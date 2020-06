“A miña actividade política terminou sendo vocacional”

Xesús Carlos Palmou Lorenzo (Rodeiro, 17 de agosto de 1949) comezou a súa militancia política no PPdeG en 1986. Dez anos máis tarde, en 1996, pasou a formar parte da Xunta de Galicia, ao ser nomeado conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais por Manuel Fraga Iribarne. Sempre estivo ao seu carón, sendo o número 2 do partido. Tras a derrota do PPdeG nas eleccións autonómicas de 2005, Palmou seguiu sendo deputado autonómico.

Formou parte do parlamento galego durante vinte anos, onde levou a cabo diversas actividades. Un feito que nunca esquecerá foi que “como membro da ponencia sacaron adiante a primeira lei da historia do Dereito Civil en Galicia”, relatou. A pesar de que chegou a este ámbito de xeito circunstancial a súa actividade política sempre a catalogou como “vocacional”.

Palmou recorda como eran as campañas electorais da súa época e considera que non hai grandes diferenzas con respecto ás actuais. En calquera caso, “do que se trata é de elaborar un programa electoral e posteriormente facerllo chegar á cidadanía”. Iso é o que pretendían e “penso que hoxe se trata de facer o mesmo”, engadiu. O pontevedrés resaltou que as campañas daquela época eran moi activas, onde o fundamental eran os mitins e “ a gran labor dos medios de comunicación tradicionais”, explicou. A transformación máis grande que detecta son o uso continuado das redes sociais como medio de contacto coa cidadanía. A última campaña na que participou foi no 2005, “na que xa se utilizaban as redes”. Palmou recorda ter escoitado algunhas mensaxes a través de Internet. “No fondo non hai grandes diferenzas pero na forma si hai apuntes importantes”, concluíu respecto ao tema das campañas.

A financiación pública dos partidos políticos sempre foi un asunto a considerar. Este diñeiro variaba segundo os resultados electorais e o número de escaños que se obtiveran. Non obstante, non recorda que houbese ningún contratempo pola financiación no que atinxe ao PPdeG. O que subliña é a actividade persoal dos candidatos durante as campañas. “Os recursos eran os que había pero o interese e a actividade conxunta dos membros do partido era o que resolvía os problemas”, declarou con sinceridade.

A súa aposta para as eleccións do próximo 12 de Xullo “é o goberno actual de Alberto Núñez Feijóo”. Palmou considera que Galicia conta cun “goberno estable e cun presidente serio com o se demostyra na súa forma de facer as cousas”.