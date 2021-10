Taormina y Wody Allen: La noche iluminada

Pido perdón antes de irme, de ausentarme de la noche iluminada por el volcán. La vejez es el recuerdo y nuestro bagaje, el de los viejos o ancianos, es la ilusa maleta de donde vas sacando y, sin duda, reiterando el racimo de recuerdos que, una vez dado el soplo de rigor a la ceniza, Taormina es el Etna, su rojo perfil de anfiteatro la vergüenza que todo lo domina, la lava incandescente del uniforme consabido... de hoplitas de la historia reiterada.

La Stampa Estera de Roma, es decir, los corresponsales extranjeros acreditados en la Roma del Vaticano y del Imperio en 1971 como periodistas que trabajaban para diarios, radios y televisiones del ancho mundo, habíamos organizado un “evento cinematográfico”, que iba a aliviar el presupuesto estatal italiano con mano larga y generosa -pecata minuta en el conjunto- que, al mismo tiempo, venía a llenar un vacío clamoroso en un país como Italia, productor de cine a caño libre -recuérdese Cinecittá- , ciudad de ficción en la que la realidad se hacía Roma y su senado con Cicerón lanzando el “quousque tandem, Catililina, abutere patientia nostra...”, o los centuriones encabezando las tropas que vuelven vencedoras: que regresan de la Tarraconense provincia del Imperio. Un festival de cine era necesario y la presencia crítica de medio centenar de corresponsales exigentes en la elección del celuloide todavía inédito, también.

Miel sobre hojuelas, que diría el castizo. Hicimos el proyecto, gustó al ministerio de turno, y, mira por donde, me encontré en Taormina, como directivo de la Stampa Etera, presidiendo la inauguración y, después, viendo la cinta que abría el Festival. Por fin descansaba un poco. Había sacado adelante, en unos escasos diez minutos de palabras corteses y agradecidas, la razón de nuestra presencia en aquel escenario... ¡Dios mío! El Etna, el volcán siciliano por excelencia, había abierto su boca grande y echaba fuera de sus fauces la belleza infinita de la noche enrojecida por el fuego. Mientras el mismísimo Wooddy Allen se olvidaba de su película “Bananas”, que se estaba proyectando como primera cinta del naciente Festival de cine de Taormina. Inmerso en la corona de fuego del Etna, lejos, al fondo exacto de nuestra posición, veíamos cómo las entrañas del volcán repetían los saltos...”Bello¡ Bellisimo!”, repetía Woody.

Pero el Etna, además además de bailar el agua -perdón, la lava- a los presentes, era comedido: el escenario que prestaba se perdía en la distancia y la costumbre. Los que lo conocían estaban de vuelta. La Palma, en cambio, la Isla Bonita de nuestros canarios y visitantes, carece de anfiteatro romano porque no es de primera división para montar el espectáculo. Tampoco será un caos, tan hermoso y comedido como se esta exhibiendo. Curioso el título, “Bananas”, producto del lugar que están sofocando los ríos de lava. “Bananas” palabra la conocen muy bien nuestros queridos palmeros, ¿verdad María del Cristo Rodriguez Ortega, querida alumna de doctorado y antes de Literatura Universal Comparada, de quien me dicen que es un ciclón... pero ya desde hace años en Tenerife? Su tierra le ha quedado pequeña, la Palma acabará reclamándola. Y volverá, si no lo ha hecho ya. De momento, todos tenemos el alma en vilo... por si acaso.

De Taormina nació otro cantar, también sólo de cine y de volcanes: el festival que llevamos de Italia a La Coruña, al que pusimos ganas, trabajo y prosopopeya. Cuando, en 1971, me instalaron en los Cantones como director de “El Ideal Gallego” y Luis Vázquez de Sancho vio la ocasión, y mi honorífica presidencias del nuevo y ambicioso -casi imposible- Certamen Internacional de Cine de Humor Ciudad de la Coruña... Otra historia. Ahora no puedo; acaban de decirme por teléfono que Chema Hernández, el querido amigo de Bilbao que se ocupaba de facilitarnos preestrenos para el Certamen presidencia, acaba de morir en Murgía, jugando al golf, sentado sobre el green y charlando sobre quién iba a pagar las cervecitas, si el ganador o el perdedor... Murgia, al pie de la cruz del Gorbea, ¿saben?