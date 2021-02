Todo vacío

hace unos días atrás, me he dado una vuelta, por esa aldea tan querida para mí, donde pasaba veranos, inviernos y muchas primaveras con mis tíos y primos. Di un amplio recorrido, se me humedecieron los ojos, al ver todos los terrenos sin nada plantado como antaño. Patatas, maíz, trigo, cebada, pimientos, tomates, nabos y un sinfín de cosechas mil, que se plantaban, al igual que las huertas con las berzas para el ganado. Cada casa tenía la suya, eran muchas casas. Hoy, apenas hay casas y las pocas que hay, o vacías o, restauradas por alguna pareja joven que prefiere vivir tranquila en una aldea, pero a lo sumo, plantar flores o, algún arbolito.

Es muy triste ver todo así, hasta los años 80, Galicia estaba repleta de pequeños minifundios, cada familia, tenía sus tierras, bien en propiedad o bien, arrendadas, normalmente, trabajaba el cabeza de familia y la esposa con los hijos, atendían las tierras, más el patriarca, que cuando venía de su trabajo en el pueblo o ciudad, se ponía a trabajar en las tierras. Después, lo que sobraba del autoconsumo, se iba a vender, a las plazas de abastos de los pueblos y ciudades, al igual que la leche de vaca y de cabras. Todo el dinero que podía ganar, tanto el marido, como la esposa, ya que muchas iban también a trabajar en las fábricas de pescado y otros muchos lugares, era para ahorrarlo, bien para comprar tierras o montes, bien para los estudios de los hijos. Hoy nada de esto se ve, todo está a campo, vacío y abandonado, todo es hierba, una oveja aquí y otra allí.

Nuestra tierra tan rica, ha ido perdiendo todo, hasta los barcos en la mar, hemos quedado con unos cuantos. Cuando éramos la flota más potente de Europa. Quien te ha visto y quién te ve mi querida tierra. Ahora también se van los jóvenes, claro que se van, porque aquí no hay trabajo ni un futuro a corto tiempo de nada.

Ahora, con esta maldita pandemia, nos estamos dando cuenta que no puede toda la población vivir de las empresas y negocios, ya que ahora, se están cerrando muchos, por no poder aguantar. En España. Entre el paro y los Ertes, ya son más de 5 millones de personas, que están en la cuerda floja, pendientes de ser muy pobres y hasta perder, lo poco o mucho que tienen.

¿La clase política que hace? Improvisar, algunos aún van teniendo ideas y lo van haciendo lo mejor que pueden. Me refiero claro está, a los gobiernos autonómicos, porque lo que es el gobierno de la nación española, por hacer, solo hace nada o, mentir, que eso lo está haciendo muy bien.

Volviendo a mi tierra Galicia, ¿Cómo saldremos de esto, quien nos ayudara a superar todas las perdidas? Yo creo que esto es el comienzo de un nuevo tiempo, lleno de pobreza, tristeza y miseria. Ojalá me equivoque, ojalá, no tenga razón, pero desde mi perspectiva y mi edad, pienso por lo que estoy viviendo y viendo, que esto nos lleva al desastre total. Un desastre, que se ha podido parar, se ha podido evitar, pero los políticos no han sabido, han reaccionado muy tarde y con mentiras y engaños, no vamos a ninguna parte, mas que al desastre total.

Creo, que no quedara mas remedio, que volver a los minifundios, intentar salir de esta catástrofe, con nuestros propios medios, Europa ayuda, pero hasta un punto, creo que estamos llegando a ese punto, donde se nos negara mas ayuda y pasaremos a ser un país de tercera, cuando jugábamos en primera división. Tendremos que levantarnos y eso costara mucho esfuerzo y sacrificio, ¿ están las nuevas generaciones de ciudadanos, dispuestos a hacer este esfuerzo hercúleo y arrimar el hombro, o por el contrario, se quedaran impasibles y esperando sus quinientos euritos del gobierno, y convertirnos en una ciudadanía como la China, Cubana, Venezolana, Coreana, etc., que tanto hay en el mundo de esos regímenes socio comunistas, sociedades estas, que están transformándose en sociedades infantiles, con pensamientos único?.

Espero y deseo que nuestra sociedad y, sobre todo, la juventud en general, despierte y no permita esto, trabajando y arrimando el hombro. Solo así, será la forma de levantarnos y volver a ser una sociedad, digna, trabajadora y competente. Yo creo en la juventud, se, me consta, que nuestra juventud, no permitirá esto.