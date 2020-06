Feijóo apuesta por la unidad y gobernar para todos con un proyecto estable

El candidato de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, indicó hay un “programa alternativo” al de la derecha con “políticas progresistas” y puso encima de la mesa que no habrá dificultades para “consensuar” el día después de los comicios medidas concretas con Gonzalo Caballero y Ana Pontón, con ejemplos concretos, como la apertura inmediata de los centros de día, que Feijóo tiene ahora cerrados porque considera, según preció ayer, que “quere coidar os maiores” y no ponerlos inecesariamente en peligro.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, subrayó que su sale elegida presidenta de la Xunta “defenderá” exclusivamente los intereses de Galicia y reprochó a Feijóo que hable de “certezas” cuando en materia económica vende humo, como hizo cuanto prometió la construcción remolcadores y buques de Pemex en Barreras y aquella operación quedó reducida a nada y con la petrolera mexicana investigada por “corrupción”. Pontón no sólo apostó por el naval sino que puso encima de la mesa otros casos como el de Alcoa. “Sin industria Galicia non ten futuro”.

Ricardo Morado, el representante de Vox, acusó a los partidos de Gobierno de no hacer nada para evitar el engorde de la lista de empresas que echan el cierre y aseguró que su partido recortará en “gasto público innecesario”, como “asesores” y “chiringuitos”, para aplicar medidas que mejoren la economía gallega. Pero su minuto de gloria en este bloque temático lo tuvo cuando el socialista lo interrumpió para darle la justificación de porque no se escuchaban sus propuestas: “Porque son malas, son malísimas”, le dijo Caballero. Acto seguido, Morado exhibió dos fotos en las que se veían grupos de manifestantes en actos de Vox durante esta campaña a losque que identificó como “cachorros” de los partidos presentes en el debate que “vienen a los actos a escupir e insultar”.

“Durante los once años de gobierno del PPdeG, Alcoa no cerró”, clamó Feijóo tras reprochar la actuación del Ejecutivo central –la de Pedro Sánchez y la de la ministra Yolanda Díaz – con la industria gallega. El popular dijo que ahora no va permitir que “este tridente” (PSdeG, BNG y GeC) cierre la planta de A Mariña y deje en la calle a más de 500.00 trabajadores.

El primer bloque del debate electoral fue una valoración de la gestión de la covid-19 en Galicia y en el contexto estatal atendiendo al ámbito económico y social.

La primera en aportar una evaluación de la situación fue Ana Pontón, candidata a la Xunta del BNG. Comenzó su discurso afirmando que “ningún estaba preparado para afrontar a pandemia”. Para ella ahora toca aprender de los errores ante las amenazas próximas de nuevos rebrotes. Criticó a Feijóo, de no haber exigido el cierre de Madrid y de blindar las residencias, lo que considera “un erro maiúsculo”. Además hizo mención a la sanidad pública con “sanitarios precarizados”. Se dirigió a Feijóo para que reconociera que si hubo errores en la gestión de la covid. Para justificar esta afirmación puso en relieve que “fai dous anos o Consello de Contas advertíalle dos problemas nas residencias”, a lo que añadió: “Prometeu sete residencias e non fixo ningunha”.

En segundo lugar por orde de intervención, el candidato a la Xunta de Marea Galeguista, Pancho Casal, recordó en un primer momento a las víctimas y reconoció el trabajo del personal sanitario. Casal debatió, también, sobre la privatización de las residencias a lo que atribuyó de “mal negocio para a saúde”, definiendo a Feijóo como “nefasto xestor”. Esto lo justificó con actos como que en su momento había recomendado a los sanitarios no usar mascarillas o que a día de hoy despide sanitarios. El objetivo de Marea Galeguista como dejó constancia su representante es “construír el país”. Para ello mencionó una serie de propuestas, entre las que destacó, una renta básica universal para la población que se gestione desde Galicia y un salario digno para las mujeres que cuidan de los niños,entre otros.

El candidato de Vox, Ricardo Morado comenzó su intervención en el debate remarcando: “No queremos formar parte de una sociedad que honra a sus muertos”. Morado recordó que en Galicia la mitad de los fallecidos estaban en residencias de ancianos. No se centró únicamente en la comunidad sino que realizó un veredicto plural señalando como “incompetentes” a los gobiernos del país. Como el resto de candidatos, en sus declaraciones se dirigió al actual presidente de la Xunta para que no elogie su trabajo “si ni siquiera sabe los muertos que tenemos encima de la mesa”. Sus palabras fueron un poco más allá de la temática marcada llegando a decir: “queremos marcar una distancia infinita con el gobierno criminal”.

Por su parte, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, comenzó su discurso comentando que para él era un error que Vox participara en el debate al no tener representación en Galicia. Para el candidato socialista ningún gobierno podía predecir la situación, siendo el estado de alarma una “decisión fundamental”. En su momento, se dirigió a Feijóo para “que non non se puxera medallas polo seu éxito xa que en Galicia non houbo anticipación”. Criticó asimismo al candidato popular el querer levantar la restricción del estado de alarma, la cual considera fundamental para frenar el virus. “O PP puxo en risco a desescalada”, destacó. Caballero, situado en el debate la izquierda de Feijóo se dirigió a él con una serie de cuestiones para ver si en definitiva podía reconocer sus errores. Para su parecer, de esta crisis habría que salir con políticas de progreso, “ofrecendo un escudo protector aos máis vulnerables”.

Antón Gómez Reino, candidato a la presidencia de la Xunta por Galicia En Común dejó constancia de que la crisis sanitaria afectó de forma notable a nivel económico. “Nada vai a volver a ser igual”, dijo. Habló de los recortes en sanidad en los últimos años. Tampoco dejó atrás la privatización de las residencias, que ve como un problema para la sociedad. Si su partido consigue la presidencia, “acabaría o tempo da privacidade”. Según el líder de En Común, la administración de la Xunta ocultó datos durante la pandemia. Recordando una vez más a los mayores: “non poden ser máis mercancías en mans de fondos de inversións”. Para salir de la crisis a pasos grandes y construír futuro, la investigación es para el candidato un elemento central. “Ten que subir a inversión en I+D+I e facer un pacto galego de investigación”, mencionó.

Beatriz Pino, candidata a la presidencia de Galicia por Ciudadanos, empezó su participación en el debate queriendo escuchar propuestas “e non reproches”. Sus compañeros hablaran anteriormente de los fallecidos lo que traduce en “rascar votos”. Considera que se debe dialogar con los que piensan difererente con un ejercicio de responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias. “Hai que construir e non mirar para atrás”, manifestó. Destacó en su intervención el tema de la ampliación de los ERTE, que “Ciudadanos conseguiu para os galegos”. Agradeció, además, el esfuerzo de los gallegos para “seguir o ritmo e saír adiante”. Ahora, los políticos deberían “pedir disculpas e dar as gracias”.

El último en cerrar este bloque enmarcado en la crisis sanitaria del coronavirus fue, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PPdeG. Ante las críticas de los demás candidatos a la actuación del presidente mencionó que “se estiveran ao fronte da pandemia non falarían con tanta lixereza”. Feijóo dejó constancia de que no se dio ninguna vida por perdida. Al contrario de lo que piensan sus rivales, el candidato afirmó que si se actuó con antelación proponiendo una comisión de covid-19, comprando respiradores, contratando más personal, o cerrando los centros educativos. No entiende que se diga que la Xunta actuó mal. “Saben que non é verdade, Galicia é unha das dúas comunidades coa menor tasa de letalidade”, reflejó. En lo referente a las residencias, y tras el análisis negativo del resto de aspirantes a la Xunta, quiso dejar constancia de un dato. “Das 25.000 personas contaxiadas en centros de maiores, esta tarde non houbo ningunha”, dijo con respecto a la jornada de ayer.