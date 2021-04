Un siglo del incendio de la capilla de las Reliquias de la catedral compostelana

Dos días después del suceso el diario El Compostelano publicaba en primera página un a modo de editorial en el que bajo el título de “¡Poseer riquezas y no saber guardarlas!”protestaba “una vez más de la falta absoluta del servicio de incendios y de la carencia de agua a presión que,sin empréstito y con empréstito municipal, no tenemos ni tendremos en Santiago en un periodo relativamente largo”.

Según dicho editorial y recogiendo las primeras impresiones de los técnicos personados en el lugar del siniestro, “si en aquella hora se dispusiese de los elementos necesarios, la extinción del fuego se hubiera logrado en término de solo pequeñas y reparables pérdidas. Pero las bombas, como siempre, no funcionaban; sus mangas podridas se rompían, se carecía de extintores y los esfuerzos heroicos y los sacrificios de las personas que deseaban guardar el inestimable tesoro, se embotaron en la impotencia de los medios para lograrlo”. Concluía el suelto periodístico felicitándose de la presencia del Ejército “sustituyendo a un cuerpo de bomberos que no existe en Santiago” para concluir que “si no tenemos ayer soldados en Santiago, ¡quién sabe si hubiera perdido totalmente Compostela su más valioso museo!”.

Idéntica sensación de indignación se recogió en la sesión plenaria municipal celebrada a los pocos días, donde el citado García Ferreiro hizo un pormenorizado relato de los sucedido en el incendio en el que estuvo presente, y el también concejal López Pol se lamentaba de lo perdido como “propiedad de todo el mundo” y cuestionaba que el Cabildo hubiera convertido la Capilla en una verdadera fortaleza “para seguridad de los objetos en ella guardados” pero “nada había hecho para prevenirse de una desgracia como ésta”.