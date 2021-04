“Sigo teniendo mucho en mí, del niño que fui”

Hablamos con el polifacético escritor y editor, Jordi Matamoros Sánchez. Hace unos días, ha presentado su última novela, Vías Muertas, una novela negra con escenas muy duras de sexo y drogas. Una novela basada en la realidad, de aquellos años 80, en su querida ciudad de Badalona. Además de unas preguntas de rigor, también nos contara sus proyectos de esta novela, como de otras que ya tiene en cartera.

¿Qué es para ti, Vías Muertas?

“Vías muertas” es mi hijo literario más joven, otro reto conseguido.

¿En una escala de 1 al 10, ¿Cómo eres de raro?

Jajaja, una vez mi mujer me dijo que lo que más le llamo la atención de mí cuando me conoció, fue precisamente que le parecí un tipo extremadamente distinto, atractivamente raro (lo de atractivamente lo acabo de inventar). Yo diría que un 9.

¿Un truco, para enfrentarte a la hoja en blanco?

Personalmente imagino la trama íntegra antes de escribir, la concibo en mi mente como si fuera una película, con lo cual, para ser sincero, no suelo tener ese problema. Quizá, mi consejo sería precisamente ese, estructurar bien la historia que uno quiere contar.

Si la editorial, te exigiera escribir una novela conjuntamente, con otro/a escritor/a, ¿ A quién escogerías?

En realidad, con cualquiera que pudiera aportar algo al escrito, con cualquiera que pudiera aportarme algo como persona.

¿Qué es lo que normalmente pones en tus libros al firmar?

No llevo demasiado bien eso de firmar libros, si puedo, soy esquivo y escueto. Digamos que, en cierto modo, me da vergüenza.

¿Con quién desearías estar en un hipotético apocalipsis Zombi?

Aquí sí que no tengo ninguna duda: con Leila y Judit. Son mis hijas y han arruinado a más de un feriante con su puntería.

¿De qué manera te gustaría ser recordado?

Con cariño. Me encantaría que los míos me recordaran con cariño. La vida es demasiado efímera como para preocuparse por cómo te recordarán aquellos que no te conocen.

Una cosa, que te guste mucho, pero no sea del gusto de los demás.

Jajaja, apagar el televisor cuando dan fútbol.

¿Venderías tu alma a cambio del éxito?

No lo creo.

¿Qué consejo darías, a alguien que comienza como escritor/a?

Que solo se preocupe por dejar fluir las ideas y por conseguir expresar con las letras, justamente, aquello que quieren expresar.

¿Perro o gato?

Actualmente tengo una perrita que se llama “Boira” (”Niebla” en español) y no la cambio por nada.

¿Personaje literario con el que te identificas?

Peter Pan. Desde pequeño me marcó mucho este personaje, de hecho, sigo teniendo mucho en mí, del niño que fui.

¿Dime, de que nunca hablarías o, escribirías en uno de tus libros?

Quizá sobre banalidades, necesito aplicar a mis escritos alguna crítica social alguna denuncia.

¿Palabras favoritas a la hora de escribir?

Utilizo mucho una coletilla a la hora de escribir, es un sistema que me ayuda a memorizar el texto y evitar perder el hilo; dicha coletilla, luego la borro y me vas a permitir omitir responder... Es un secreto (digamos que una manía)

¿El mejor consejo que te han dado?

“Se honesto en la vida y profesional en todo lo que acometas”. Esas palabras, en esa u otras formas, me las ha grabado en la mente, desde siempre, la buena de María Sánchez (mi madre)

¿Qué es lo que te resulta más difícil a la hora de escribir?

Ufff, para mí, el sexo es algo muy personal; no había escrito nada sobre ello antes de Vías muertas, y en esta novela expongo una sexualidad constante. Me costó tanto, que en alguna que otra escena me descubrí a mí mismo extremadamente ruborizado.

Personaje que te gustaría ser o conocer de tus novelas

En cierto modo, el escritor es un poco cada uno de ellos. En cuanto a conocer, sin duda, a Dual, el personaje principal de mi primera novela, El gran cultivador.

¿Cómo te sentiste cuando publicaron tu primera novela?

Lo que más sentí fueron las ausencias. Mi padre murió cuando yo tenía siete años; ese día lo eché más de menos que de costumbre. Fue una mezcla extraña de euforia y tristeza.

Un libro, que te haya marcado.

Juan Salvador Gaviota

¿Manía a la hora de escribir?

Cierro los ojos e imagino un prado; corro por él hasta llegar a un precipicio, salto y vuelo hacia el infinito. Imagino la escena con todo lujo de detalles: el aire en la cara, la brisa moviendo la hierba, los olores del campo... Es mi tántrico inicio del juego de imaginar.

¿Has hecho alguna vez de escritor fantasma, (negro) para alguien?

No

¿Qué música escuchas?

A la hora de escribir suelo escuchar música celta.

¿Se puede vivir dignamente solo como escritor/a?

Me da la impresión de que es algo bastante complejo.

¿Película preferida?

Me encanta el cine, no podría decantarme por una película en concreto, sí puedo decirte que me encanta el género de terror.

¿Un fracaso tuyo?

¿Solo uno? No sabría cual elegir.

Siempre digo que aprendemos más de los fracasos que de los éxitos y en mi vida he aprendido muchísimo.

¿Qué te gustaría hacer o probar?

Un viaje en el tiempo.

Para terminar, me gustaría mucho que, en pocas palabras, proyectos de esta novela a medio plazo y, te definieras como escritor y, nos contaras, ¿Qué buscas, dónde quieres llegar o qué pretendes ser en el mundo de la literatura?

Actualmente y junto a un colectivo de cineastas, Vías muertas anda metida de lleno en un proyecto para llegar al cine, hace poco hicimos la presentación de la novela en sociedad y anunciamos que se está avanzando mucho en este sentido, si todo va bien, este verano se grabará el Tiser, que no deja de ser el anuncio de que la película se llevará a cabo.

Soy un narrador de historias totalmente adicto a escribir, al que le llama mucho la atención la parte oscura de la dualidad humana, sobre ella escribo. Solo pretendo ser feliz, y escribir es una de las cosas que me produce felicidad.