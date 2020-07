Circuitos, mascarillas y geles, algunos traídos de casa

SAnTIAGO. Los concellos del área metropolitana de Santiago quisieron asegurar ayer al máximo la seguridad para que los votantes no dudaran en acudir con tranquilidad a los colegios a ejercer su derecho al voto. En la mayor parte de las entradas, miembros de protección civil o personal del propio ayuntamiento no dejaban de echar gel en las manos de los votantes y de ofrecer mascarillas a los olvidadizos. “La dejé en casa, pero las manos ya me las he lavado”, era un frase recurrente. Los circuitos marcados en el suelo y las flechas de entrada y salida se seguían a rajatabla, pero la relajación de pasar por la urna se notó en los corrillos formados en el exterior. s. e.