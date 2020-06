Bohemian Rapsody con grelos

CACHOLA DE FEIJÓO. Antes da Nova Frialdade imposta polo coronavirus, Hollywood andaba ocupado cos biopics de rock stars. No caso de que algunha mente perversa idee unha película sobre as eleccións galegas, xa temos a Luis Zahera disposto a facer de @FeijooGalicia. Como bo secuaz de Peter Sellers, Zahera tamén podería facer de Caballero. De Abel, non do sobriño. Na foto superior vemos ao candidato do PPdeG e a Pedro Puy en plan vendedores de xornais no NYC dos anos 20.

CAballero con tomate. A propósito do anuncio que temos á dereita na versión papel, prometemos que esta páxina non está patrocinada. Que si, que hai un anuncio de Feijóo. Pero eu non teño que botarlle flores (glups). Continuemos co novo mundo de mascarillas, por suposto vermellas para o PSdeG de @G_Caballero_M. A foto está recortada, pero ao fondo vislumbramos o sorriso do candidato socialista nos típicos carteis que transforman aos políticos en Gatos de Cheshire. Iso si, desaparecen da imaxe os micrófonos envoltos no papel de plástico ata agora reservado aos bocatas.

pontón ao oporto. Non é por facer a pelota, pero o BNG xa montou unha campaña riquiña nas anteriores eleccións . E agora recupera ese espíritu de andar por casa en zapatillas de cadros, cunha @anaponton que non é dos Peares pero si de Chorente. Aquí, cos pais.

Facemos un inciso entre candidato e candidato, para comentar a intrahistoria das fotos desta páxina (as de Twitter, non a do anuncio). Como no Dormilón de Woody Allen, aparecen os políticos tras caparazóns de plástico. Esa distopía futurista xa está aquí, en forma de virus pulverizando o mundo mentras os xornalistas portamos micrófonos envoltos como preservativos. Por certo, nesta Nova Normalidade ou Nova Frialdade tamén impera o teletraballo. Adeus aos mítines soporíferos. E benvidos os portátiles diante do 24 Horas de RTVE. Ejem, no meu caso diante de A Rainy Day in New York (por non dicir Sálvame Limón ou Peppa Pig).

reino asado: EL CORREO GALLEGO fai esta sección de Twitter desde hai anos. E para estas autonómicas, duplicamos Mareas. Contemos batallas en plan carcamal. E botemos a vista atrás ás autonómicas galegas de 2012. Na campaña dos socialistas frotaban mans, ata que empezaron a circular vídeos sobre os mítines de Anova. Nos exteriores dos teatros e dos centros culturais formábanse colas de xente para ver ao exitoso tándem creado por Xosé Manuel Beiras e Yolanda Díaz. Colas como agora diante de certas entidades bancarias, en fin, a vida. Arriba vemos a @AntonGomezReino.

casal con leite. As películas sempre melloran ou potencian a realidade. Imaxinan a Tarantino cambiando a historia da política galega? Por exemplo, facendo unha reescritura como fixo cos nazis, a escravitude ou Sharon Tate. En plan, que pasaría no caso de que nunca gobernase Fraga. Ou como sería Galicia con Abel Caballero de presidente, pero en plan Nadal de Vigo. Para Pancho Casal necesitariamos a un actor brillante como Ben Kingsley, que tanto pode interpretar a Gandhi como a un torturador nunha película de Polanski. Como comentabamos antes, para esta campaña as Mareas chegan partidas en dúas. Por un lado, temos a Galicia en Común-Anova Mareas. E por outro, a Marea Galeguista. Ollo coas papeletas.