Feijóo invita a los socialistas a que le voten para que el PSOE no gobierne “con cualquiera”

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer el apoyo a los votantes socialistas que no quieran que el PSdeG gobierne “con cualquiera y a cualquier precio”, sino un “Gobierno estable” de nuevo para Galicia.

En un acto en la Praza da Veracruz, de O Carballiño (Ourense), instó a que ningún votante se quede en casa el próximo 12 de julio, pero lanzó un mensaje específico a los votantes de otros partidos, y en concreto del PSOE, para que apuesten por el PPdeG “el partido de Galicia”.

Además, se dirigió a los votantes de la oposición para que apoyen su candidatura “si no están conformes con que su partido pacte con otros nueve más” y quieren evitar un “multipartito” de diez formaciones políticas, en referencia a la suma de siglas de la oposición.

“A esos votantes les propongo unirnos para hacer un Gobierno estable”, planteó Feijóo, quien ya desde el inicio de su discurso apeló a la participación para que ningún gallego mayor de 18 años deje de votar el 12 de julio.

Según Feijóo, sería bueno que el 13 de julio nadie se despierte con el Gobierno que no quiere por no ir a votar, sino que haya uno que haya elegido la mayoría y no las “minorías perdedoras que sumadas puedan sacar una docena de votos”.

También advirtió que Galicia necesita un presidente “libre” que no tenga que someterse al “chantaje” de las minorías o a otros partidos que pierden las elecciones porque no es bueno para la comunidad adoptar la “deriva” de otras autonomías “donde se fragmentó la sociedad” como Cataluña o una parte del País Vasco.

Frente al templo de la Veracruz ante un centenar de personas, Feijóo aprovechó las campanadas, que han sonado durante su intervención, para subrayar que su discurso es “solemne” e “importante”, al ratificar su “compromiso vital” con Galicia para la que no promete imposibles, pero sí hacer “todo lo posible”. Y volvió a reclamar que todos, tanto los jóvenes como los mayores, vayan a votar para que el 12 de julio haya una victoria “clara y nítida” y Galicia esté gobernada los próximos cuatro años por el partido que gane las elecciones y no por los partidos “perdedores”.

En este acto, estuvo acompañado por la cabeza de lista por Ourense, Marisol Díaz, y el presidente provincial, Manuel Baltar, quien pidió el voto para el “mejor candidato” que pueda tener Galicia frente al resto de opciones políticas que lo único que buscan es unirse “para evitar que gobierne el PPdeG”.

En su intervención, Baltar puso en valor los once años de gestión de Feijóo al frente del Gobierno como “el mejor aval” para revalidar la confianza en él en estas elecciones.

“Galicia precisa cuatro años más de Feijóo, un aliado al frente del gobierno autonómico”, enfatizó Baltar, quien situó al líder de los populares como “el mejor conselleiro de Sanidad” que pudo tener Galicia en esta pandemia y “un referente” a nivel de gestión en España.

Baltar advirtió del peligro de repetir en Galicia un modelo bipartito “semejante al que hoy está desgobernando España” en alusión a las “luchas permanentes y enfrentamientos continuos” de un Gobierno que comparó con “un volante con cuatro manos”. Por todo ello, invitó a todos los gallegos a permitir “una gran victoria, que no será la gran victoria del PP sino de Galiciia”.

Previamente, en una entrevista en RNE feijóo insistió en que las condiciones para votar el próximo domingo 12 de julio son seguras por lo que se mostró convencido de que “la inmensa mayoría de gallegos irá a votar y habrá una jornada electoral normal”.

Feijóo dijo que le preocupa la participación, aunque descartó que se pueda dar en Galicia la elevada abstención registrada el pasado fin de semana en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia, y ha recordado que lo importante en unas elecciones es que acuda a votar “cuanta más gente mejor”.

Además, destacó que la situación sanitaria en Galicia es “muy razonable” pese al brote en A Mariña (Lugo), con “cincuenta y pico casos” activos detectados entre más de 1.800 pruebas PCR en un foco localizado.

Respecto a sus opciones para repetir en la Xunta y ejercer un cuarto mandato consecutivo, destacó que conseguir una mayoría absoluta es “dificilísimo y extraordinario” y depende de muchos factores, entre otros, que le voten personas que en otros comicios lo han hecho al PSdeG, a Ciudadanos o a Vox.

De estos dos últimos partidos dijo además que puede depender que él no sea presidente, ya que Vox no tiene ni concejales en Galicia y ni Ciudadanos ni la formación de Santiago Abascal tienen diputados autonómicos ni opciones de conseguirlos, según las encuestas, por lo que los votos a estas formaciones podrían restarle posibilidades de llegar “al 47 o 48 por ciento de voto”, consideró.

En la entrevista el líder del PP volvió a comprometerse a quedarse en Galicia hasta 2024 si es elegido de nuevo presidente, aunque le parece “un exceso de confianza” hablar de esta cuestión, ya que el objetivo en este momento es “ganar”.

Rajoy en Mugardos De otro lado, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy volvió a desembarcar en la campaña para apoyar a Feijóo, en este caso, en un paseo por la localidad coruñesa de Mugardos.

El también expresidente del Partido Popular acudido acompañado por el máximo responsable provincial de la formación, Diego Calvo, y fue recibido por el alcalde, Juan Domingo de Deus (PP).

Tras su llegada a la casa consistorial, en la céntrica avenida de Galicia, atravesó parte del casco urbano tras saludar a decenas de personas, con las que también posó para ser fotografiado.

Finalmente, desembocó en la zona portuaria y compartió con representantes de su partido una consumición en un local hostelero.

Su estancia en la localidad situada en la ría de Ferrol transcurrió con normalidad en el marco de una convocatoria limitada a la presencia de periodistas gráficos.

Mariano Rajoy ya estuvo el pasado fin de semana apoyando la reelección de Feijóo en el acto más multitudinario hasta ahora de la campaña celebrado en la plaza de toros de Pontevedra, en el que también estuvo el líder nacional del PP, Pablo Casado.