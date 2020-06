El PP pide que Galicia no esté condenada a la fragmentación

El “sentidiño” y la “moderación” que han teñido la acción de gobierno en los últimos once años en Galicia son algunas de las credenciales expuestas este sábado por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, para incidir en la trascendencia de no importar a la comunidad la “fragmentación política de bloques” que existe en España. Así lo recalcó ante el máximo responsable de los populares, Pablo Casado, y del expresidente Mariano Rajoy, en el mitin celebrado en la plaza de toros de Pontevedra donde insistió en que las elecciones no son una cuestión de partidos, de siglas o de logotipos, sino “que se trata de prioridades y la mía la tengo clara: Galicia, Galicia, Galicia”. Añadió que “si a alguien le molesta que mi prioridad sea Galicia, el problema no lo tengo yo, lo tiene la persona a la que le molesta”.

En tono irónico afrontó los discursos de los candidatos rivales, relatanto algunas de sus acusaciones: “que si soy de la ultraderecha mesetaria o que si soy el más ‘progre’ de los ‘progres’; que si soy nacionalista o todo lo contrario; incluso que si soy o no soy del PP”. Así, incidió en que “todos los gallegos saben perfectamente cuál es mi partido y yo sé perfectamente cuál es mi partido. Pero no creo que todo haya que medirlo en estos términos, y mucho menos en la situación actual”, en referencia a la covid-19.

Ante un auditorio con un aforo de 300 personas y decenas de asientos vacíos, por cumplir con el protocolo de prevención contra el coronavirus, que Feijóo vio como el mejor homenaje a las víctimas del virus, insistió en su vocación de seguir colaborando en todo lo posible con el ejecutivo estatal “por mal gobierno” que le parezca. Defendió que ante todo está trabajar por la recuperación económica y el empleo, así como apoyar a las personas que mas lo necesitan en este momentos “y la unidad de todos los españoles”. Insistió en que “queremos lo mejor para España y desde Galicia trabajaremos también para que a España le vaya mejor”.

Tras recordar que los gobiernos del PP fueron fundamentales en la recuperación de las grandes crisis y que los populares se volcarán para que el país recupere empleo, bienestar y futuro, Feijóo lamentó que el ejecutivo de Sánchez “se niegue a darle una solución a las familias de Alcoa, As Pontes o Ence”.

DIVISIÓN Convencido de que la “nueva normalidad” es insuficiente para Galicia, advirtió que la recuperación de la comunidad en el área económico-laboral “no se conseguirá” con la división interna, “si los intereses minoritarios quieren imponerse sobre el interés general, si hay descoordinación e improvisación a la hora de hacer las cosas y si nos queremos separar de lo que también somos: España”.

Núñez Feijóo llamó a “ir a por la victoria” para no tener que depender de que otros “sumen” para que “no gobierne el que gane”. Advirtió que, aunque las encuestas publicadas le son favorables, “no hay que “dar nada por hecho”, por lo que llamó a la movilización del voto y a que “nadie que quiere la victoria de Galicia se quede en casa. Porque solo hay dos opciones: la victoria de Galicia o la otra”.

GESTIÓN Confiado en la cuarta victoria consecutiva de los populares gallegos, el presidente del PP, Pablo Casado, alabó la gestión de Alberto Núñez Feijóo, a quien presentó como “el mejor presidente de la historia de la Xunta”, un mandatario que “ha protegido” a su pueblo y un Gobierno que ha actuado como “paraguas” en tiempos difíciles para España, aseguró.

El líder del PP reprochó a Sánchez por acudir “muy poco” a Galicia y hacerlo “solo a insultar” a Feijóo “con la impotencia del mal jugador que quiere el campo encharcado para que la bola no ruede bien”.

Casado retó al presidente del gobierno a decir “claramente” a los gallegos si se compromete con el futuro de Ence, con mantener el empleo de Alcoa, con las industrias ubicadas al lado del mar o con el sector del motor. También aseguró que la gestión de Sánchez se ha caracterizado por “jugar al Risk” y “sacar chinchetas de donde no puede gobernar” y poner “zancadillas” a Galicia pese a la “buena gestión” de Feijóo”.

El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, previno contra “aquellos tiempos para olvidar” del ejecutivo bipartito, que se ha “multiplicado”, ya que “se han dividido en dos partidos más”.