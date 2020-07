Feijóo: “No me confundí cuando aposté por Galicia. Esa apuesta mereció la pena para siempre”

Era el rostro de la victoria en la jornada electoral del 12-J. Vitoreado por los suyos al grito de “presidente, presidente”, Alberto Núñez Feijóo compareció sonriente al filo de la media noche para agradecer a los gallegos un apoyo por el que se confesó “abrumado” con el que revalida mayoría absoluta en el Parlamento por cuarta vez consecutiva, igualando el récord de Manuel Fraga.

“En los últimos días traté de hablar de lo que nos une a la gran mayoría de los gallegos que es Galicia, Galicia, Galicia, y por eso hoy vamos a decir gracias, gracias, gracias a todos por su comportamiento ejemplar en unas circunstancias atípicas”, dijo el cabeza de cartel del PPdeG en el arranque de su discurso.

El líder de la formación del charrán no quiso olvidarse de nadie en una noche especial, empezando por las 619 víctimas de la covid-19: “Se fueron antes de tiempo y voy a dedicar toda la legislatura a intentar conseguir que nadie más pase lo que pasaron estas familias. Todas esas personas estarán conmigo todos los días de mi mandato. , dijo. “Espero y deseo que este maldito virus deje de ser una amenaza para la gente y que remontemos también en lo económico y lo social”. Tampoco quiso dejar atrás a su equipo de colaboradores: “El mismo que hace diez años”, recordó.

“Gracias a todos los que nos han ayudado, al presidente de Andalucía, al de Castilla y León y a otros presidentes autonómicos y muchísimas gracias a Mariano Rajoy que estuvo con nosotros. Y brindarle este triunfo a todo el Partido Popular de España y hablo del presidente Casado. Gracias por confiar en nosotros”, destacó.

Al tiempo, ha prometido que seguirá siendo un presidente autonómico constitucional y leal. “Cuando tome posesión, seguiré siendo un presidente autonómico constitucional y leal, y seguiré teniendo el honor de representar al Estado en la comunidad gallega”, zanjó.

El de Os Peares también transmitió su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su mensaje de felicitación, así como a sus principales contrincantes en esta campaña, la nacionalista Ana Pontón y el socialista Gonzalo Caballero.

Tampoco se olvidó de su madre, “que siempre está ahí”, y para su pareja, Eva Cárdenas, que “nunca aparece pero que siempre está”. Recordó también a su padre ya fallecido y su hijo, “que me veía colgando de los carteles y al que ahora podrá ver más”.

Sin embargo, las mayores muestras de gratitud del presidente fueron para los gallegos y para Galicia. “No me confundí cuando aposté por Galicia y esta noche tengo claro que esa apuesta mereció la pena para siempre”, proclamó. “Le debo más a Galicia ahora de lo que le debí nunca y por eso me voy a dedicar a Galicia con más ahínco, con más determinación y con más ganas”, prometió . “Me debo a responder por esta confianza mayoritaria de los gallegos”, enfatizó.

“Este enorme respaldo tan excepcional me ilusiona y me emociona probablemente más que el primer día. Más que en marzo de 2009”, insistió el ahora presidente en funciones , quien prometió a quien no les gustó su victoria que gobernará para todos y que sus prioridades también serán las suyas.

“Sé por qué nos habéis votado y para qué”, agregó, concluyendo que él cumplirá con su “deber” como si fuese “el primer día” del mandato con el que inició su trayectoria en la Xunta. “No voy a poner por delante de Galicia a nada ni a nadie”, señaló, finalizando su intervención con su “Galicia, Galicia, Galicia, y por cuarta vez Galicia. ¡Gracias!”.