Nunca hubo un “milagro económico” franquista

En primer lugar, advertir que en este artículo no se está juzgando ni condenando al franquismo, y debido a que nada en la historia cabe ser juzgado o condenado. Cada régimen surge en un contexto determinado, con unas características determinadas y tampoco se entiende nada fuera del contexto internacional del momento (en este caso, de un fuerte intervencionismo económico en todo el mundo, destacando sobre todo los de Alemania, Italia y el total de la URSS). Y el régimen de Franco no es una excepción; la evolución del cual puede considerarse similar a la que podrían haber tenido los regímenes fascistas y autoritarios que imitaba, de no haber sido derrotados estos últimos en la Segunda Guerra Mundial.

En cuanto a la economía, la España franquista tenía sus grandes limitaciones (vean el capítulo dedicado a la economía del clásico de S. Payne, La época de Franco: 1939-1975), y que, a grandes rasgos, eran la fuerte intervención en la economía (la mayor de toda la Europa capitalista (que, y con algún retroceso en su intensidad, se ha mantenido hasta el final de la dictadura), el enorme sector ineficiente público (de nuevo, el mayor de Europa Occidental y del Sur) y la inviable a largo plazo estimulación de la economía mediante la inflación (tanto por la inyección monetaria directa como por las expansiones crediticias inducidas por los gobiernos).

Muchas veces se suele esgrimir el PIB per cápita y el PIB nominal de aquélla época, comparándolos luego con los del resto de países. No obstante, los economistas saben (y como prueba el Dr. Huerta de Soto, citando a Ramón Tamames) que el PIB da un enorme peso al sector del consumo directo (en un país en que el turismo alcanzaba el 9% del PIB nominal), no contabilizando fases enteras de la industria, aparte de las que corresponden al producto final. Una potencia industrial (como Alemania), por tanto, parece “menos rica” de lo que en realidad es por lo que refleja su PIB. Del mismo modo que países sin industria, en vías de desarrollo o subdesarrollados parecen infinitamente más ricos de lo que en realidad son (este es el caso de Andorra, Qatar, las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles...). También España era mucho más pobre de lo que de su PIB se deducía.

Aquí cabe agregar otro factor (relacionado con los anteriores) de especial relevancia, esto es, el hecho de contabilizar el PIB la actividad del enorme sector público español, formado por el inmenso conglomerado del INI (que producía desde electricidad, hasta bienes de consumo), además del resto de enormes grandes públicas (Telefónica, Tabacalera...). Como muestra el estudio de la historiadora Verónica Binda (Universidad de Milán), aún en 1985, las empresas del INI y del INH alcanzaban el 50 % de las ventas de las 100 mayores empresas españolas. Como se ha demostrado ha mucho tiempo, como sucede con la mayoría de empresas públicas, las españolas eran totalmente ineficientes (vayan al libro de S. Payne, entre otros), del mismo modo que lo eran la totalidad de empresas públicas de los países socialistas.

En los estudios del economista Luis E. Pires podemos ver como las empresas del INI disfrutaban de la protección del estado y sus leyes frente a la competencia (así como de la anteriormente citada intervención y regulación al sector privado), y que impedía el desarrollo y surgimiento de muchas empresas, además de haberse afectado la competitividad de las ya existentes; revirtiendo en una estructura económica general frágil y menos competitiva que la del resto de países occidentales y a un modelo (en los 80) que generaba dependencia del sector público, mayormente por la necesidad política de mantener los puestos de trabajo para evitar la tensión social. No será hasta la época de Aznar cuando la mayor parte de las antiguas empresas públicas estén ya en el sector privado (un proceso de saneamiento iniciado por los gobiernos de Felipe González; y que cabe ser atribuido a la pertinencia del país a la CEE y luego a le UE); y que constituirá la consolidación de la economía de mercado en el país, si bien lastrada por la expansión crediticia de los 90 y los 2000, así como por los mecanismos intervencionistas heredados del franquismo (sobre todo en el mercado laboral) que dificultaron la salida de la crisis de 2007-2008.