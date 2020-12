“Tenemos que dejar de comportarnos como niños consentidos”

Creo que por primera vez has renunciado a los juegos de palabras en el título de una novela... Ahí estaba tu obra anterior, ‘El tiempo todo locura’, por ejemplo.

Me encanta manosear las palabras, cambiarlas de lugar, buscar los dobles sentidos. Jugar con ellas. Esta vez no he jugado con las palabras, pero ‘La vida desnuda’ no deja de ser una metáfora.

Ya han pasado algunas semanas, incluso algunos meses, Mónica, pero supongo que ganar el Azorín no habrá estado nada mal.

No, fue emocionante. Una gran noche. Piensa que yo soy de Elche y este es un premio alicantino. Pero ahora siento que tengo una gran responsabilidad, porque el Azorín fue otorgado a escritores como Torrente Ballester o Juan Goytisolo. Imagínate lo que supone eso para mí. Como decía Batman, todo poder conlleva una gran responsabilidad (risas).

El calor del público está ahí. Eres muy querida por los lectores, pero también por la audiencia de la televisión. Creo que no hay duda de eso.

Me hace mucha ilusión cuando sales en esos listados de periodistas con más credibilidad, o, como ha pasado ahora, que [Matías Prats y yo] aparecemos entre los más queridos. Qué más se puede pedir. Piensa que una está acostumbrada a meterse en el salón de muchas casas cada día... así que se agradece que te vean con buenos ojos. Y eso que les damos tan malas noticias, con esta actualidad que tenemos...

Ya. Como se suele decir, es lo que hay. La mejor noticia sería que no hubiera noticias, pero no creo que para esta profesión sea algo recomendable.

No, no. Noticias tiene que haber, por favor.

Matías y tú sois, digamos, la pareja perfecta de la televisión.

Hombre, no sé si perfecta... aunque nosotros lo sentimos así. Quizás porque lo que sí somos es la pareja más longeva de la televisión, creo que llevamos unos doce años.

Mucha química. Y un gran despliegue de sentido del humor, muy fino, que ya es una característica muy vuestra. Algo que se agradece aún más en informativos, donde las noticias a veces no son muy positivas que digamos. El humor, lejos de restar credibilidad, parece imprescindible.

Por supuesto. No hay nada mejor.

Y esta novela tuya, ‘La vida desnuda’, aunque habla de decepciones y secretos, también apuesta por cierto sentido del humor. Y por la alegría.

Es un libro vitalista. ‘La vida desnuda’ va de la vida. Parece de Perogrullo, pero no olvidemos que hay que saber mezclar lo desgarrador y lo hilarante. En este recorrido de apenas 48 horas que emprende Gala, la protagonista, esta artista treintañera, elabora toda una teoría sobre la existencia, al tiempo que va descubriendo secretos, penetrando en la familia, desvelando que las cosas no son siempre como parecen. Es un proceso que cambiará su propia manera de ver la realidad.

La novela sigue esa cita de García Márquez, que incluyes al principio: “Me doy cuenta también de que he vivido tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Labuena para escribir es la secreta”. Esta es la idea central del libro, saber distinguir entre estos tres tipos de vidas que tenemos.

Somos un compendio de esas tres vidas. La parte pública es lo que mostramos, la parte privada es la que queda para el círculo más íntimo, y la vida secreta es la que sólo aflora alguna vez, o quizás la que no aflora nunca. Gala se sorprenderá cuando esa vida secreta se va desnudando poco a poco, cuando se abre la caja de Pandora: ella no sospechaba siquiera que existía.

También tiene algo esta novela de cebolla, con sus capas. O de matrioshka.

Sí, creo que sí. En el viaje físico de Gala vamos descubriendo cómo esas capas existen. Sube a un AVE, quiere llegar a despedirse de su abuela enferma, y con un desconocido se atreve a ir quitándose una de esas capas, a mostrarse de otra manera... Y luego llegará a la reunión familiar, donde todos desvelan que en realidad tienen muchos personajes, como si se tratara de matrioshkas, tal y como dices, dentro de sí.

Es curioso que un viaje tan breve parezca a veces el viaje de Ulises.

Me ha encantado utilizarlo como recurso. El viaje es un gran recurso, muy cinematográfico también. Siempre implica aventura. Y lo bueno del viaje es que cualquier cosa puede suceder en él.

Chris, el desconocido australiano, es algo así como el paradigma de la libertad.

Algo muy parecido a eso, desde luego. Gala se abre a él con una sinceridad muy llamativa, porque no es fácil contarle cosas íntimas a un desconocido. La libertad que transmite está fuera de prejuicios y valoraciones. Ese encuentro tiene algo de aprendizaje. Y sí, bueno, está ese look de hombre libre, de surfista australiano, que puede contactar con cualquiera en cualquier parte. Está también la importancia del azar, de encontrarte con alguien interesante por casualidad, en el momento adecuado. Él ya está de vuelta, está curado de muchas cosas, ha renunciado a su forma de vida anterior,y esa es la razón por la que tiene mucho que aportar a Gala.

La novela comienza así: “La culpa me pesa desde el día en que maté a mi abuelo”. ¿Te gustan las novelas que empiezan con una frase definitiva?

Es una forma de atrapar al lector desde la primera línea. También creí que era interesante empezar así porque la culpa siempre es una carga muy importante. Cada uno tiene su culpa y la arrastra. Y los secretos suelen estar muy conectados con las culpas.

La noche de la muerte de la abuela Rosario hace aflorar esa sensación de culpa y de alguna forma sirve para conjurarla.

Quería describir la dureza de una despedida. Compartir ese momento final. Fíjate lo que nos está pasando ahora con la pandemia. La crueldad de no poder despedirte de los tuyosme parece algo tremendo. Y todo esto te hace reflexionar sobre la doble dureza de lo que estamos experimentando.

La importancia del duelo se subraya en esta novela, pero al tiempo ese viaje de la protagonista hacia el duelo y la tristeza está envuelto en ciertos pensamientos alegres. Incluso en pensamientos de naturaleza erótica de vez en cuando.

Al final, la vida nos puede estar golpeando y al tiempo hacernos reír. Hay que aprender a desdramatizar con el humor. Y Gala lo hace, se ríe de sí misma, bromea con su hermano Mauro, utiliza el humor negro. Nada de eso te evita el dolor, pero sí provoca un cierto alivio.

Mucho humor nos hace falta en este país.

¡Si, por favor! Mucho, muchísimo. El humor hace falta siempre. El que uno sea serio no quiere decir que tenga que estarlo permanentemente. En los informativos nos pasa: hemos aprendido que esa tradicional rigidez, porque desde luego siempre hay un gran respeto por el espectador, necesita romperse de vez en cuando con un guiño de humor, con un gesto cómplice. Desdramatizar cuando se puede, esa es la cuestión. Porque así es la vida. Nada es blanco o negro. Nada. Todo forma parte de las contradicciones de la existencia.

La familia se dibuja aquí como un contexto complejo. Lo es, desde luego. A veces complicadísimo. En tu novela, el momento que sucede al entierro aparece como el gran vacío. Nadie muy bien qué hay que hacer, cuál es el plan, cómo sigue la vida después de eso.

Sí, exactamente. La gente se pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Se sigue con la vida normal? ¿Cómo se hace? No hay una pauta escrita. Tras la muerte se sigue como se puede. Suele haber una catarsis, pero también mucho silencio, un aire denso, una atmósfera impenetrable.

En la novela dices: “soy partidaria de globalizar el entusiasmo”. Tendemos a hacer lo contrario.

A veces crees que lo malo es más fácilmente exportable. O la queja. No estoy contra las quejas, son necesarias, hay que reivindicarlas, hay que buscar la justicia. Pero me parece que, como actitud ante la vida, mostrar entusiasmo es también muy importante.

La verdad es que tu novela está llena de pensamientos filosóficos y frases muy bien armadas. Aquí tengo otra: “los narcisistas nunca se bajarán de su escalón, porque el narcisismo es un linaje”.

Se trata de esos peldaños que difícilmente se desescalan, como tanto se dice ahora.

Están siendo unos meses muy difíciles. La pandemia ha invadido la televisión, ha saturado las noticias, pero, al tiempo, la televisión se ha convertido en la gran compañera de los encierros y los confinamientos.

Todo es muy complejo. Cada fin de semana teníamos que contar cifras duras, tenemos que hacerlo todavía, y son cifras poco cómodas. Y eso no te gusta. Pero la actualidad manda. Se ha disparado el consumo de televisión con la pandemia. Piensa que hemos estado más cerca nosotros de mucha gente que sus propios familiares, a través de la presencia en la pantalla. Yo misma no podía ver a los míos. Tenemos que darnos cuenta de que esta es una situación muy grave, hay que tener miedo, evaluar bien esa gravedad de lo que sucede, algo que nadie puede poner en duda, para así cuidarnos mucho mejor.

A veces uno tiene la sensación de que este siglo no acaba de crecer. Parece que nos puede cierta puerilidad. Y una gran superficialidad.

Espero que esto nos sirva, pero no sé si seremos mejores o no. Eso no lo sé. Tenemos que dejar de comportarnos como niños consentidos. Eso como ciudadanos, pero también cuando se trata de tomar decisiones importantes. Los políticos también tienen que estar a la altura. Hemos cometido errores, y han aparecido las carencias. Mira, ahí está el cambio climático. Otra vez nos están avisando, y ya lo tenemos ahí: ¿vamos a hacer algo o no?