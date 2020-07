El candidato popular advierte de que el 12-J habrá que elegir un barco con o sin rumbo

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, animó a los gallegos a subirse “ao barco da reactivación económica e social” y alertó de que, si él no revalida la mayoría absoluta el próximo domingo 12 de julio, Galicia podría quedar “sen rumbo” con “dez capitáns manexando o temón”. Las metáforas marítimas protagonizaron un acto sectorial sobre el mar celebrado en Santiago, en el que participó el vicepresidente do Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, quien resaltó la “importancia política” de Feijóo, a quien señaló como “un capitán veterano” que gestiona los problemas como “un adulto” y a quien se “escucha” en Europa frente a “chisgarabís” a los que nadie conoce.

Abrió el acto la conselleira do Mar, Rosa Quintana, la única que sigue con Feijóo desde 2009, junto con el vicepresidente, Alfonso Rueda, y cuya tarea elogió su jefe de filas.

Feijóo aprovechó la metáfora marítima para insistir en uno de los mensajes que le acompaña desde el inicio de la campaña: o él o un “multipartito” de “dez partidos” y defendió que “a Xunta agora mesmo ten un rumbo e un capitán que ten claro cara a onde vai. Se queredes volvémonos a embarcar. Se queredes deixádesnos en terra”, y advirtió que “deixar o temón en mans de dez capitáns podería deixar sen rumbo a Galicia. Se o temón lévano dez capitáns é peor que non levar rumbo. Se o dez queren levar o temón, rompe seguro”.

En su intervención, el líder del PPdeG agradeció la respuesta extraordinaria de la gente “do esencial sector do mar durante o pico da pandemia, garantindo alimentos de calidade a unha sociedade confinada”, antes de comprometerse a seguir “traballando co mesmo rigor, disciplina, seriedade e valentía para tomar todas as decisións necesarias para preservar a saúde dos galegos”.

Además, el candidato popular reivindicó el apoyo de la Xunta al sector del mar y recordó el impulso de un plan de reactivación económica y social con una partida específica para o sector de 77 millones de euros a través de 5 líneas de apoyo.

Asimismo, Feijóo avanzó las propuestas de su partido para los retos futuros del sector, empezando por “reforzar a substitución xeracional e recoñecendo o papel da muller” e impulsando “melloras na habitabilidade dos barcos, na súa seguridade, de renovación da frota e de adecuación da formación”.

En segundo lugar, apeló a “dotar de competitividade á frota de baixura con iniciativas para achegar sustentabilidade e competitividade á frota de artes menores, cun plan de acción de Pesca Costeira Artesanal e Artes Menores Galicia 2030 que xa está ultimado”.

La tercera línea pasa por “ampliar a actividade rendible e sustentable do marisqueo, avanzando no semicultivo, aumentando a potencialidade económica e flexibilizando os sistemas para outorgar o permex”.

Y como cuarta línea, Feijóo afirmó que los populares aspiran a “complementar e diversificar oportunidades no mar” con un Plan de acción en materia de patrimonio marítimo-pesqueiro y aprovechando las oportunidades que ofrecen los tres próximos Xacobeos, “cun plan de promoción dos Camiños de Santiago a percorrer polo mar”.

EVITAR MULTAS De lA UE. En último lugar, además de reivindicar que la Xunta evitó “todas as multas da UE” y de defender los avances en saneamiento, el dirigente popular subrayó que, si continúa al frente del Gobierno gallego, se continuará “investindo en saneamento naquelas zonas de marisqueo e acuicultura onde aínda se pode mellorar”.

También “garantindo un sistema de salvamento marítimo, loita contra a contaminación e vixilancia pesqueira ben dotado”, y con un plan de lucha y concienciación contra la basura marina.

Finalmente, Feijóo incidió en la importancia de contar con gestores que trabajen para que se pueda “saír ben parados” de retos que van a condicionar el futuro del sector, como el Brexit o la política de descartes, y la necesidad de potenciar el consumo de pescado.

APOYO DE GONZÁLEZ PONS. “Si Galicia quiere ser escuchada en Europa, debe tener un líder que sea respetado y conocido”, afirmó González Pons durante el acto sectorial del mar, celebrado ayer en los jardines del Auditorio de Galicia.

“Orgulloso” de estar con los suyos, con el partido de Gerardo Fernández Albor, de Manuel Fraga y de Feijóo, esgrimió que son “muchas las comunidades”, empezando por la suya, que “quererían tener a un Feijóo”. Y a continuación, ha ejemplificado con la gestión de la pandemia por parte del Executivo galego.

González Pons erigió a Feijóo en “un ejemplo” en el ámbito estatal, “un capitán veterano” y “maduro” que podrá capear el temporal de “tiempos complejos” que no sabrían gestionar otros “novatos”. “Que no venga una segunda onda (de coronavirus) y, si viene, que os pille con Feijóo de presidente”, proclamó.

A continuación, destacó las buenas relaciones de Feijóo con la PPE, recordando que la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen está ligada al mismo, y sobre lo que puede suponer para negociaciones como la del Fondo Europeo de Pesca o el brexit.

De hecho, sugirió que se incluyó un comisario de Pesca en el organigrama europeo por la influencia de Feijóo y del eurodiputado Francisco Millán Mon, cuya labor tambien reconoció. “La importancia política de Feijóo hace que Galicia sea escuchada”.

Por eso, pidió que “todos vayan a votar porque votar es seguro y los colegios están preparados”, comparándolos con “farmacias” y poniendo en el foco a los mayores, a los que trasladó que estarán protegidos.