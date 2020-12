Nueva generación de armadores: el garantizado éxito de la pesca gallega

Visitar el puerto de Celeiro es siempre un auténtico placer, diría un privilegio, para quienes nos declaramos admiradores del producto autóctono y de excelsa calidad; así como de las artes que contribuyen a construir nuestra cultura y que otorgan personalidad a Galicia. Viajar a la ría de Viveiro, en el corazón de A Mariña lucense, es hacerlo a la cuna de una de las mejores merluzas del pincho del mundo, con todo lo que eso conlleva. Su flota, la dedicación inmensurable de sus armadores y el sacrificio mayúsculo de los hombres y mujeres del mar hacen posible que podamos disfrutar en la inmensa mayoría de nuestras mesas de este bocado que nos regalan los océanos.

Al sentarme a escribir estas líneas, y al reflexionar sobre la desmesurada entrega de estas personas, no puedo dejar de recordar un documental que, desde mi punto de vista, debería proyectarse en todos y cada uno de los pueblos marineros de nuestra tierra. En Arte al Agua, una magnífica producción audiovisual vasca sobre la flota bacaladera española, se ve reflejada una generación de gallegos que ha vivido la más cruda realidad del oficio de la pesca. Meses y meses lejos de sus casas, en condiciones prácticamente infrahumanas, sufriendo las más inclementes situaciones meteorológicas y golpes de mar en cascarones que algunas veces incluso acababan en el fondo de las frías aguas de Terranova. Eso sí, jamás se desvanecía la valentía. Confieso que muy orgulloso me siento de mi abuelo materno, que allá en los años 60 del siglo pasado era el jefe de la máquina de uno de aquellos buques que salían en pareja del puerto de Pasajes hacia Saint Pierre et Miquelón, en el Atlántico Norte, cargados de aparejos, coraje... y también de nostalgias, recuerdos y enorme tristeza por dejar a sus familias.

Desde entonces ha evolucionado mucho, afortunadamente, el sector de la pesca. La flota se ha modernizado radicalmente y los avances tecnológicos y la facilidad para desplazarse han aliviado un trabajo que sigue siendo duro y exigiendo de mucho esfuerzo profesional y personal.

En este sentido, pienso que debe producirnos una gran satisfacción que nuestra insigne flota pesquera gallega, bandera en todos los océanos, esté en manos de gente como la familia Sánchez Taladrid. En momentos muy difíciles para todos por esta pandemia que ha llegado para arrasarlo todo, las sociedades armadoras tratan de resistir con esperanza, e incluso actualizarse haciendo frente a duras pérdidas. Siempre con sentido de la responsabilidad, respeto por el medio, compromiso con la sociedad y empeño en el progreso.

Porque como ustedes se pueden imaginar, respetados lectores, los buques que salen hoy a faenar desde el puerto de Celeiro nada tienen que ver con aquellos rudimentarios barcos que se enfrentaban a la rudeza de las olas hace seis décadas. Para comprobarlo, solo es necesario contemplar los dos sofisticados navíos que sacó adelante con ejemplar profesionalidad Xuxo O Fumeiro: el Illa Gaveira y el Insua de Area. De su apuesta por la I+D+i nacen dos imponentes embarcaciones, competitivas y a la vez sostenibles. Un orgullo para la flota, sin duda.

Nos cuentan sus hijos, José Ramón (JR), amigo del alma; y Jesús Sánchez Taladrid; que la suya es una empresa que da empleo a nada menos que 40 personas. El primero de los buques surca las aguas del Pacífico en busca de pez espada. Hasta Tahití, a casi dos días en avión desde Galicia, se desplaza con frecuencia su padre para supervisar las capturas y el bienestar de la tripulación. El segundo, se enfrenta a las gélidas aguas del Gran Sol para obsequiarnos en el plato con el semicelestial manjar que es la merluza del pincho de Celeiro.

Aunque esta vez el protagonista de la mesa fue un exquisito atún rojo que (aclaro para los malpensados) no procedía de ninguno de los barcos anteriormente citados. Lo cierto es que Nemesio, el almirante de fogones del templo gastronómico que es el restaurante Boa Vista nos ha vuelto a sorprender con un tartar y dos tatakis, uno con salsa de soja y otro con semillas, para quitarse el sombrero. Buena fe de ello pueden dar el empresario de la construcción lestrovense Rodrigo Ares, los bancarios Brais Midón e Iván de A Costa o el experimentado fumador de puros Martín Gómez. Extraordinaria también fue la selección de vinos y los cócteles que pusieron el broche oro a una jornada cultural y gastronómica de diez.

Tampoco puedo olvidarme de los torreznos con los que nos obsequió Servando, capitán general del Castilla de Viveiro, ni del recado que le gustaría enviar al presidente Feijóo: en la ciudad esperan la autovía como agua de mayo. Se la merecen.