitivamente un pasado en blanco y negro. Los recuerdos de mi infancia van ligados a mi afición por la literatura, la música y la pintura. Y no todo era perfecto en los viejos tiempos. Me costó escribir este libro al tener que demostrar esa desnudez de quien ha prescindido de corazas; es como el caracol que se despojó de su concha.

No es posible cambiar el pasado. Tampoco huir de él. ¿Crees que estamos marcados, en cierto modo, por ese determinismo?

No, no es posible cambiar el pasado ni huir de él. Ojalá se pudiera. De manera que tenemos que cargar con la mochila que nos ha tocado en suerte y hacer el camino con ella, y en ocasiones es muy pesada.

¿Le damos menos importancia a los sueños de la que merecen?

Creo que sí. Es importante rescatar los sueños que dejamos atrás, algunos de los cuales están reclamando un sitio en nuestra vida adulta para volver a sentirnos nosotros mismos. “La mejor manera de hacer realidad tus sueños es despertar” afirmaba el escritor y filósofo francés Paul Valéry.

Has escrito dos libros de temáticas muy distintas, ¿en cuál te sientes más a gusto?

Bueno, en realidad he escrito cinco libros hasta el momento. Solo dos publicados. Me siento mucho mejor escribiendo novela, creando personajes con la finalidad de servir de eco o espejo a mi pensamiento. Me posibilita transmitir mis sentimientos y emociones sin exponerme demasiado y recrearlos de manera ficcional. En realidad, mi tarea como escritor abarca un horizonte mayor que nunca quise acotar con etiquetas. Mis necesidades expresivas abarcan muchos géneros, prácticamente todos, y de ahí que no me haya decidido nunca a la aceptación de mi mismo como narrador, o como novelista, o como poeta, o como ensayista. o como compositor de canciones. Me siento todo eso.

¿Explicanos cuándo y cómo se despertó en ti la vocación literaria?

Tempranamente. El primer acercamiento a la vocación literaria fue cuando tenía 12 años de edad. Fue en el cuento breve en donde me encontré a gusto por primera vez. Todo lo que he inventado como escritor tiene unas raíces en lo vivido, fue en sus orígenes algo que hice, vi, oí, pero también leí y que mi memoria retuvo con una terquedad misteriosa.

Tienes una buena idea, la llevas al papel... Parece que está todo hecho, pero entonces llega el momento de darse a conocer al público. ¿Qué herramientas tiene un escritor a su disposición para ello? ¿Es un proceso sencillo o dirías que puede resultar abrumador?

En la sociedad actual la literatura tiene cada vez menos peso, apenas existe un apoyo institucional y cada vez las dificultades que sufrimos los escritores a la hora de publicar son mayores.