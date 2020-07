Feijóo exige el rescate temporal de Alcoa con el fondo para empresas con problemas

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno central que parte del fondo aprobado este viernes para empresas estratégicas con problemas de solvencia por la Covid-19 sea para el “rescate” temporal de la factoría de aluminio de San Cibrao de la multinacional Alcoa.

En un mitin en Lugo, en el polígono de As Gándaras, ha reclamado una “participación transitoria en el capital” de la compañía, utilizando ese fondo de 10.000 millones para rescatar empresas con problemas de solvencia, que el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros dentro de un paquete más amplio de medidas.

Según ha explicado, esta inyección de capital público sería temporal hasta que el Gobierno establezca un precio de la energía “competitivo” para que la empresa sea atractiva en el mercado, algo que ha reprochado al Ejecutivo que aún no haya hecho.

“Alcoa no se va a cerrar, la Xunta no va a aceptar ese cierre por una decisión política”, ha afirmado Feijóo al referirse a la única fábrica de aluminio primario que queda en España y que se encuentra en pleno proceso de negociación de un ERE que afectaría a 534 trabajadores.

El presidente gallego ya se mostró ayer de acuerdo con una nacionalización de la planta de Alcoa en A Mariña (Lugo) durante un tiempo antes que su cierre y hoy ha ido un paso más allá y ha especificado que se haga con el dinero del fondo para apoyar la solvencia de empresas estratégicas.

Esta es la “solución” que ha planteado para la continuidad de la planta de Alcoa, sobre la que ha reprochado al Gobierno que haya “mentido” y “engañado” al comprometer la aprobación de un estatuto de las industrias electrointensivas que no se ha hecho, y un precio eléctrico que no se ha fijado en el primer trimestre.

Ha insistido en que el cierre de Alcoa “no es un tema menor” porque la Xunta no está dispuesta a perder esta factoría que es fundamental para Lugo, como el PSA para Vigo o Inditex para Galicia, por lo que es una cuestión seria, “no una broma”, y por tanto ha criticado que hay una “decisión política” del Gobierno detrás.

Feijóo ha asegurado que el problema de Alcoa no viene por la pandemia del coronavirus, sino que sus pérdidas comenzaron en 2018 y 2019 al no contar con un precio eléctrico competitivo, por lo que la Xunta no puede hacer más ya que la competencia en este ámbito es del Estado.

“Si nos dejan trabajar, sin decisiones políticas que estrangulen los sectores estratégicos de la provincia, tendremos más pronto que tarde una situación económica de crecimiento sostenido”, ha garantizado.

Al tiempo, ha criticado que el Gobierno central lleve dos años sin aprobar unos nuevos presupuestos porque “sin cuentas públicas vivimos en un país de cuentos”, mientras que en sus once años al frente de la Xunta ha aprobado los presupuestos anualmente y ha habido “estabilidad” y la economía está “saneada”.

Con esta situación, lo lógico, según Feijóo, es que la Galicia pudiese emitir deuda por valor de 3.500 millones, si el Gobierno trata a la comunidad con un criterio “razonable” y no como una autonomía endeudada.

Durante su intervención, Feijóo ha augurado que la provincia de Lugo va a salir de la recesión antes que otras provincias de España porque tiene sectores sólidos y enraizados como el agroganadero, el forestal, el pesquero, el eólico, el aeroespacial, y el del aluminio.

LUGO. EFE