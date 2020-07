“Galicia, Galicia, Galicia”: grito de guerra de Feijóo

Las elecciones autonómicas gallegas del próximo domingo serán sin duda las más atípicas hasta el momento. La pandemia del coronavirus cambió radicalmente la forma y el fondo de la campaña electoral.

Una campaña, en la que cada cita, un equipo de personas acompaña a los candidatos para ayudarles a dirigir mejor el mensaje a los ciudadanos.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y candidato a la reelección, cuenta con un equipo amplio que organiza y da valor a la precampaña y campaña con el objetivo de conseguir una mayoría para repetir gobierno en Galicia.

PRECAMPAÑA. El PPdeG ha intentado que no existiera la precampaña. En una situación normal habría infinidad de actos en los que el presidente mantendría contacto con la gente pueblo a pueblo, sin apenas diferencias con respecto a una campaña. Esta vez el presidente les comunicó a su equipo que durante ese tiempo no quería hacer nada de partido ni de campaña ya que su agenda estaba dedicada internamente a la labor institucional. Así, hasta el domingo antes de la pegada de carteles no tuvieron ni un solo acto electoral. “La precampaña la hemos limitado. Entendimos que la ciudadanía no estaba preparada para hablar de política y partidismo, sino que su preocupación estaba en la post pandemia”, comunicaron desde el partido.

CAMPAÑA. El equipo de campaña del partido intenta crear estrategias y formatos en los cuales puedan ser útiles a la hora de trasladar su mensaje a la gente. “La campaña del PPdeG se basa en que nadie que quiera escucharnos se quede sin hacerlo y que nadie pueda decir que queriendo escuchar al PP no haya tenido oportunidad”, detallan. Esto se hace radicando una campaña en la que no todo pivota en torno al candidato sino que se intenta tener presencia en muchos actos en los que el partido se divide. No llevan a cabo un mitin con muchos políticos sino que realizan muchos mítines con un solo político. Además con las limitaciones impuestas a consecuencia de la pandemia han tenido contacto indirecto a través de streaming, algo que nunca llevaran a cabo hasta el momento. Todo lo que hizo Feijóo fue televisado en directo a través de su página web, para que todo el mundo que no podía acudir a los actos si escuchara el mensaje del líder del Partido Popular.

DISCURSOS. Es el líder popular quien orienta los discursos. A veces le hacen aportaciones o recibe asesoramiento para su estructuración pero es él quien define el mensaje. “Él sabe lo que quiere comunicar a la ciudadanía, lo que quiere enseñar de su proyecto y su persona”, dicen.

PUBLICIDAD. En esta campaña no han escogido un eslogan de una agencia de publicidad. “Para evidenciar la relación directa entre el ciudadano y la ciudadanía” se han decidido por una coletilla habitual del presidente, con la que lleva cerrando sus intervenciones públicas desde hace once años: “Galicia, Galicia, Galicia”. Esta muletilla se ha convertido en un eslogan al considerar “que es mucho más personal que delegar esa decisión en asesorías externas”. Es una frase de Feijóo que se considera “como un grito de guerra”.

DEBATES. Siempre llegan al partido una infinidad de propuestas de medios públicos y privados. Para los comicios del 12-J se decidió apostar porque los medios públicos organizaran un debate que fuera televisado para toda Galicia y que además se diera señal a todos los medios de comunicación. Después lo que le queda al partido es recorrer la comunidad con intervenciones que lleguen a todo el mundo. Debates hay muchos pero no todos cuentan con la presencia de Feijóo. El PPdeG tiene como filosofía “no decir que no a ningún debate. Por pequeño que sea el medio de comunicación, la asociación o el grupo de trabajo que lo solicite se le va a mandar algún representante. Así, donde no llega Feijóo llega algún miembro de su equipo”, comentan.

La principal diferencia con años anteriores es que se hacían actos hasta para 10.000 personas. En esta ocasión organizaron un acto en la plaza de toros de Pontevedra, que antes llenaban con 10.000 personas y esta vez solo incluyeron a 300. “Hemos decidido hacerlo ahí porque dejando esa grada vacía visibilizábamos a la Galicia que ya no está y que se fue con el covid, y por otra parte porque la pandemia ha cambiado cosas pero no lo que somos y por tanto mantenemos la rutina”.

REDES SOCIALES. Este año la campaña ha tenido un componente audiovisual en streaming incorporando estractos de las entrevistas al presidente casi en tiempo real en las redes sociales. A esto se suma contenidos específicos que han generado para las redes. “Esa viralización que permite a una persona que le gusta un contenido compartirlo con sus contactos convierte a cada usuario en un potencial distribuidor de contenidos del PP”, destacan. Todos los partidos tienen equipos de redes sociales, de comunicación... “pero a nosotros nos diferencia del resto que tenemos a Feijóo”, comentan.

La teNSIÓN de LOS ÚLTIMOS DÍAS DE CAMPAÑA. Desde el partido afirman no haber enfrentamientos, pero si disparidad de criterios. “Por lo general son matices porque cuando tienes una ideología y compartes un objetivo común pues es complicado que surjan fricciones muy elevadas”, dicen. Es un equipo “muy horizontal” y aunque haya jerarquías “se escucha por igual a todos y las decisiones no se basan en lo que diga el de más arriba sino lo que guste más”. En el PPdeG aprecian que un mando único no se ejerce en base a que una persona piensa, decide y ejecuta. “Somos un equipo e intentamos compartir ideas y ponerlas en común”, dicen.