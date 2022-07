un viaje a través de la historia de la ‘Gran Guerra’

Muchos dicen que el siglo XX comenzó el 28 de julio de 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En estas fechas, los países europeos escenarios reviven la guerra y rinden homenaje a sus combatientes. La historia reciente se convierte así en una excusa perfecta para conocer algunos rincones de Europa.

Hay muchas opciones, como visitar los Caminos de la Memoria en Francia, escuchar el repicar de una campana construida con acero de los contendientes en la Primera Guerra Mundial en la región italiana de Trentino, conocer cómo se las ingeniaba la población civil en Inglaterra durante la guerra o visitar en Bélgica un parque con diez campanarios que sirvieron de torres vigía durante la guerra.

Si hay un territorio que ha sufrido durante décadas las idas y venidas de los ejércitos europeos ha sido el Norte de Francia, una zona estratégica por su desarrollo económico. Con motivo del Centenario, en esta comarca se ha emprendido un amplio programa para orientar a los turistas para descubrir las huellas de esta guerra. Una buena oportunidad de rememorar esta etapa histórica de Francia es hacer a pie o en bici los Caminos de la Memoria. Existen cuatro rutas claramente diferenciadas. La primera de ellas, discurre por el frente y cuenta con más de 50 sitios de interés para descubrir, entre necrópolis militares, memoriales o vestigios. La segunda discurre por el territorio de la ocupación alemana inicial. El tercer itinerario está diseñado en torno a la costa, donde se organizó la retaguardia de los ejércitos aliados. Finalmente, se propone una ruta por los pueblos y territorios que han cambiado su fisonomía por completo al ser reconstruidos tras la guerra.

El Trentino italiano a través de la memoria. En Italia, la mayoría de los acontecimientos se centran en la región de Trentino, una zona del norte del país ubicada entre Austria y Suiza. En esta zona se ha desarrollado un proyecto que recoge desde exposiciones temporales de fotografías a recuperación de espacios. Una buena opción para descubrir esta región italiana es recorrer el sendero de la paz, señalizado desde hace décadas con una paloma amarilla. Se trata de un itinerario de 520 kilómetros a través de caminos forestales, zanjas y trincheras a lo largo de siete tramos.

Para los que visiten esta parte de Italia, imprescindible la Campana dei Caduti (La campaña de los caídos). Dicen que es la más grande del mundo y, con sus 100 repiques, recuerda cada noche a los fallecidos en todas las guerras y llama a la fraternidad entre los pueblos desde el Castillo de Rovereto. Se construyó con cañones de bronce de las naciones participantes en la Primera Guerra Mundial. En octubre de 1965 viajó a Roma y recibió la bendición del papa Pablo VI. Suena todos los días a las 21.30 horas y los domingos a las 12.00. Para los que apuesten por esta región de Trentino, tienen en los montes de los Dolomitas una auténtico paraíso natural reconocido por la Unesco y muy visitado en la temporada de esquí. En Trento, donde se celebró el Concilio Ecuménico, brillan con luz propia su catedral de estilo románico lombardo y el Castillo del Buonconsiglio. Tampoco hay que perder de vista los numerosos castillos de la región, como el de Tirolo, el de Roncolo, el de Appiano o el de Beseno.

Los senderistas pueden disfrutar de los picos más altos en el magnífico tramo de la Via Alpina, con caminos y refugios bien equipados. También hay termas para los que busquen el relax en estas vacaciones y, cómo no, una cocina sencilla y exquisita, con la manzana de Val di Non como reina indiscutible.

El corazón de la UE cien años después de una lucha fraticida. En Bruselas, Bélgica, el parque Forest tuvo un lugar destacado durante la guerra y ahora se puede descubrir en un tranquilo paseo por sus 36 hectáreas de arboleda de pinos, fresnos y castaños. Del oeste al Norte de las visitas, se pueden divisar 10 campanarios que sirvieron de puestos de observación en la Gran Guerra.

Lejos ya de la ajetreada capital, en Comines-Warneton, existe el denominado Camino del Recuerdo, un itinerario guiado de cinco kilómetros para realizar en torno a unas tres horas a través de varios bosques plagados de anécdotas de las escaramuzas entre las fuerzas británicas y alemanas durante la Primera Guerra Mundial. Muy pensado para el turismo familiar.

El Reino Unido, cultura y tradiciones para recordar a las víctimas. Siguendo las huellas de la Primera Guerra Mundial llegamos al condado de Cornualles, al suroeste de Inglaterra. Allí, en ‘The Lost Gardens of Heligan’ (Los Jardines perdidos de Heligan) se suelen plantar amapolas, una flor simbólica con la que se recuerda a los caídos, para conmemorar esta fecha. Este rincón de Inglaterra bien merece una parada, especialmente para los amantes del turismo verde. Fue residencia de la familia Tremayne durante 400 años, pero después de la Segunda Guerra Mundial fue abandonada. Ahora está abierta para el disfrute del público en general que puede descubrir sus plataneros, túneles de bambú, caminos ocultos y dormideras.

La región de Cornualles tiene muchas posibilidades para los visitantes, fundamentalmente ligadas al mar, como escuelas de surf y buceo, paseos en barco o el Castillo del Rey Arturo. La región también se ha situado en el mapa gourmet del Reino Unido con chef reconocidos con elaboraciones a base de productos locales. Es también un lugar de contrates, entre los pequeños pueblos pesqueros y las ciudades que fueron protagonistas de la revolución industrial, un pasado que también ha dejado sus huellas.