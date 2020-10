Se reedita la versión japonesa de ‘canción del inmigrante’

Para celebrar el 50 aniversario de Led Zeppelin III, se reedita la edición japonesa del único single del disco, Immigrant song. El vinilo de 7 pulgadas incluye la cara B Hey, hey, what can I do y se publicará el 15 de enero del 2021 en edición limitada.

Immigrant song fue top 20 en Estados Unidos y se convirtió en uno de los grandes clásicos del grupo. Actualmente es la segunda canción más escuchada de Led Zeppelin en las plataformas de streaming. La canción, y su referencia a la mitología Norse, surgió del concierto que Led Zeppelin ofreció en Reikiavik (Islandia) el 22 de junio de 1970.

Jimmy Page y Robert Plant compusieron el disco en Bron-Yr-Aur, una cabaña galesa del siglo XVIII sin agua ni electricidad que entraría a formar parte de la leyenda de Led Zeppelin.

El grupo grabó el disco en los Olympic Studios de Londres con el ingeniero Andy Johns. Tras estas grabaciones, Page se llevó las cintas a los Ardent Studios de Memphis para hacer el corte del vinilo.