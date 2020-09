Y con esta me despido

“Pero pronto doy la vuelta”, dice la ranchera, con el arrepentimiento por delante de la huída... Un arrepentimiento vergonzante, pero, ahora mismo pienso que inevitable. Porque, permítanme... Yo empecé a leer, casi al mismo tiempo y, en seguida a escribir, allá por el año 1940, ya asentado el parte del final de la guerra civil, que aseguraba que el ejército rojo, “vencido y desarmado”, etc... pero a mí ya me habían desarmado antes, me habían dejado sin libros y me parece que hasta sin silabario... ¿O no? Así que me cayeron encima varios cursos inútiles jugándomela físicamente en la proa terrera sobre la que se alzaba la tejavana de la profesora Antonia Pereira, allá en lo alto de los “campos de deporte” -¡qué cosas!”-, sobre el crucero del siglo XVII, que era plataforma o visera de altura desde el camino que conducía a la carretera de Noia... En resumen: la tejavana de la escuela apenas servía para proteger a la “seño” de las varíantes de humedad y lluvia y, si acaso, para último refugio seguro, de nombre “cómo chove”, donde entrábamos como ganado, a mogollón, en cuanto el cielo de abría en catarata de corta duración pero de inevitable castigo.

Unos años más tarde, con once otoños a cuestas, un asturiano y claretiano de la casa-misión de Villagarcía, me ayudó a escapar de mi tiempo sabático, que era todo, y por la vía férrea de la Robla, que se conmunicaba desde León, por Mataporquera y Espinosa de los Monteros, con Bilbao y Castro Urdiales, encontré allí mi punto de partida... para abarcar medio mundo y un cuarto más de propina. Madrid, París, Roma, la Europa destruída y rehecha, la América que no descubrió Colón pero que, no por ello se impidió que mi padre naciera en Buenos Aires. El mundo de la otra orilla, camino del Este, de las estepas y los hielos.

Para entonces ya tenía lápices y plumas para escribir, mujer a la que estrechar entre mis brazos, una hija que debía nacer en Paris y se vino a nacer a Madrid, otro que se bautizó en la Roma del Vaticano, en la pila de la basílica con padrino de postín... En Santa Lucía de La Coruña consta que allí se bautizó el hijo gallego...

Y así, poco a poco, con el tiempo a favor o revirado con rachas furiosas. Cuando terminó la fase de los cinco hijos –los dos últimos medio castizos madrileños-, habíamos cumplido. Y tras treinta años de escritura en soporte antiguo y cuadernos recogidos donde alguien los había arrojado infrautilizados, un día recibí una llamada de Aquilino Morcillo, director del entonces prestigioso diario Ya, para que me incorporara a la redacción... Algunas cosas hice... En 1958 había escrito -y Borobó me publicó- mi primer artículo en el vespertino La Noche. Tengo a gala decir que, siendo corresponsal en Roma, Pablo VI me aseguró que leía mis crónicas -Ya era el diario católico español por excelencia-, el tres de mayo de 1968 anuncié a los españoles que en Paris había estallado la revolución, con gran regocijo de mis colegas veteranos...”. Este no sabe quién es De Gaulle..”, comentó, al parecer, alguno cuando la revolución estaba ya en las barricadas del Barrio Latino y no se habían enterado... Veo a mi nieta Julia, que se ha acercado sigilosamente, que me impone el silencio colocando el dedo índice contra sus dientes. “No te remontes, abuelo”...

-Sí, sí, Julia, pero yo ya me he jubilado de todo... menos de la palabra. Nadie me ha dicho cómo se hace. Tal día como el 31 de agosto, de 2.006, a las ocho y un minuto de la mañana, en la oficina de la Seguridad Social, José, el funcionario que me atiende, me felicita con un apretón de manos cuando le digo que estoy allí para jubilarme. Estábamos los dos solos y yo había dado ya un demorado paseo por la Cibeles, medio desierta. ¿Y ahora?

¡Y ahora, Julia?

-Lo de Ío, abuelo, lo de Ío...

-Ah, sí, lo de Ío Tengo que hacerlo. Mañana me pongo a ver cómo lo hago. Y el verano del año que viene hacemos el viaje al Polo.