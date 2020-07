“Este país precisa unha presidenta que dea a cara e sempre diga a verdade”

Hai catro anos a demoscopia plantexaba un complicado futuro para o BNG con só 2 escanos, catro anos despois explicita que pode ser vostede a alternativa a Núñez Feijóo. Que ten mudado dende entón?

Nesta lexislatura comprobamos que o BNG é a forza que ilusiona e o motor do cambio. Estou convencida que o 12-X o cambio é posible se concentramos o voto de quen quere unha alternativa de país no BNG. Que pasou? Os galegos e galegas valoran ter unha forza política coas mans libres para defender os nosos intereses e que ademais conta con solvencia, experiencia e un proxecto de país, viuse como cun só escano do BNG no Congreso fumos capaces de facer máis por Galiza que Feijóo en 11 anos. E agora nun momento decisivo aspiramos a liderar o próximo goberno para facer avanzar o país, pois Galiza non pode seguir vendo como pasan as oportunidades por diante e ningún tren para na nosa porta. O 12-X, un goberno liderado polo BNG é coller o tren da modernidade e situar a Galiza no século XXI.

O adianto electoral sorprendeu á oposición; e tras o adiamento provocado pola pandemia Feijóo decidiu unilateralmente convocar no mes de xullo, a pesares da negativa conxunta da oposición. A que cre que se deberon estas présas?

Quizais pensou que podería sacar algún tipo de rédito electoral dunha pandemia, eu agardo que os galegos e galegas tomen boa nota do que está pasando. Vimos como Feijóo estivo escondido detrás do mando único durante a pandemia, e agora que ten todas as competencias segue escondéndose, pero como agora non pode responsabilizar ao Goberno central, quere facelo cos alcaldes. Este país necesita a unha presidenta que dea sempre a cara, que esté ao lado da xente nos momentos difíciles e que diga sempre a verdade, porque a min paréceme preocupante que o xoves pasado o candidato do PP dixera que o brote estaba controlado e que se localizaba en dous ou tres bares. Non obstante, 72 horas despois a Xunta ten que tomar unha medida tan drástica como confinar unha comarca enteira, sen saber nin sequera cal é a orixe do rebrote. Isto pon de manifesto a improvisación e a falta dun plan de rebrotes que nos levábamos tempo pedindo e que Feijóo tivo catro meses para realizar. Da a sensación de que se está minimizando ese rebrote unica e exclusivamente por intereses electorais, e xa temos demasiados precedentes de mentiras do PP en campaña. Eu agardo que non se esté xogando coa vida da xente, porque iso é o primeiro sempre.

Aspira a ser a primeira presidenta da historia de Galicia, sendo ademais a única candidata á Presidencia dos partidos con representación. Semella, pese aos avances en paridade, que continúa sendo difícil ver mulleres nos postos de saída.

Este é un tempo de mulleres, un tempo no que ademais hai un sentimento compartido na sociedade de que temos que apostar por unha sociedade igualitaria e sobre todo hai unha demanda crecente, que vemos cada 8M ou cada vez que desgraciadamente hai un asasinato machista, de que a igualdade queremos conquistala non seguir esperando por ela. Eu quero ser presidenta para que as cousas vaian a mellor para as mulleres deste país; para que se poña a loita contra a violencia machista nun primeiro plano, destinando un de cada cen euros da Xunta a ese fin; traballar para que a conciliación non sexa unha carreira de obstáculos; evitar que as empresas que discriminan salarialmente ás mulleres poidan contratar coa Xunta; e en definitiva, construír unha Galiza da igualdade e de mulleres libres.

A pandemia marca unha das contendas electorais máis volátiles na historia democrática en Galicia, vemos o que está acontecendo na Mariña, onde cidadáns galegos están perdendo o seu dereito ao sufraxio. Existen garantías para acudir ás urnas o vindeiro domingo?

Nós pensamos que non deberían de celebrarse as eleccións na Mariña, que se debería suspender a convocatoria porque ao final estase poñendo á xente no dilema de escoller entre o seu dereito ao voto e o seu dereito á saúde. Hai máis de cen persoas, as que están contaxiadas, que se lles está privando dun dereito fundamental, nós cando cuestionábamos a data do 12 de xullo pensábamos en situacións como estas e evidentemente. Estamos vendo que os rebrotes xa están aquí e o que nos preocupa, sobre todo, é o dereito á saúde e a Xunta debería estar priorizando iso sobre calquer outro cálculo de carácter electoral. Moita xente na Mariña débese estar preguntando porque só 5 días de confinamento porque é unha excepción mundial; debe ser o único caso no que sabendo que o periodo de incubación do virus é de 15 días, se fai un peche de só cinco. En fin, todos e todas sabemos porque se fai e paréceme que non se pode xogar coa saúde así.

E de darse unha suspensión non tería máis sentido facelo no conxunto do ámbito territorial? Un resultado parello condicionaría en moi grande medida as votacións na Mariña.

Estamos vivindo situacións moi excepcionais, non había antecedentes democráticos de ter que cancelar unhas eleccións. Agora unha vez o proceso está en marca se o único punto no que temos constancia de que haxa un rebrote é na Mariña, o lóxico sería que houbera alí unha suspensión aínda que non sexa a fórmula habitual. Insisto, tampouco se suspenderan nunca unhas eleccións nin estaba previsto na lexislación, pero todos estivemos de acordo en que había que poñer por diante a saúde.

Non entendo porque agora o PP non quere aplicar esa mesma situación co rebrote da Mariña porque nesta comarca está habendo agora máis casos que durante a pandemia. Polo tanto, creo que o que máis nos debe preocupar é que non haxa máis contaxios e salvagardar o dereito á saúde, e que posteriormente a xente poida votar con tranquilidade.

Se existe o 13X unha maioría alternativa liderada polo BNG. Pasará a gobernabilidade por un tripartito?

Iso decidirano os cidadáns cos seus votos. Nós dende logo temos un compromiso moi claro, se o 12X hai un cambio neste país, nós estaremos traballando xa o día 13 para que ese goberno se poña a traballar canto antes porque hai decisións trascendentes que tomar cara o futuro. Hai que poñer en marcha un gran acordo de país para a reactivación económica e social, temos que cambiar o modelo depredador destes anos por un modelo sostible, temos que facer do coñecemento, da innovación e da ciencia un piar de desenvolvemento, e tamén temos que aspirar a unha Galiza que teña maior capacidade de decisión para protexer mellor aos galegos e galegas e que se nos recoñeza como o que somos: unha nación que quere avanzar orgullosa.

Se hai sorpasso, mirará o BNG cara o centro político en busca de hexemonía?

Nós miraremos polo ben común e o interese xeral dos galegos e galegas. O proxecto do BNG é un proxecto para as maiorías sociais que está pensado para tirar polos dereitos dos traballadores e traballadoras, para que a xente nova non teña que emigrar, para que poñamos o país a producir, para defender os servizos públicos -a nosa sanidade e un trato xusto aos nosos maiores. Eu creo que nese proxecto se ve reflexada unha maioría de galegos e galegas que di que somos un país cunha lingua e unha cultura das que temos que estar orgullosos e defendela. Non facer como estes anos onde temos un dato moi preocupante que é un retroceso histórico da nosa lingua, sendo o galego a única lingua da Península que perde falantes e eu estou convencida de que un idioma forte significa unha Galiza con máis poder, máis capacidade de avanzar e cunha economía máis potente.

A pesares da volatilidade, marcan as sondaxes unha tendencia clara de puxanza do BNG entre a mocidade. Será isto determinante? Que propostas ten para a xente nova?

É importantísimo que a mocidade non permita que lle sigan roubando o seu futuro e que este 12-X estén nas urnas. Estamos vendo que hai xeracións de xente nova que non coñecen máis que vivir en crise, e teñen dereito a que construamos un país no que poidan vivir e traballar con dignidade e que os que marchen o fagan porque teñen esa aspiración e non por falta de oportunidades no país.

Neste sentido, creo que a xente nova vai a ser determinante no cambio, se hai unha concentración de todo ese voto de inconformismo e rebeldía no BNG, o 12 de xullo haberá cambio e faremos historia tendo por primeira vez unha presidenta e do BNG. Iso significa poñer por diante os intereses de Galiza e necesitámolo máis que nunca. Por iso quero animar á mocidade a que esté presente nas urnas e non permitan que outros decidan por eles, pero tamén que os seus pais e os seus avós pensen que temos que construír un país mellor para as xeracións da xente nova, e que é importante a súa contribución, que apoien ao BNG precisamente para darlle futuro á mocidade.

Alcoa, Aluibérica, Barreras, Vulcano, Thenaisie Provoté... a lista é longa e as casuísticas moi variadas. Hai futuro para a industria no noso país?

Hai futuro se temos un goberno con política industrial, e non se adica a destruír como aconteceu nos últimos once anos. Destruiu a industria, o emprego industrial, a galeguidade de moitas empresas ou incluso as nosas caixas. Por iso debemos pór en marcha un goberno que confíe no país, que vexa todo o potencial e que non permita que aquí se caia a industria sen despeinarse. Eu estou convencida de que se Alcoa estivera en Madrid, o problema xa estaría solucionado cunha intervención enriba da mesa. Precisamos un goberno que nos faga valer, e dende logo o goberno do BNG vai traballar para que se nacionalice a fábrica de Alcoa e para que teñamos unha tarifa eléctrica galega e poñamos fin ao espolio da nosa enerxía.

Nacionalización tamén da AP-9?

Unha cousa é a transferencia e outra a nacionalización. Hai un acordo que o PSOE e Podemos teñen que cumplir porque é un acordo con Galiza e iso significa unha rebaixa histórica das peaxes e a transferencia. Mais tamén temos que empezar a falar do rescate para o público porque non podemos ter á AP-9 convertida na galiña dos ovos de ouro de transnacionais mentres están sableando día si e día tamén aos 22.000 usuarios desa autopista que ademais non teñen alternativa. Eu creo que sería unha opción unha vez teñamos a transferencia. Temos tamén que traballar e investigar como se fixo esa venta porque Aznar regalou esa autoestrada a costa de deixarnos peaxes ata 2048 se non me equivoco.

A corrupción entrou na campaña co acontecido co ex dirixente de Pemex. Como valora a xestión de Núñez Feijóo neste eido, onde non se viu tan criticado cando menos mediaticamente como outros dos seus homólogos.

É incrible, porque Feijóo fai oito anos prometía en campaña que Pemex ía a construír vinte barcos e catorce remolcadores. Púxose na foto para dicir que iso se conseguía grazas a el, e non obstante cando se incumple ese contrato e ademais agora está sendo investigado por corrupción, parece que el nunca prometeu nada e non ten nada que ver. É un exemplo máis do oportunismo co que actúa o candidato do PP e Galiza non merece un presidente oportunista que vende fume e do que non deixamos de ter fotos rodeado de persoas que acaban tendo problemas coa xustiza. Conta cunhas amizades moi perigosas o señor Feijóo.

Coincides as forzas da oposición na importancia do momento histórico e na necesidade de rematar co ‘decenio negro’ de Núñez Feijóo á fronte da Xunta. “Abrir un tempo novo” din vostedes. Por que consideran tan relevante a coxuntura actual? Que nos xogamos os galegos o 12-X?

Estamos ante unha crise que vai a cambiar o paradigma e o que está claro é que as vellas políticas do PP non nos van a sacar da crise, van facer que Galiza siga como até agora. Un país onde cada vez hai menos xente, con menos oportunidades e co estado de benestar e os servizos públicos deteriorados. As decisións de hoxe van marcar a Galiza da próxima década e nós o que dicimos é que este é o momento de facer historia e apostar por un cambio real que é o que representa o BNG para ter un proxecto ao servizo dos galegos e galegas e que meta a Galiza no século XXI. Reorientando a nosa economía cara unha economía verde, apostando pola innovación, freando o abandono do medio rural e facendo tamén unha aposta pola reindustrialización dende un punto de vista sustentable. Podemos facelo, ademais, facendo doblemente historia cunha muller do BNG liderando o futuro goberno da Xunta. Quero animar a todos os galegos ilusionados con que as cousas vaian a mellor que o 12-X estean nas urnas porque teño a certeza de que vamos a dar a sorpresa e haberá presidenta.