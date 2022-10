Veinte años de FIL: democracia y libertad

Mario Vargas Llosa ha alabado el trabajo “fuera de serie” realizado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid durante la segunda parte del seminario ’20 años de FIL: democracia y libertad’, celebrado el pasado jueves en la sede del gobierno autonómico para conmemorar las dos décadas de la Fundación Internacional para la Libertad, de la que es presidente. “Madrid es un baluarte hoy en día en España de las ideas que defendemos aquí”, afirmó al presentar la intervención de la presidenta madrileña. A lo que añadió: “Cuando ella habla de libertad, los madrileños escuchan”.

Díaz Ayuso continuó el argumento de la libertad durante su discurso y señaló que “hoy más que nunca la causa de la libertad es esencial; la defensa de la libertad es muy especial para el continente”. Además, recordó que “Madrid es la casa en la que decenas de miles de hispanoamericanos han logrado comenzar una nueva vida con plena libertad” y que el 44% de los que viven en la comunidad “no son de aquí”. “El mestizaje nos enriquece y hace de esta una región muy especial”, dijo. A lo que añadió que “los enemigos de la libertad” se han propuesto acabar con el Estado de Derecho desde dentro de las instituciones. “La socialdemocracia ha vendido su alma a una nueva versión identitaria antihistórica, histérica, hipócrita, codiciosa y desvergonzada del marxismo-leninismo más mortífero”, dijo. Por ello, defendió que las democracias liberales “nos debemos unir” y que tienen la responsabilidad y la obligación moral de proclamar la verdad, trabajar con concordia y afianzar las instituciones, “y más cuando nuestra mejor obra, la España en América, está siendo tan perjudicada con unos enemigos más organizados y fuertes”.

También fue muy crítico con el socialismo Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, quien se unió al seminario de forma telemática. “Parte del menú del socialismo del siglo XXI es imponer una ley mordaza para el control de la libertad de expresión de los ciudadanos y de los medios de comunicación”. En contraposición, anunció que el lunes entrará en vigor en su país una ley de libertad de expresión “totalmente opuesta a la de Correa del año 2013”. Esbozó también los logros que ha conseguido su Gobierno en apenas un año y medio, poniendo especial énfasis en la creación de puestos de trabajo (500.000), la política social para sacar de la pobreza “a cerca de 800.000 familias”, la lucha contra la violencia hacia la mujer o la incautación de estupefacientes, por la que “hemos sido reconocidos por la ONU como el tercer país del mundo con mayor incautación de droga”.

Su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también desde la distancia, apuntó que la división de la sociedad “muchas veces está ambientada desde la política” y defendió la unidad para combatir la fractura social. Así, opinó que “lo que debe guiar a la libertad son sus valores y principios, un programa de gobierno sometido a la ciudadanía y la capacidad para ensanchar la base social con el objetivo de alejarse de los extremos”.

En la última mesa redonda de la jornada, que abordó el presente y los nuevos desafíos que debe afrontar Iberoamérica, debatieron el expresidente del Gobierno de España José María Aznar, exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro y los expresidentes de México Felipe Calderón y Ernesto Zedillo.

Zedillo advirtió que se está produciendo una regresión democrática y que el populismo está accediendo al poder con demagogia. “Estamos viendo que muchos gobiernos han surgido de los populismos clásicos, que ofrecen fórmulas mágicas para solucionar los problemas y se enfocan en culpar siempre a los otros y nunca se reconoce la responsabilidad propia para enfrentar los problemas”, indicó. Igualmente, destacó el mediocre crecimiento de América Latina y el retroceso en la última década en la reducción de la pobreza y la desigualdad a causa de las políticas públicas.

En la misma línea, su compañero de panel José María Aznar coincidió en que en Iberoamérica se están produciendo elementos de retroceso democrático “con populismos muy abiertos a los cuales aquí en España no somos ajenos, sin duda con posiciones radicales extremistas que ponen en duda las bases de los sistemas institucionales en algunos países”. Además de “retrocesos enormes desde el punto de vista de lo que significa la existencia de las clases medias, la emergencia de la pobreza, etc”. Puso de relieve, asimismo, que EEUU carece de política para Latinoamérica y a ello se suma “el desinterés de Europa”. Por otra parte, consideró que ha llegado el fin de la globalización, lo que “ha llevado también al fin de la expresión política de lo que era la globalización y el orden liberal”. Y advirtió de los riesgos que entraña la revolución tecnológica para los amantes de la libertad.

Al igual que su compatriota Zedillo, el expresidente mexicano Felipe Calderón advirtió la regresión de la democracia que se está produciendo en su país. “La democracia en México está a punto de desaparecer”, apuntó y añadió que “de cara a mejorar la democracia mexicana hay que empezar abriendo los partidos mexicanos a la sociedad y no dejarlos fuera del juego democrático por ello tenemos que aguantar no a los mejores y más preparados si no a los peores políticos en décadas”.

Por último, el brasileño Sergio Moro destacó las consecuencias que tiene esta deriva política en el desarrollo económico y la necesidad de una estabilidad institucional para el crecimiento de los países latinoamericanos. “La falta de crecimiento económico está directamente relacionado con la falta de democracia y los sobresaltos políticos que impiden la inversión de capitales extranjeros por ello para América Latina es clave la tranquilidad institucional”, afirmó.

Otros paneles. A lo largo de la jornada se desarrollaron otras mesas redondas. El panel moderado por la expresidenta del Consejo de Ministros del Perú Beatriz Merino analizó los desafíos económicos a los que las empresas se enfrentan hoy en día. Esta reflexión estuvo a cargo del ministro de Industria, Comercio y Mypimes de República Dominicana, Ito Bisonó; el economista chileno Nicolás Ibáñez Scott, y los empresarios Ron Packard (Estados Unidos), Dionisio Gutiérrez (Guatemala) y Diego La Torre (Perú).

Los encargados de debatir sobre los retos y oportunidades que existen en América Latina en el contexto actual fueron el exministro secretario general de Chile Cristian Larroulet; el senador argentino Alfredo Cornejo; el exdiputado peruano Enrique Ghersi, y el director del Centro para América Latina Atlas Network, Roberto Salinas León. El espacio fue moderado por la periodista Maite Rico.

Por su parte, los periodistas Álvaro Vargas Llosa y Cayetana Álvarez de Toledo se unieron al vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute, Ian Vásquez, para hablar acerca del mundo convulso en el que vivimos hoy en día. Este encuentro fue moderado por el director general de la FIL, Gerardo Bongiovanni.

Al cierre del evento, la Fundación Internacional para la Libertad firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Atlántico de Gobierno para continuar impulsando un trabajo coordinado para el desarrollo de las capacidades en materia política en Iberoamérica y homenajeó al escritor y disidente cubano Carlos Alberto Montaner.

La Fundación Internacional para la Libertad. La Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida por Mario Vargas Llosa, nació en octubre de 2002 con el objetivo principal de defender aquellos principios cuya instauración constituyen las bases de la democracia, la libertad y la prosperidad. Su constitución ha sido una iniciativa de un grupo de intelectuales y referentes de think tanks de ambos lados del Atlántico (Estados Unidos, Iberoamérica y Europa).