Feijóo insta á CRTVG a cumplir coa XEG

neutralidade. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou onte, tras ser preguntado pola resolución da Xunta Electoral de Galicia que instou, por mor dunha denuncia do BNG, á CRTVG para “respectar a neutralidade informativa”, que “calquera recomendación que faga” este árbitro electoral “debe ser atendida por parte do destinatario”.

“Que se cumpra ese informe, non teño máis que dicir”, sentenciou Feijóo.

En concreto, a Xunta Electoral advertiu á CRTVG que ten que “respectar a neutralidade informativa tamén no período electoral previo ao comezo da campaña electoral”, despois de que o BNG denunciase o “silencio” da súa candidata Ana Pontón. Mentres que o resto de aspirantes saían coa súa propia voz na televisión, da frentista emitíronse en varias ocasiones imaxes nas que se “limitaba a noticia a unha narración en off. Foron denunciados tres telexornais nun escrito no que tamén se instaba á xunta electoral a establecer medidas “compensatorias” coa formación do BNG ao ver “vulnerados os seus dereitos na cobertura informativa”.

A CRTVG ratificou a súa intención de presentar recurso ante este pronunciamento e defendeu que todos os seus plans de cobertura dos últimos 12 anos contaron co aval da Xunta Electoral de Galicia. REDACCIÓN