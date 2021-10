Todos piden...

Contra el vicio de pedir, está la virtud de no dar. No sé si estamos en ese extremo, pero sin entrar en detalles, a veces lo parece. No es malo pedir, salvo que se haga reiteradamente, todos al mismo tiempo, con o sin fundamento que, el hecho en sí benigno se convierte en defecto.

¿Saben cuántas peticiones, ruegos, cartas de súplica y similares han quedado registradas en los cientos de actas capitulares (es decir, las que llegaban a las catedrales o a sus miembros) al cabo de un año? Ni las he contado. Sociológicamente tienen un cierto interés; son reflejo de malestares y carencias que dan idea de cómo se vivía, de lo que se carecía y de quien pedía por costumbre, repetida o puntualmente, por causa justificada. La cifra es lo de menos, salvo si lleva a reflexionar y se ve detrás de cada número un nombre y una necesidad concreta.

Entre esas solicitudes están la de padres de familia con vidas resquebrajadas cuando no les alcanza la paga para remediar su salud o la de sus allegados. Viudas que reclaman ayuda para sepultar dignamente a sus maridos y rehacer sus vidas tras el duelo, etc. Otras parecen ser más bien capricho o burla –un a ver si cuela- de quien redacta o hace de intermediario como demandante.

Hay misivas muy alambicadas, llenas de alabanzas, acordes con la retórica y estilo epistolar de cada época. Un reverencial ejemplo:

Confiado por esto que la piedad de Su Ilustrísima es inagotable e inamovible en honrar a los que tienen y han tenido el distinguido honor de ser sus ministros, humildemente suplica...[petición] cuya magnificencia y conmiseración, tendrá indeleblemente presente para rogar a Dios guarde y prospere en la mayor grandeza.

Otras son apremiantes, con plan A y B. Una muestra: la de quien sin haber trabajado más de un mes pretende irse con los bolsillos medio llenos:

Aunque procuró vivir con el mayor gobierno y estrechez, halla no le llega para poder sustentarse con su pobre familia, por lo que suplica y clama (...) se sirva añadirle algo más y, si no fuere del agrado o no lo tuviere por acreedor a más, se digne darle alguna limosna para poder buscar a donde alimentar a su infeliz familia.

Y también las hay altivas, de acreedores de derechos que reclaman incluso después de proceder erradamente. Se pondera y responde con expiación incluida:

Mediante el Arcediano de Luou dio cuenta de haber faltado [el que solicita] a la Mayordomía que tuvo de Santa Bárbara, y prorrumpió algunas voces impropias a su honor y carácter, se resolvió pase a pedirle perdón, poniéndole presente que, si no modera su genio, se le despedirá.

Releyendo esto y observando nuestro entorno, es fácil pensar que hay no pocas semejanzas.

Basta conocer las noticias en esta aldea común que es nuestro terráqueo mundo, globalizado y tan intercomunicado de polo a polo, como deshumanizado entre puerta y puerta. Se pide ayuda por todas partes, en solitario o detrás de un colectivo o de unas siglas. Tanta queja, malestar, desaliento, reales o ficticios, acaba banalizando lo que es real estrago en una cascada desbocada.

Lo anormal -paradoja de la vida, en esta nueva normalidad- es estar curtiéndonos en este paroxismo. Y más anormal todavía que sean los millennials y centennials (jóvenes con todo un porvenir por delante) quienes tengan más miedo a pedir ayuda para resolver problemas o inquietudes. Las redes sociales (así llamadas pese a generar más que nunca individualismos palpables) han usurpado espacios comunes para todos. Se quedan mudos o se fijan en instagramers, youtubers, influencers y otros referentes, antes de acudir a fuentes estables.

¿Qué sienten los nativos digitales -y algunos no tan nativos, pero igualmente dependientes- cuando de repente cae todo el sistema virtual? ¿Desesperación, miedo, liberación, descanso? Quizás un poco de todo, acompañado de aturdimiento, inseguridad y falta de recursos para calmar el vacío creado sin sentirlo, pero que atosiga en esos momentos.

O que non chora non mama. Otro dicho siempre presente. Y si todos nos pusiéramos a chorar ¿qué pasaría? Algarabía e histerismo asegurado, griterío, oídos ensordecidos, ante y entre tanto barullo.

Por eso, qué tranquilidad y alivio toparse con voces que, ante el infortunio, actúan con optimismo deseando que todo amaine y a todos les vaya bien, sin envidias ni intereses personales.

Con una sonrisa e incluso una actitud alentadora exclaman: Si no luchamos ahora ¿cuándo?: hay que resistir mientras se pueda.

No es consigna que emane de las calles. Son palabras casi literales de personas atribuladas, pero no derrotadas, que mantienen el buen talante.

¡Si ya lo decía Virgilio en sus églogas!: No te inclines ante la adversidad; más bien oponte audazmente a ella tanto cuanto tu suerte te lo permita.