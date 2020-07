Chegan os debates electorais de carácter provincial na Radio Galega

Este luns continúa a cobertura da campaña electoral para os comicios do 12 de xullo, coa quenda de debates electorais de carácter provincial na Radio Galega (RG), que se emitirán simultaneamente nas súas desconexións territoriais e en horario de máxima audiencia. Ofreceranse o luns ás 21.00 horas, dentro do espazo A Crónica, entre os candidatos e as candidatas das sete formacións políticas seguindo os criterios de representatividade e significación establecidos no Plan de Cobertura.

Estes catro debates, cunha duración de 60 minutos cada un, configuraranse arredor de 4 grandes bloques: Galicia e a COVID: xestión, nova normalidade, reconstrución; Políticas económicas, industriais, orzamentarias e fiscais xerais; Políticas sociais e de benestar, educación, sanitarias e modelo institucional, pactos, gobernabilidade e encaixe de Galicia no Estado.

NOS ESTUDIOS DA CORPORACIÓN PÚBLICA Realizados nos estudios centrais de San Marcos, pola provincia de Ourense, acudirán ao debate Marisol Díaz (PPdeG), Milagros Corral (Marea Galeguista), Marina Ortega (PSdeG), Noa Presas (BNG), David Bruzós (Galicia en Común), José Araújo (Cs) e María Jesús Fernández (VOX). Pola provincia de Lugo, participarán Elena Candía (PPdeG), Iván Rodríguez Lombardero (Marea Galeguista), Patricia Otero (PSdeG), Olalla Rodil (BNG), Miguel Anxo Fernández-Vello (Galicia en Común), José Ángel Gómez (Cs) e Sonia Teijeiro (VOX).

No caso de Pontevedra, intervirán Corina Porro (PPdeG), Peque González Novoa (Marea Galeguista), Julio Torrado (PSdeG), Luis Bará (BNG), Eva Solla (Galicia en Común), Luis Miguel Lamas (Cs) e Antonio Ramilo (VOX).

Finalmente, no debate da Coruña os participantes serán Ángeles Vázquez (PPdeG), María Chao Martínez (Marea Galeguista), Pablo Arangüena (PSdeG), Xosé Luis Rivas Mini (BNG), Martiño Noriega (Galicia en Común), Carmen Mahía (Cs) e Ricardo Morado (VOX).

contidos de ‘a revista’ O magazine A Revista estará este luns, en directo, no monte Aloia para amosar os variados atractivos que ofrece este parque natural galego, situado en Tui, no límite sur da Serra do Galiñeiro.

No estudio, Loly Gómez conversará con Nicolás Lorenzo, xerente de Aloia Nature, e con Xosé Manuel Novoa, secretario do Club Deportivo Andatui RegodaPedra, sobre a oferta hostaleira, rutas recomendables para realizar andainas ou lugares de interese e restos arqueolóxicos que ofrece esta zona.

O locutor da Radio Galega e un dos presentadores do programa da Galega Quen anda aí?, Marcial Mouzo, intervirá tamén no estudio para falar das novas do espazo das tardes, que hoxe estrea a súa versión de verán.

E como cada luns, o magazine da canle pública exporá coa xornalista do xornal ABC Patricia Abet e o avogado penalista Alejandro Vega os temas de sucesos máis destacables dos últimos días.

Amais, estarán no programa a xornalista cultural da Televisión de Galicia María Solar, para comentar as novas do mundo da cultura e a colaboradora e máis tamén xornalista Carla Reyes.