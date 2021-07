Vacaciones para pasar página

La lectura y los libros nos han acompañado durante el confinamiento y ahora, cuando comienza el verano, las novedades editoriales se multiplican tras los meses de “parón” por el cierre de las librerías. Las siguientes son algunas propuestas recientemente publicadas para leer en los próximos días de vacaciones.

‘Feminismo e ilustración’.

Autora: Marta Madruga Bajo

Editorial: Ediciones Cátedra

Para comprender en profundidad el pensamiento y la praxis feministas en nuestro país, es indispensable conocer el origen y el desarrollo del Seminario Permanente “Feminismo e Ilustración” creado por la filósofa Celia Amorós en la Universidad Complutense de Madrid a finales de los años ochenta del siglo XX. El intenso trabajo de revisión de la Modernidad llevado a cabo por Amorós y las investigadoras que la acompañaban ha permitido formular un proyecto feminista de emancipación y de transformación social cimentado en la demanda de la universalización real de la igualdad y la autonomía prometidas por la Ilustración. Inscribiendo este Seminario en la historia del feminismo, este libro realiza una necesaria tarea de genealogía que reconoce la herencia y la proyección de este grupo fundacional tan importante en el feminismo de lengua castellana.

‘Papel’.

Autor: Mark Kurlasnky

Editorial: Ático de los libros

El papel es una de las tecnologías más esenciales. Durante miles de años, la habilidad de producir este material de una forma cada vez más eficiente ha contribuido al desarrollo de la alfabetización, los medios de comunicación, las religiones, la educación, el comercio y el arte. El papel ha sido el cimiento sobre el que se han erigido civilizaciones, ha avivado revoluciones y ha restaurado la estabilidad en territorios sumidos en el caos. En una sociedad cada vez más digital y enfrascada en un debate sobre la cultura “sin papel”, el ser humano se encuentra ahora en una encrucijada histórica.

En Papel, Kurlansky sigue los pasos de esta tecnología a través de la historia y nos lleva desde sus orígenes en lugares lejanos hasta la actualidad, pasando por la Grecia clásica y la Edad Media europea, para mostrarnos hasta qué punto este material es clave para las sociedades y por qué perdurará en nuestras vidas. Esta obra es una defensa apasionada del papel y una lectura fascinante sobre uno de los inventos fundamentales de la humanidad.

‘El hilo del collar: correspondencia’.

Autor: Gustave Flaubert

Editorial: Alianza

Gustave Flaubert (1821-1880) es uno de los gigantes de la literatura de los que se ha conservado una cantidad apreciable de la abundantísima correspondencia mantenida a lo largo de su vida con amigos, colegas, amantes y otras relaciones. En su caso, no es descabellado afirmar que ésta es como el hilo del collar que ensarta no sólo toda su vida, sino también su pensamiento y su poética (detalle no menor en alguien que hizo de la escritura su razón de ser) desde su infancia hasta su muerte. Engarzado por un profundo conocedor de la vida y de la obra del autor, este volumen reúne por primera vez en español una selección tan completa como atinada de la integridad de este epistolario, de modo que a través de ella es posible aislar las claves de su experiencia vital, apreciar sus distintas “caras” biográficas y reconocer la imagen de nuestra sempiterna condición humana.

‘La casa herida’.

Autor: Horst Krüger

Editorial: Nuevos Tiempos

La Alemania de este libro no es la de la cruz gamada, los grandiosos desfiles a la luz de las antorchas y las interminables hileras de brazos extendidos. Es la Alemania de Eichkamp, el pequeño suburbio berlinés donde los padres del autor vivieron una vida cívica y apolítica: creían en Dios y en la Ley, respetaban a los «buenos judíos», eran los sensatos y trabajadores herederos de los seculares valores austrohúngaros. El relato de cómo paso a paso fueron seducidos por la visión mesiánica de Hitler e, intoxicados por las promesas del nacionalsocialismo, se entregaron cómodamente a su delirio, conforma un drama aún más escalofriante por su falta de violencia, tanto más condenable por su ausencia de maldad consciente.

‘es extraña la amistad’.

Autor: Javier Puebla

Editorial: Algaida

Mientras Sam trota sin mucha convicción por el madrileño puente de Segovia, un desconocido se dirige a él y asegura ser su amigo del alma, Alberto Delgado, al que hace más de diez años que no ve. Sam duda unos minutos hasta que un comentario disipa su recelo. Alberto ha cambiado muchísimo para mejor: pertenece al cuerpo diplomático, nada en la abundancia y tiene un aspecto estupendo, incluso el mismo pelo que tenía de joven; por su parte, Sam ha engordado, su descuido indumentario es completo (igual que el de su piso, donde pasa casi todo el tiempo), malvive de unos erráticos encargos laborales y debe varios meses de alquiler. En su juventud, Sam era un escultor que prometía, y Alberto, un poeta en ciernes.

‘educar sin regañar’.

Autor: Nicola Schmidt

Editorial: Diana

Nicola Schmidt nos ayuda a comprender por qué los adultos regañamos tanto y qué pasa en el cerebro de los niños cuando reciben gritos y castigos. Y, lo más importante, nos enseña a gestionar esas reacciones con estrategias creativas para poner límites, trucos de descarga para el día a día en familia y hasta mini ejercicios de autocuidado.

‘EL HOMBRE AL QUE AMAMOS’.

Autor: Roberto Camurri

Editorial: Rata

Davide, Valerio y Anela han nacido en Fabricco y empiezan a construir sus vidas como adultos. Valerio ha decidido marcharse, pero un motivo poderoso lo hará volver y construir una vida que, sorprendentemente, acaba siendo más convencional y feliz de lo que hubiera podido imaginarse. Con una seductora capacidad psicológica, el autor construye una estructura narrativa poliédrica que le permite observar el efecto que produce el paso de los años de unos personajes que bregan por convertir su existencia discreta y rutinaria en una ciudad pequeña en una experiencia vital luminosa.

‘JIM MORRISON’.

Autora: Borja Montón

Editorial: Oberón

Cincuenta años después de la desaparición de Jim Morrison, ocurrida el 3 de julio de 1971 en París, y envuelta en el más profundo misterio, este libro quiere celebrar la vida del músico-poeta y cantante de los Doors, cuya obra, filosófica, esotérica y transgresora, inmersa en el ardor de la contracultura norteamericana y los estertores del hipismo, trató de liberar a la gente de su limitado modo de ver y sentir la vida.

‘La noche de Tlatelolco’.

Autora: Elena Poniatowska

Editorial: Guillermo Escolar

El testimonio más completo y más emocionante sobre el movimiento estudiantil que cambió la historia de México y sobre el crimen de Estado que le puso fin. A partir de su aparición en 1971, década tras década y generación tras generación, ha sido la fuente primordial para quienes quieren saber qué sucedió en 1968, pues recoge y transmite el clima de enorme alegría que reinó durante el movimiento, su caudal de asombrado dolor y la decisión compartida de no olvidar. El libro de Elena Poniatowska, leído y releído por cientos de miles de personas, es uno de los mayores clásicos en la historia de nuestras letras y su inigualable prestigio se debe a sus extraordinarias virtudes.

‘Viajes’.

Autor: Stefan Zweig

Editorial: Catedral

Escritos durante la primera mitad del siglo XX, estos textos dan fe del natural inquieto y curioso de Stefan Zweig, quien siempre pensó que viajar debía ser una aventura, un salto al vacío azaroso e incierto de lo desconocido, una vía de escape de una vida que, cada vez más, se había visto automatizada y reglada, desprovista de cualquier tipo de sobresalto. De Sevilla a Salzburgo, pasando por Brujas, Arles, Amberes y los jardines y huertos ingleses, así como el mítico Hotel Schwert o la Foire gastronomique de Dijon, estos escritos devienen una crónica sentimental del viejo continente, un viaje por su geografía, que anticipa la alargada sombra de la Segunda Guerra Mundial. Un testimonio imprescindible de la Europa de la primera mitad del siglo XX, de la mano de una de las grandes voces de todos los tiempos.

‘El secreto de summerbourne’.

Autora: Emma Rous

Editorial: Umbriel

Una fascinante novela de suspense sobre secretos familiares enterrados durante años, con un desenlace impactante que no dejará a nadie indeferente. Emma Rous cautiva con su pluma descriptiva y dedicada, recreando con gran talento el ambiente gótico y claustrofóbico en el que se desenvuelve la trama.

‘Diálogos atlánticos’.

Autor: Antonio Fusi/López Vega

Editorial: Galaxia Gutenberg

Juan Pablo Fusi y Antonio López Vega desgranan algunos de los episodios de los caminos de ida y vuelta que unieron España con Estados Unidos, México y Argentina.

Este libro reúne las aportaciones de destacados especialistas que se han fijado en algunas de las personalidades más relevantes de los procesos que pusieron los mimbres para que los desplazados a uno u otro lado del océano “encontraran acomodo en difíciles circunstancias”.

‘La otra hija’.

Autor: Santiago La Rosa

Editorial: Sigilo

El nacimiento de su hija Luna no trae certezas para el joven protagonista de esta novela sino miedo y preocupación, y es en su padre adonde va a buscar consejo, como lo hizo siempre. Pero ese hombre brillante y encantador, que viaja por el mundo dando conferencias y parece tener la mejor solución en cualquier circunstancia, de un día para el otro desaparece de su vida sin dar explicaciones. La decisión es tan inesperada que no puede sino despertarle un sinfín de preguntas. ¿Quién es en verdad su padre? ¿Qué lo hizo actuar así? ¿Qué hay de cierto en todos los relatos que le contó?

‘Espiritismo digital’.

Autor: Iván Mourin

Editorial: Luciérnaga

Casi dos siglos han pasado desde que el espiritismo se instauró en la sociedad decimonónica como si de un espectáculo se tratara, sobreviviendo en nuestra era. La tecnología, lejos de lo que podemos pensar, ha alimentado este movimiento, permitiendo que sigamos creyendo en monstruos, espíritus o demonios. Pero han sabido adaptarse a nuestro tiempo: ahora, los teléfonos son los que acaban siendo poseídos, cualquiera puede comprar un objeto maldito, quedar a distancia para realizar rituales de invocación o disfrutar de una investigación paranormal desde la comodidad del sofá de casa. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra sociedad?, y ¿cómo han sabido evolucionar y adaptarse ciertas creencias, cuando se supone que el racionalismo trata de imponerse a toda costa?

‘Shifer en el templo de los jaguares’.

Autora: Marta Román

Editorial: Martínez Roca

El primer recuerdo de Antonio es el vuelo bajo las garras del águila arpía que lo llevó a Amazón, una legendaria Ciudad Perdida de la selva amazónica que guarda el mayor tesoro de la Tierra. Desde entonces, vive con la pacífica familia de indígenas que se encarga de custodiarlo. Cuando Antonio está a punto de cumplir la mayoría de edad, la llegada de una misteriosa muchacha de larga melena roja pone en peligro el mundo que conoce. Con la ayuda de sus amigos Daqui y Piroa, Antonio tendrá que enfrentarse a retos extremos si quiere salvar Amazón de la destrucción.

‘intercambio de vidas’.

Autor: Xavier Sardà

Editorial: Espasa

Un pleno municipal en el que los vecinos deciden el tiempo que quieren que haga el próximo año, un menú degustación que cuesta mil cien euros por persona y que tiene una mortal sorpresa reservada para los comensales, el extraño caso de un selecto grupo de personas que quieren contraer el coronavirus directamente de alguien cercano y elegido por ellas o una agencia holandesa que se dedica a promocionar el intercambio de vidas, son ejemplos de los 21 relatos de este nuevo libro de Sardà, donde el humor, el absurdo y lo estrambótico recorren cada una de sus páginas.

‘LA VIDA ROTA’.

Autor: Miguel Fernández

Editorial: Roca

En el verano de 1974 el mundo entero sucumbió ante la belleza de Amparo Muñoz, una sencilla muchacha malagueña que acababa de ser elegida Miss Universo en Manila. Apenas seis meses después, se convertiría en la primera miss que renunciaba al título pese al contrato leonino que pretendía ligarla a la organización durante años. Convertida en uno de los iconos de la Transición, en los ochenta Amparo se deslizó por la peligrosa pendiente del consumo de droga que, además de ocasionarle algún problema con la justicia, la llevó a la ruina económica y al ostracismo profesional.

‘Obras completas’.

Autor: Miyamoto Musashi

Editorial: Alienta

Uno de los rasgos más característicos de los samuráis era la serenidad con la que se enfrentaban a su adversario, que encaraban con una objetividad y una concentración absolutas. Y es que sabían que para garantizar su victoria era necesario contar con una estrategia de combate imbatible. Estos principios no sólo son aplicables en las artes marciales, sino que el uso de la técnica y la estrategia puede resultar fundamental para vencer a nuestros adversarios en cualquier ámbito. Pues tanto en los negocios como en la vida, nos enfrentamos a batallas constantemente y para resultar ganadores debemos contar con las herramientas adecuadas. La obra de Miyamoto Masashi, el legendario samurái que jamás perdió un combate, analiza el proceso de lucha y dominio del conflicto que subyace en todos los niveles de la interacción humana y es uno de los textos más profundos jamás escritos sobre el arte de la confrontación y la victoria.

‘El gran Gatsby’

Autor: Scott Fitzgerald

Editorial: Siruela

En los felices años veinte, en la era del jazz, la ciudad de Nueva York es el centro del universo. Hay música desenfrenada, noches en blanco y champán a raudales; hay contrabando, tiroteos y bonanza económica; y además está Gatsby. Jay Gatsby, enigmático, millonario y hecho a sí mismo, que organiza fiestas de ensueño en su babilónica mansión de Long Island, bailes a los que acude el mundo entero. Y eso incluye a la arrebatadora Daisy Buchanan, la mujer que una vez lo amó, antes de que la abandonase para luchar en Europa, antes de que permitiera que se casara con otro, tan deslumbrante, tan imposible de recuperar como lo es todo tiempo pasado.

‘Yoga para equilibrar tus emociones’.

Autora: Anna Alfaro

Editorial: Zenith

El yoga es una práctica milenaria que busca el equilibrio entre la mente y el cuerpo, una conexión más saludable con nosotros mismos y también más plena y auténtica con los demás. A través de las páginas de este libro comprenderás que el yoga es una potente herramienta de gestión emocional, que puede ayudarte a enfrentarte a estados emocionales como el miedo, la tristeza y la ira, y a potenciar aptitudes y actitudes positivas como la creatividad, la calma o el amor propio.

‘horizonte’.

Autor: Barry López

Editorial: Capitán Swing

Llevándonos casi de polo a polo, desde las megaciudades a algunas de las regiones más remotas de la Tierra, y durante décadas de experiencia vivida, Barry Lopez ofrece su trabajo más extenso y personal hasta la fecha, en un libro que se mueve de manera indeleble, a través de sus viajes, entre seis regiones del mundo: desde el oeste de Oregón hasta el Alto Ártico, desde Galápagos hasta el desierto de Kenia, desde la bahía de Botany, en Australia, hasta las plataformas de hielo de la Antártida. Mientras, Lopez también investiga la larga historia de las búsquedas y exploraciones de la humanidad.