Casal cre que o cainismo lastrou ás Mareas

12-X. O representante de Marea Galeguista, Pancho Casal, fixo este luns unha reflexión da situación na que quedan as mareas de Galicia despois de perder toda representación no Parlamento galego por non ter podido “remontar a decepción que supuxese o cainismo e a incoherencia política” de Podemos e Esquerda Unida pero tamén de Anova.

Casal considerou que as mareas cultivaron uns resultados “moi negativos” debido ás continuas disputas que marcaron o rumbo de En Marea na pasada lexislatura.

Fronte a aquela etapa, Casal defendeu a necesidade de volver impulsar un proxecto de unidade popular para recuperar o espírito inicial de En Marea.

Deste xeito, a súa formación prevé celebrar un plenario ao longo das próximas semanas e retomar o contacto “coas mareas municipais que acreditan nun proxecto galego e progresista”. ECG