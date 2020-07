Conde esixe a rectificación inmediata de Villarino

ourense. O conselleiro de Economía e candidato por Lugo o 12-X, Francisco Conde, esixiu onte unha rectificación inmediata do socialista ourensán Rodríguez Villarino “pola súa actitude contras as familias, autónomos e pemes”, en referencia ao expediente de revisión de legalidade iniciado polo subdelegado do Goberno a instancias “verbais” do portavoz do PSOE na Deputación e no Concello de Ourense.

Francisco Conde subliñou a súa sorpresa por un xeito de actuar incomprensible, “xusto cando estamos nun momento de enorme dificultade, onde o máis importante é traballar unidos desde todas as administración”.

As familias, autónomos e pemes de todo Ourense e Galicia, sinalou o popular, “están pasando por moitísimos problemas e o que nos están a pedir é que fagamos políticas útiles, que parten da colaboración entre as diferentes administracións, pensando precisamente en impulsar todo tipo de medidas”. Neste conexto “é impropio e nada razoable que un membro dun partido político, como o socialista Villarino, estea a poñer trabas a Deputación de Ourense, aínda que realmente o que está a facer é poñer paos nas rodas aos autónomos, as pemes e ás súas familias”. ECG