Quiero comenzar explicando esto, para que no pueda haber, mal entendidos, o se me acuse de cosas que no soy. Ante todo, no soy y nunca, lo he sido Racista, Clasista ni nada que se le parezca. Tengo cuñadas, negras, indias americanas, cubanas etc., mis sobrinos, nietos sobrinos y, bisnietos sobrinos, son de todo tipo y raza, para mi lo importante siempre, ha sido la persona, tampoco soy como dicen ahora, Machista ni feminista, para mí, todas las personas, sean del sexo que sea, son iguales, no soy homófobo ni nada parecido.

Dicho todo lo anterior, comienzo con mi articulo de la semana, que, en esta ocasión, creo que era necesario, que hablara de este gran problema.

Tengo muchos amigos, conocidos y familiares, que, por desgracia, después de haber trabajado toda su vida, cobran pensiones de mierda, pensiones ridículas, mas aun, que no hay que ser muy listo, para saber que una persona que ha trabajado toda su vida, no tiene culpa de que la empresa o, empresas no le hayan cotizado como dios y la ley manda, eso es problema de la seguridad social y la empresa en cuestión.

Pues bien, personas que solo cobran 400, 500 y 650 euros todo lo más, es denigrante, algunos, lo han llevado a juicio, pero ir en contra del estado, es suicidarse, porque no sé, pero siempre tiene las de ganar, la seguridad social, frente a un trabajador que va con su abogado, muchas veces gratuito y otras de un sindicato, pero en el 85% de los casos, pierden contra el estamento público. Pero mas denigrante es, que unas personas por haber llegado en patera o, por no haber trabajado en su vida y ser de una etnia que parece tiene derecho de pernada, cobren mas del doble que estas que sí, han trabajado y están deshechas de enfermedades.

Es triste y denigrante. No digamos entonces, que un señor o, señora que en la vida a trabajado en nada o, todo lo mas un par de años, por ser o estar en la política, cobre en solo 8 años de estar en ese puesto, una pensión vitalicia del máximo, cuando un trabajador normal necesitaría 15 años al menos cotizados, para percibir un 50% de una pensión irrisoria, aunque este enfermo y tenga una minusvalía de un 60 %. Es triste y muy denigrante.

Todo esto quiero dejarlo muy claro y que lo conozco de primera mano, pues yo, he estudiado y trabajado desde los 14 años en que mi pobre padre murió y voy a cumplir 68 y mi pensión, no llega a 670 euros, NO LLEGA. Por favor, se dice que vivimos en una sociedad del bienestar, será para unos, para otros no.

Después los políticos, dicen que España, es un país del primer mundo, ellos lo serán, nosotros el pueblo llano, no, ni percibimos unos sueldos ni pensiones, acorde con lo que se necesita para vivir, porque yo con esta pensión en una capital, me moriría de hambre , menos mal vivo en una pequeña ciudad de 16 mil habitantes y aun, así todo, me llega, si quiero trabajar y me dejan, pues estamos aun peor, porque si tengo dos pagadores y sobre pasa un tope que ellos ponen, pues me quitan un buen pico. En resumidas cuentas, estamos jodidos de una u otra manera, es triste y muy denigrante.

¿Por qué? Yo no lo sé, y ¿ustedes?