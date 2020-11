Os laios dunha oliveira

caenas follas das árbores paseniñamente , como se acordasen un suicidio colectivo arremoiñanse nunha alfombra de cores no chan, bailando ao son do vento unha danza chea de poesia que traen as choivas e ventos do inverno. Nas fragas piñeiraise carballeiras o chan cubrese con unha alfonbra chea do cromatismo de cores dos abondosos froitos do inverno, landras dos carballos, ourizos dos castiñeiros, noces dos nogais e acubillanse os cogomelos. A fartura da terra con que nos agasallan os nosos montes do que soio nos lembramos cando os queiman polo veran. Asiña agromaran os acivros co froito dunhas boliñas bermellas que brilan na brancura arredor das folerpas de neve e enchen de cor a tristura da invernia cando o ceo toldase do gris de buque de guerra .

Eo tempo que a Praza da Ferraria feita de pedra e camelia convertese nun mar de xirasois no mescado das flores de defuntos, o ar enchese co recendo das castañas asadas e ben quentiñas que dan quentura as mans na friaxe, eo tempo cos cemiterios deixan a soedade de todo o ano e enchense de balbordo e flores.

Nas encrucilladas dos camiños e nas beiras dos rios as calabeiras feitas de calacus enchen de medo ao atopalas na noite dos defuntos unha tradicion nosa que se perde no tempo.

No silencio ea mornura cando paseamos polos nosos montes de supeto escoitase uns ruidos como laios lembrava Eduardo Pondal no poema Queixume dos Pinos.

Na nosa cidade na Praza de España houbo unha caseta de Informacion e Turismo e para embelecela puxeron ao seu caròn un maceteiro cunha Oliveira xà nòn esta a casete pero a oliveira permallece no maceteiro que ao meu entender non eo sitio axeitado. O àrbore medrou e xa vai velliño e quere que o trasplanten a un xardin ou parque donde teña mais espazo pois agora sintese preso como nunha gaiola nun espazo pequeno donde non pode desarollarse. Os veciños e veciñas que o sentiron laiarse como os pinos do poema de Pondal abaneados polo vento, acuderon na sua axuda e puseron ao seu caròn un escrito donde piden o seu trasplante antes de que sexa tarde e murcheo que seria unha magoa pois non ai moitas oliveiras na cidade. Os nosos vellos dicenos cas àrbores para que medren sans hai que plantalos con agarimo, tratalos con ternura podalos cando eo tempo e buascarlle un luar axeitado as suas condicions, a razon de que na nosa terra houbera tantos àrbores senlleiros era que os nosos antergos asi o facian, a vella oliveira non e unha pranta nin un bonsai para tela engaiolada nun maceteiro ainda estamos a tempo de salvala.