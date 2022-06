Un encuentro con Juan José Benítez

La libertad Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre, por la libertad así como por la honra, se puede aventurar la vida y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que le puede venir a los hombres.

Don Quijote la Mancha.

Estas palabras resumen muy bien la Vida de Blanca desde el momento que conoció a J.J. Benítez. Desde que dejó el periodismo activo en la Gaceta del Norte donde publicó en los años setenta su primer reportaje sobre el fenómeno ovni y en el Heraldo de Aragón crecio la historia de un navarro que dice ser periodista y no escritor.

Han sido muchos los libros publicados... Sus Caballos de Troya han vendido con cifras del año 1992 ocho millones de ejemplares. En todo el mundo lo han reconocido llegando a ocasionarle en alguna ocasión más de un problema. Al leer Caná. Caballo de Troya 9, el lector llega a una conclusión... Todo lo contado sobre Jesús de Nazaret conviene ponerlo en duda. La verdad probablemente, fue más intensa e inquietante. Sí usted acierta a leer la primera línea, de Caná no será por casualidad. Y atención sus principios se tambalearan. - Sé que Blanca piensa que, en los Caballos, todo es fruto de mi imaginación. Si así fuera, sería un candidato al Premio Nobel de Literatura...

O La Rebelión de Lucifer Al día de hoy son solo algunos los que se preguntan. ¿Qué hay detrás de esas naves u objetos conocidos en el año 1947? Realmente mucho antes ya había esferas en el cielo o fenomenos que no sabíamos que eran... En ese mismo verano del 47 se crea la primera comisión que investiga en EEUU tras recuperarse en Roswell -Nuevo Méjico- un supuesto platillo volante.

Benítez ha viajado por todo el mundo y fruto de ello son sus obras. Compatibiliza sus viajes al mismo tiempo que escribe otras tratando los temas más diversos pero eso sí siempre con un nexo en común...

Con la reina emérita Sofía ha viajado quince años... y en sus conversaciones ha tratado a una mujer siendo princesa completamente abierta con ciertos temas. Quizás ustedes ya no se acuerden de - Mi Dios Favorito. Fotografías de Iván Benítez quien lo acompañará en más de un viaje recorriendo durante dos años un total de veinte países de Oriente Medio, África, Europa o América.

J.J. Benítez y su hijo Iván además del periodismo y los viajes comparten algo con tan solo escucharlos el sentimiento por el Ser Humano que en palabras del joven Iván es algo que parece que se está perdiendo...

Viajó Iván entre otros lugares al Congo denunciando la explotación infantil que las multinacionales llevan acabo en las minas de coltan y oro... Títulos sugerentes que pueden compartir entre un padre y un hijo y Blanca con quien se casó en el año 2000 un 28 de diciembre junto a una verdadera lluvia torrencial en el Ayuntamiento de Barbate recorriendo todos los caminos de su -Estoy Bien- 39 años... O ¿Existió otra Humanidad? que le hace sonreir cuando le comunican en un viaje a Barcelona que va a ser reeditado nuevamente. O aquel testamento de San Juan con una portada amarilla que más tarde llevaría una más oscura cuando realmente tenía en mente escribir una biografía de un personaje histórico que no seria ni Juan el Evangelista, ni Herodes el Grande ni el propio Leonardo Davinci sino Julio Verne.

La figura de Cristo cuelga en su despacho y le llegó de una manera un tanto curiosa... Y no solo eso...

Ese mismo personaje le ha llevado a sentir un interés por la sábana Santa Santa - una de sus obras capitales... Aunque en ocasiones tanto teólogos como historiadores discuten si ha sido realmente un personaje inventado. Hasta el siglo XVIII, muy pocos se cuestionaban el rigor histórico de los evangelios.

- A nivel personal la figura de Jesús supuso para mi un reencuentro con un personaje que tenía congelado. Cuanto más profundizo en su filosofía en sus pensamientos más maravilloso me pareció. Un personaje con un extraordinario poder, no me ha resultado imposible calicarlo como que fue uno de los hijos de Dios-.

Muchos periodistas o escritores acaban sintiéndo como si tuvieran que dar un mensaje de apoyo a sus lectores o contestar las cartas que de una u otra forma le hacen llegar... este parece ser su caso. - La obra genial de Dios es una obra que no podemos comprender bien. Uno debe de dejarse guiar por sus impulsos personales- Y cuando todos -salvo algunos - escriben con su ordenador o en su tablet es curioso verlo escribir con los dedos de una maquina olivetti. Ese Jesús de Nazaret. Nada es lo que parece - se ha convertido en el número 53 otro de sus títulos es Lo que nunca te han contado sobre Jesús... Nos señala a un Jesús que hablaba tres lenguas y a los treinta años supo realmente quien era.

Y aquel día del Relámpago con el subtitulo La Operación Caballo de Troya terminó, sí, pero... De trato agradable al hablar con él te das cuenta que por el trabajo realizado no se alaba asimismo. Realmente le cuesta mucho escribir y no tiene el don de la Palabra. ¡Hace tiempo que ya no creo en la casualidad!

En su memoria guarda el recuerdo que le produjo Pactos de Silencio de Andreas Faber Kaiser escritor especializado en aspectos de nuestra historia obteniendo en 1972 el premio Nacional de Astronáutica Julio Marial siendo director de la revista Mundo Desconocido.

- Un sindrome tóxico. 650 muertos y más de 25.000 afectados, la mayoría de por vida, en la primavera de 1981. Al principio muchas hipótesis y líneas de investigación. Demasiadas. Era el 8 de abril de 1981. Los tomates contenían un organofosforado del grupo fenamifos, un potente veneno inyectado por los referidos militares gringos. La mortifera carga fue repartida por los servicios de inteligencia norteamericanos entre los mayoristas de hortalizas que, a su vez, vendieron los tomates en los mercadillos ambulantes de Madrid y alrededores. El ensayo de guerra bacteriológica fue utilizado después en Afganistán, contra los soviéticos.

El abandono de esas hipótesis. Se olvido en el momento en que Faber Kaiser falleció recordandolo en sus últimos momentos por su amigo André Malby nacido en Orán Argelia en 1943 investigando junto al doctor Jean Barry en los laboratorios de la Grande Ferrade en Burdeos escribiendo sus Horas en Marzo. Dichos y hechos del señor G...

Yendo en un crucero con Blanca su esposa parecen ocurrirle cosas que son un motivo más para contar a sus muchos lectores... Con sus Pactos y Señales... Tan solo escucharlo...

Solo falta comenzar a ver una por una todas las pruebas o análisis que ha efectuado... Este libro salío como resultado de sus investigaciones sobre los resucitados...

Muchas son las horas que dedica a la escritura y a sus viajes pero no le puede faltar ese minuto para el Silencio junto al Mar que tantos recuerdos le trae y del que no puede alejarse mucho. Barbate según el censo de 2020 contaba con 22.556 habitantes situada en el entorno que los griegos denominaron Columnas de Hércules ligada como no podía ser de otra manera al mar y a la pesca... Un lugar donde ha residido y una y otra vez al quiere volver e incluso algún día alquile algo para vivir en ese lugar... Pidiendole consejo a Blanca.

Su padre era un guardia civil y vió lo que había en un joven Juan José y como pudo le pago su carrera de periodismo. Aclama... Mi padre era más alto que Dios... Le gustaría haber sido Miguel Ángel. Su ilusión le llegó de la mano de Julio Verne y tuvo tiempo para realizar una biografía en torno a este personaje tan apasionante como el mismo viajando al lugar donde está enterrado el escritor junto a Blanca en el cementerio de La Madeleine, en Amiens.

- En mayo de 1988 se cumplia precisamente un centenario que muy pocos han recordado... El de Julio Verne político... Un seis de mayo de 1888, Verne sorprendía a propios y extraños, presentándose a las elecciones municipales e la ciudad francesa de Amiens, donde residía desde 1871. Sus biografos han recogido una y otra vez sus palabras de - Sólo me interesa servir a la sociedad, mejorar la ciudad, impulsar la intrucción y las Bellas Artes.

Viajar y Escribir. En compañía del doctor Jiménez del Oso realizó una serie de programas de televisión donde pudo visitar esos antiguos restos que los seres humanos han dejado en muchos lugares y siempre ha estado buscando el dato con un conjunto de inquietudes que ha desarrollado en su vida... Un Jiménez que escribió Viracocha y que Juanjo reele en algún momento.

Ha sido uno más como demuestran las muchas horas grabadas en su Planeta Encantado junto a Rafa Carvajal, Piru, Tomie, el Bolas y Marta Guerricabeitia. Y ha sumado obras como la Punta del Iceberg o la Gran Oleada o ese Gran Misterio de la Virgen de Guadalapupe en 1982 que daría comienzo con una llamada de la periodista Pilar Cernuda un moderado exito le cuenta a Blanca que su editor lanzó para México unos 50.000 ejemplares siempre y cuando renunciara a sus derechos.

Pasando por Los astronautas de Yavé en 1980 o los Humanoides. O aquel hombre que susurraba a los Ummitas... donde deja caer frases en un contexto como: -No hay ningún tipo de hilo pero el inefable Carballal no lo sabía...

Cuando se había comunicado en varias ocasiones con José Luis Jordán Peña uno de los causantes de aquello encontrando mentiras en sus distintas conversaciones.

Seguro que en la nevera tiene muchos escritos que aún no han visto la luz... En un momento en que el Papa Francisco es criticado por muchos Benitez nos recuerda su Papa Rojo en La gloria del Olivo cuando por exigencias del guión tuvo que estar durante tres días en la cárcel...

La histora de Juan José Benitez es lo que le ha sucedido a un hombre que al no poder ser pintor o arquitecto quiso ser un periodista. Resumen - algo de su trabajo en Mis primos: una continución de trabajos anteriores como: Materia Reservada entre otros. Cuando muchos hablan de los ovnis y de lo que dicen en el Pentagono JJ Benitez ya viene de vuelta... La propia Nasa ha estado implicada en otros expedientes como aquellas tomas que entran y salen a la atmosfera por parte...

Blanca un ángel. Si hay realmente una obra que le marcado más que una obra una vivencia... Son los años de vivencias junto a Blanca por eso lo hemos dejado para el final de una crónica que en ocasiones muchos no quisieramos que fuera así. Si echamos la vista atrás nos vienen la memoria no sus libros sino esos mismos trabajos llenos de viajes y declaraciones... Hace reir al recordar sus 3000 entrevistas donde ha dicho muchas tonterías y sería un libro bajo el título -Odio a J.J.Benitez Incluso aquel avistamiento que vió Gabriel García Márquez quien se lo contó al ufólogo Fabio Zerpa y como ambos ya no están ahora puede contarlo...

Años llenos de experiencias con Blanca. Una mujer que todos quisiéramos tener a nuestro lado. A quien se le acabó el -contracto- un 21 de Enero de 2021 viviendo cuarenta años con el amor de su vida Juan José Benitez. Estamos ante el caso más duro para este escritor navarro... Sus días y sus noches han sido un testigo fiel de esa vivencia que se situa entre la Vida y la Muerte.... Sus siete cambios de casa, sus vivencias, sus ataduras con algunos familiares y con otros no tanto... Sus hijos tanto por parte del escritor como por parte ella inundan las páginas que a modo de diario ha realizado - estamos seguros con el consentimiento de ella.

Al sufrir Blanca los dolores del cáncer. - En aquellos momentos me sentía abandonado por el Jefe, no lo entendía. Le suplicaba de rodillas y le daba mi vida a cambio de la de ella, pero lo único que había era silencio. Lo medio he entendido. Sé que cada uno tiene un contrato y si es verdad tienes que cumplirlo. Muchos autores escriben artículos sobre un caso o varios en distintos medios... Blanca y Benítez han viajado y mientras ella se ocupaba de la intendencia y buscar los billete Juanjo escribia y aún no terminaba y ya estaba pensando en el siguiente.

Y esa experiencia llena de opioniones encontradas en cierto momento... Hace hablar de Blanca en los campamentos de saharauis en Tinduf -Argelia- En 1997 visitaron los campamentos allí vivían 85 prisioneros marroquíes.Se trata de una cárcel sin muros ni rejas. Ella habló con ellos y les prometió enviar decenas de cartas a sus familiares, en Marruecos. Blanca y Dani, el guía, buscan el mensaje entre las piedras de los moáis de Anakena, en la isla de Pascua. Y lo encuentran en un cartucho de plástico, utilizado para contener los antiguos rollos... aparece un papel cubierto en arena. En el interior del cartucho de plástico, Blanca encuentra un papel en que se que se leemos.

- Tan lejos, tan cerca. También aquí te amo. 6 Octubre 1990. No podía creerlo. Hasta esa obra sumamente personal su Mágica Fé - recopilación de cartas a su hija. Al preguntarle sobre la relación con sus hijos y sus charlas se hace un silencio... Muy pocos padres se aventuran a ponerlo por escrito y sacarlo a la luz. Ser padre significa plantearse muchas preguntas y sacarlas a la luz. O sus 33.000 pies. Hasta esa breve nota para ver, según ella, si le vuelven a reeditar el Ovni de Belen que no tiene respuesta donde ha dejado constancia de las distintas inexactitudes que rodean este tema.

Junto a esa conversación que mantuvo en su momento con el viejo Lara y éste le dijo. Usted Benitez nunca ganará el Planeta... Y le sabe por qué... Porque usted vende. Una experiencia extrema es cierto y los últimos 280 días en la Vida de la esposa de J.J. Benítez. O También el resumen del uno junto al otro...A Blanca la vemos aún junto a un hombre de apellido Benítez en camello, avión o avioneta o en el desierto midiendo una huella que unos gigantes han podido dejar... Gracias Blanca, gracias Benítez.