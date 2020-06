Gallegos residentes en USA protestan ante la Junta Electoral por no poder votar

Santiago. Solo los españoles, y por extensión los gallegos, que viven en el exterior conocen las dificultadas que hay para votar en unas elecciones en nuestra país; problemas que se agrandan cuando se trata de comicios autonómicos.

La teoría indica que todos los ciudadanos que residan en países extranjeros tienen derecho a participar en cualquier comicio (excepto en las Europeas si ya lo hace en el país en el que viven). Está todo muy claro, aunque el papeleo no facilita las cosas, y por ello no deberían existir problemas si se cumplen los plazos que están fijados por ley.

Pero las complicaciones aparecen muy a menudo. Les ocurrió esta misma semana a dos gallegos que viven en Chicago y que, como ciudadanos cumplidores, se habían registrado en el censo de extrajero para votar en las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio. Cumpliendo en todo momento la normativa.

La sorpresa surgió el pasado martes, 23 de junio, cuando recibían la carta correspondiente con la contraseña para poder solicitar el Voto CERA. Y el asombro de ambos fue mayúsculo cuando en la misiva oficial se les indica que “el plazo máximo para hacer la inscripción finalizó el ¡¡¡¡13 de junio!!!; es decir, diez días antes. No entendían nada.

Al día siguiente, san Xoán, se pusieron en contacto, vía correo electrónico, con el consulado de España en Chicago y la respuesta que recibieron es, cuanto menos, curiosa: “Lamentamos que las instrucciones no pudieran llegar a tiempo. Esta oficina desconoce si hay alguna manera de que puedan subsanar esta demora y no tenemos correo electrónico del censo de la provincia correspondiente a su demarcación al cual dirigir su queja. En está página web no obstante puede consultar los números de fax: https://www. ine.es/oficina_censo/contactar_oce. htm”. Ni más ni menos.

Estas dos personas se pusieron en contacto con la Junta Electoral Provincial de A Coruña para exponerles la situación de forma documentada, quejarse por el sistema y denunciar los problemas que se le plantean a los gallegos que residen en otros países. “Nos gustaría poder ejercer nuestro derecho al voto. El proceso como se ha planteado es absurdo e injusto y lo hace imposible. Nos gustaría tener una solución para poder votar”. Ahora esperan una respuesta ya que hasta el 12 de julio consideran que queda tiempo suficiente.

CENSO ELEVADO PERO POCOS VOTANTES. Unos datos para ilustrar la magnitud del problema que sufren estos dos ciudadanos que viven en Chicago y la posible influencia del voto CERA. Se eleva a un 17% de los electores gallegos que podrían participar en los comicios autonómicos del próximo 12 de julio que residen en el extranjero. El número total de censados asciende a 2.697.315, de los cuales 463.163 viven fuera de España y 2.234.152 en la comunidad.

Hay quince concellos (trece en la provincia de Ourense y dos en la de Lugo) con más votantes censados en países extranjeros que en España y en otros 47 el porcentaje de residentes ausentes se sitúa por encima del cuarenta por ciento.

¿Y ese caudal de posibles votantes desemboca en las urnas? Los datos indican que no. En las primeras autonómicas en las que se impuso la candidatura liderada por Alberto Núñez Feijóo, en 2009, sin el sistema de voto rogado, enviaron su papeletas 76.000 emigrantes gallegos, mientras que en las últimas, las de 2016, se quedaron en 10.908.

Una situación que se debe, según los miembros de Marea Granate (asociación de españoles residentes en el extranjero que llevan más de una década reclamando que se mejore el sistema de participación) “a las nulas facilidades que tenemos para ejercer nuestros derecho.

En esta ocasión hay más dificultades. “Pocos o ninguno podrá votar debido a dos problemas añadidos por la crisis de la covid-19 al ya de por sí difícil voto exterior: la imposibilidad de desplazamientos a los consulados y las serias anomalías de funcionamiento en los servicios postales en todo el mundo”, explican en su página web desde la asociación. Añaden, además, que “los servicios consulares se encuentran bajo mínimos y algunos, incluso, no están operativos. También, dicen, “los servicios postales dan nulas garantías de recepción y envío de la documentación electoral”. Una ración de ese descontrol la recibieron los dos gallegos residentes en Chicago. rm.