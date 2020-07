Chao aspira a derrogar o decreto lesivo para o galego

REUNIÓN. Galicia en Común-Anova Mareas comprometeuse onte a derrogar o “decretazo” de Feijóo que regula o uso do galego no ensino e a procurar desde o goberno da Xunta un marco lingüístico de consenso a partir do 13 de xullo. A candidata número dous pola Coruña, Luca Chao, abordou nunha xuntanza coa Mesa pola Normalización, a Confederación de Anpas Galegas, a Central Independente de Funcionarios e a CIG cal ten que ser o novo marco lingüístico no ensino. “A política lingüística de Feijóo levounos dez anos atrás. É o momento de avanzar e tomar impulso para que en Galicia poidamos ter vidas plenas no noso idioma”, indicou Luca Chao. ecg