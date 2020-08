según la historia, la de verdad vamos, no la nueva e inventada, que algunos intentan hacernos creer, como el que se confiesa con ruedas de molino, dice así; el lema, Todo por la Patria, surgió durante la guerra de independencia contra el ejército Francés comandado por Napoleón. No es un lema Franquista como nos quieren hacer ver desde algunas asociaciones, sobre todo, afines a algunos partidos que se identifican como de “izquierdas”

El cuerpo de la guardia civil, pues no está nada contento, menos aún, si le quieren quitar su enseña de toda la vida y cambiar por, todo por la democracia, eso tiene el mismo sentido, que llamar cubalibre a un vaso de gaseosa con vino peleón.

Por favor seamos serios y responsables, no caigamos en la tontería y estupidez, que algunas y algunos, intentan que hagamos. A las fuerzas del orden se les debe un respeto, al igual que al jefe del Estado, cosa esta, que también esta o están, hoy día, menos cavando, o así lo intentan, desde ciertos sectores políticos. El jefe del estado es inviolable, intocable, es El Rey, no es un mindundi que paso por allí, no es un señor que no tiene ni idea de lo que es una nación y que, por los votos, muchas veces de personas que no piensan bien lo que están haciendo, o no saben, o, simplemente están engañados los eligen. ¿Es democrático? Si lo es, pero no por ello razonable.

Por qué no dedican el tiempo libre, las ganas y el talento, si es que lo tienen, en hacer cosas importantes, necesarias y si me apuran, indispensables, en vez de decir o intentar, hacer barrabasadas y tonterías. Además, mejor antes de hablar o decir estas cosas, documentarse, sería muy importante y necesario.

Todo por la Patria, es una frase mítica en todos los cuarteles de La Guardia Civil o, Benemérita. Es algo que va ligado a su historia, además, somos españoles, por eso la frase esta sobre la bandera de nuestro país, aunque algunos, se piensen lo contrario, somos españoles, aunque a unos pocos, no les guste.

Por favor, usar esas energías y ganas, en cosas necesarias, como ayudar a tantas familias que lo están pasando muy mal en estos momentos, en apoyar, a tantos trabajadores, que están a punto de quedarse o ya se han quedado sin trabajo. Echar una mano a nuestra sociedad que le hace falta. Está muy bien ayudar al que viene de otros países, está muy bien, pero también debemos ayudar a los que están aquí y lo están pasando tan mal. Vaya por delante, soy Librepensador desde siempre, no odio, a ninguna persona, ni soy racista, pero soy un ser humano que ve la imbecilidad donde la hay.

Esto es lo que veo desde mi ventana, no me gusta y menos, cuando se intenta por la fuerza y como sea, imponer una idea y opinión, si tan demócratas son, que respeten también las tradiciones de nuestra esta sociedad. Tradiciones estas, que están arraigadas y fuertes en nuestras mentes y, nuestros corazones, no podemos vilipendiar a la guardia civil, porque a unos señores les dé la gana. Cambiar si, pero para mejorar, no por el capricho de algunos, que, por no respetar, no respetan ni sus propias promesas y palabras.