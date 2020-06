Caballero chama á participación: “Un só voto pode decidir o Goberno galego”

Gonzalo Caballero, candidato socialista á Presidencia da Xunta, estivo no día de onte nas localidades de Betanzos e A Coruña acompañado pola vicepresidenta e ministra de Economía –e tamén galega– Nadia Calviño. O líder dos socialistas galegos chamou á participación de todos os galegos progresistas, “por un voto decidimos se Galicia avanza ou se mantén na estratexia de confrontación do PP”, explicou Caballero.

O pontearán lembrou a intervención do líder do PP, Pablo Casado no acto central do seu partido onte en Pontevedra, onde “dixo que o PP quere gañar as eleccións en Galicia para derrocar ao Goberno estatal”. Dando –en verbas de Caballero– “unha razón máis a todos os progresistas para ir a votar o 12-X”.

Calviño pola súa parte, incidiu na importancia de contar en Galicia cun goberno “co que teñamos plena sintonía e poidamos traballar man a man para abordar os retos do futuro e facer un futuro mellor”, explicou en referencia as relacións Galicia-Estado.

En Betanzos, Calviño subliñou a importancia de que “a crise non a paguen sempre os mesmos”, recalcando que para saír desta “vai ser necesario o compromiso de todas as administracións públicas”. Así é que, consciente do “compromiso social” de Caballero, chamou a reeditar os resultados electorais que logrou o PSdeG ao longo do pasado ano”. Dese fío tirou o aspirante do puño e a rosa a facerse con San Caetano, asegurando que “saímos a gañar as eleccións” fronte ao “relato que intenta impoñer o PP de control absoluto de Galicia”. Subliñando que “o cambio é posible” porque existe en Galicia “unha maioría de progreso”.

Feijóo continúa inmerso no rural. O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, acudiu onte a Trazo onde a súa formación realizou un acto electoral nunha explotación gandeira. Feijóo asegurou que o seu partido vai a seguir apostando polo medio rural, xa que a capacidade de esforzo e superación do rural galego ponse de relevo observando a modernización acaída nas últimas décadas.

O presidente da Xunta e aspirante á reelección asegurou que “esta crise pode ser unha oportunidade para o medio rural”, que recordou campañas como a de “Voume de feirón” empregados para atender as necesidades dos sectores máis internacionalizados, como o viño ou a carne.

Feijóo asegurou que o PPdeG “non empeza de cero no rural”, xa que “coñecemos e queremos o rural dende sempre, levamos tempo mellorando os seus servizos e os sectores produtivos do rural xa teñen un gran peso e potencial na economía galega”. Neste sentido, o de Os Peares destacou que preto de 4.000 mozos galegos incorporáronse na última década á actividade agraria, e que o sector lácteo galego é máis forte e competitivo. Feitos que o levan a buscar manter a receita.

MINI destaca o compromiso do bng coa pesca. Sen Ana Pontón, inmersa na preparación do debate electoral de hoxe, a caravana electoral do BNG desprazouse a Cedeira liderada polo ‘rouco son’ da voz de Xose Luis Rivas “Mini”.

Alí o candidato nacionalista por A Coruña destacou o compromiso do BNG “coa pesca artesanal, volanteiros e percebeiros e percebeiras”. Para Mini, o sistema de cotas perxudica gravemente a Galicia e a flota da volanta debería “quedar excluída dese reparto” por representar “unha arte artesanal e sustentable de pesca” ademais de “respetuosa coa biodiversidade”.

Rivas mostrouse convencido do crecemento do BNG e lembrou que as enquisas só refliten a intención do voto, o “voto útil”, recalcou, é o do 12 de xullo a unha forza política que sexa quen de arranxar o “maltrato social e económico” de 11 anos de goberno do PPdeG

Porque Mini nunca perdeu a esperanza de que “outra Galiza é posible”, “non é só un soño” dicía. Outra Galicia que en verbas do candidato nacionalista debería pasar por impulsar o naval, nacionalizar Alcoa para que siga producindo riqueza e postos de traballo, en definitiva, manter os postos de traballo garantindo un emprego de calidade que faga que o talento da nosa mocidade non teña que ir fóra porque aquí ninguén lle ofrece unha posibilidade de iniciar na súa terra un proxecto de vida.