Alcaldes da Mariña piden que as decisións sobre o peche da comarca se baseen en "criterios sanitarios"

LUGO, 9. EP. Alcaldes da Mariña lucense esperan que as próximas decisións sobre o peche desta comarca da provincia de Lugo polo brote de COVID-19 con 190 casos --165 activos e 25 altas-- que se adopten este venres baséense en "criterios sanitarios".

Así o manifestou a Europa Press, entre outros, o alcalde de Foz, o socialista Francisco Cajoto, após unha nova reunión telemática da Consellería de Sanidade cos rexedores da Mariña --oito do PSOE, catro do PP e dous do BNG--. "Son partidario do que digan os técnicos sanitarios. Se ven risco de contaxio entre concellos que se manteña (o peche), senón non o ven ou hai forma de controlalo, que se levante", comentou.

Cajoto, cuxo municipio rexistra 15 casos, insistiu en que pediron os alcaldes do PSOE e do BNG "desde o inicio que haxa control executivo e real da Xunta, que non se fixo efectivo". "Calquera medida debe ir acompañada dun protocolo claro", revindicou.

Non entanto, criticou que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, remitíselles ao xulgado para solicitar o informe dos técnicos sanitarios nos que se baseou a recente resolución xudicial que justifica as medidas nesta comarca polo brote. "Demóstrase que somos autoridades sanitarias para o que interesa e para o que non, non", reprochou.

Nesta liña, a alcaldesa de Viveiro, a socialista María Loureiro, defendeu tamén que as decisións se baseen en criterios "clínicos e sanitarios" e lembrou que en "A Mariña todos os concellos están conectados" e "conviven".

Após indicar que o seu municipio se inclúe entre os que teñen máis casos (11), xunto a Foz (15) e Burela (122), a rexedora de Viveiro lamentou, en declaracións a Europa Press, que "aínda que o foco está controlado", o brote "vai a máis". Por iso, manifestou que estarán "atentos" ao que digan este venres os técnicos sanitarios.

Mentres, o rexedor de Burela, o socialista Alfredo Llano, insistiu en que o que se decida este venres sobre o peche da Mariña "vai depender dos técnicos". "Espero que o fagan ben, tendo en conta o equilibrio sanitario e económico", afirmou.

Llano asegurou a Europa Press que Burela concentra "unha porcentaxe alta" dos casos de infectados, pero destacou que como comezaron o "22-23 de xuño empezarán a culminar a corentena" e "os asintomáticos xa poderán incorporarse á vida civil", apostilou.

ELECCIÓNS

Sobre a celebración das eleccións, lembrou o documento subscrito polos oito alcaldes do PSOE e dous do BNG na Mariña para pedir que se apracen na comarca as votacións para os comicios autonómicos.

O alcalde de Burela reiterou a Europa Press que "non hai garantías sanitarias" para exercer as votacións na Mariña este domingo 12 de xullo. "Deixan ir votar e nós facendo o posible para eliminar o foco", lamentou cando aos confinados "non se lles deixa nin baixar o lixo e o domingo dáselles un cuarto de hora para ir votar".

"As MEDIDAS ESTÁN A FUNCIONAR"

Fronte ás críticas, o alcalde de Xove, o popular José Demetrio Salgueiro, destacou que os datos "confirman a tendencia de que o foco segue sendo en Burela" onde se rexistrou "a maioría de novos positivos".

Este rexedor indicou a Europa Press que no seu municipio Sanidade apuntou cinco casos de COVID neste brote. Así, indicou que "os casos activos van en descenso" o que reflicte que "as medidas están a funcionar", subliñou.

Por iso, enviou unha "mensaxe de tranquilidade aos veciños" porque "a situación está controlada" e os afectados "illados nas súas vivendas", polo que anima a que "acudan a votar tranquilamente" este domingo porque será "un acto seguro".

Respecto diso, este alcalde do PP insistiu en que este domingo electoral as medidas van ser "moito máis estritas que na vida cotiá". "Pódeno facer con total tranquilidade", resaltou, quen indicou que as medidas sobre o peche da comarca que se adopten este venres están "a expensas dos expertos". Con todo, apostou por que "se controle canto antes para evitar perda de ingresos".

"DATOS MAQUILLADOS"

Pola súa banda, a rexedora de Barreiros, Ana Ermida (BNG), asegurou que nas reunións telemáticas dos alcaldes con Sanidade "respírase unha actitude de falta de respecto" aos concellos que non asenten con eles e volveu a incidir en que lles facilitan "datos maquillados". "Din que hai catro positivos cando temos coñecemento de seis", reprochou.

Así mesmo, reiterou que Sanidade "tente descargar nos concellos a responsabilidade". Por iso criticou que se lles consulte que pensan sobre levantar o peche ou non. "Cremos que están a facer estas reunións como especie de paripé para aparentar que o están facendo ben, pero só cobren o expediente", sentenciou, para insistir en que o que se decida fágase "en base a cuestións sanitarias".

O seu compañeiro de formación, o rexedor nacionalista de Ribadeo, Fernando Suárez, criticou que se lles facilite aos alcaldes "información parcial e pidan opinión sobre o desconfinamento selectivo". Ante iso, apostou por que se fundamente en "criterios sanitarios".

Suárez lamentou que se lles fixese votar este xoves "a man alzada" se Sanidade dáballes a todos xuntos neste encontro telemático os datos do brote por municipio, ao que accederon os rexedores. Sobre o seu, indicou que conta con catro casos, pero lamentou que non lles trasladaron a cifra de confinados por concello e só apuntásenlles que "con seiscentos e pico" na Mariña.

Mentres, o alcalde de Cervo, Alfonso Villares (PP), resaltou a Europa Press que "o número de casos vai baixando" e no seu concello hai "dous positivos". "Están a cumprirse as normas", aseverou, para indicar que "está todo máis concentrado nun sitio", en relación a Burela, o que, ao seu xuízo, "facilita moito o control". Ademais, incidiu en que se realizaron "máis de 3.000 PCR". "É importante que se fagan", abundou.

Tamén o alcalde do Vicedo, o popular José Jesús Novo, valorou que no seu municipio os casos baixaron de dous a un. Ademais, tachou de "absurdo" que os concellos gobernados por PSOE e BNG piden aprazar as eleccións porque "algúns non teñen nin un só caso". Por iso, reprochou que "se estea tentando facer un tema político pola proximidade das eleccións".

COMPETENCIAS

"Os datos son os que hai. Non se nos mente", afirmou Novo, quen incidiu en que "as competencias dos alcaldes son as mesmas que en confinamento" durante o estado de alarma, polo que apostou por seguir "colaborando no que poidan".

Sobre o peche, considera que "non é xusto" que municipio como O Vicedo e Ourol "teñan a mesma situación" de medidas restritivas que Burela, localidade que concentra a maior parte do brote. Por iso, mostrouse partidario de que a decisión de abrir ou non parte da Mariña leve a cabo con "informes sanitarios".

"Se non temos ningún caso, non temos que ver con Burela, abramos parte", concluíu o alcalde do Vicedo, quen insistiu en que se faga "con informes sanitarios", á vez que sentenciou que "os hostaleiros non teñen que estar sen traballar".