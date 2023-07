A carreira cara ás urnas do 23J comeza oficialmente na medianoite deste xoves ao venres, aínda que desde a convocatoria ao día seguinte da cita municipal (e en varias autonomías), as proclamas políticas non cesaron coa precipitación duns novos comicios. Precisamente, os logros conquistados o 28 de maio serán, este xoves, a bandeira das organizacións políticas do PPdeG, BNG e PSdeG, mentres que Sumar, que non se presentou pero que apoiou certas listas (con desigual éxito), lánzase á contenda electoral coa súa líder, a galega Yolanda Díaz, na Coruña, quen estará acompañada pola ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Horas antes do inicio oficial, Galicia tamén contará coa presenza do líder do PP e candidato á Presidencia do Goberno, Alberto Núñez Feijóo. Así, o "neto da señora Eladia" acudirá á súa aldea natal dos Peares, unha viaxe ás súas orixes como xa o fixo nas autonómicas de 2016 e 2020 cando revalidou a súa maioría absoluta en Galicia e coa reivindicación, como expresou en días pasados, de que "se os españois queren", será o "primeiro presidente" do Goberno de España "nacido en el rural".

O seu vicesecretario de Organización e número 1 ao Congreso pola Coruña, o ferrolán Miguel Tellado, será un dos protagonistas da pegada de carteis encabezada polo presidente do PP galego, Alfonso Rueda, e acompañado da secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado.

Así, a tradicional pegada de carteis será na única cidade que na que o PP goberna após o 28M, xa que aínda que logrou ser a lista máis votada noutras, só conseguiu, e desde a oposición, tomar o bastón de mando coa maioría absoluta de José Manuel Rey Varela en Ferrol. O acto terá lugar na Praza de Amboage, unha das máis simbólicas da cidade departamental e contará co "gañador máis significativo" das municipais, o de novo rexedor dunha cidade que, "polas súas características, necesita o Goberno central", ao estar moi vinculada á construción naval.

Fontes populares explican que a aposta de Ferrol é o símbolo da procura dunha vitoria o 23J, de forma que se "aliñen un goberno municipal, autonómico e central" baixo as siglas do PP e cun galego á fronte da Moncloa. O acto consistirá, entre outras cuestións, na descuberta do cartel do candidato á Presidencia.

Vigo, a maioría absoluta de Abel Caballero

A de novo moi ampla maioría absoluta de Abel Caballero nas municipais do 28 de maio leva os socialistas, co seu secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, á cabeza ao acto de pegada de carteis cos candidatos pola provincia de Pontevedra, aínda que haberá actos no catro circunscricións.

Así, no caso da Coruña, haberá unha presentación de candidatos ás 19,00 horas en Santiago de Compostela, após o que se desprazarán á cidade herculina para participar nunha pegada na zona do Obelisco, a poucos metros de Ou Parrote, onde estará a confluente Yolanda Díaz.

Os socialistas, que farán tamén unha pegada no Parque de San Lázaro en Ourense e cun formato dixital na Muralla de Lugo, levarán a cabo unha campaña coordinada pola dirección galega do partido, pero na que cada provincia terá unha dinámica propia, con candidatos "pisando o territorio" e un esquema de buscar a mobilización social. Para iso, fontes socialistas chaman a "mover" o seu "exército de mil concelleiros" en Galicia, co obxectivo de facer unha chamada ao voto útil ao redor do PSOE para frear á "UTE PP-Vox".

O BNG, coa bandeira da alcaldesa "histórica"

Os nacionalistas galegos enarborarán a conquista da capital galega após o pasado 28 de maio, coa asunción do bastón de mando por parte de Goretti Sanmartín, que fixo "historia" ao converterse na primeira muller que preside o Pazo de Raxoi. Aínda que é habitual que o BNG inicie a carreira cara ás urnas en Santiago de Compostela, será nesta ocasión, se cabe, con maior simbolismo polo logro electoral.

O acto, que contará con varios dirixentes nacionalistas e candidatos e que estará encabezado pola portavoz nacional, Ana Pontón, celebrarase na Praza do Toural.

Os nacionalistas galegos afrontan estas eleccións xerais co obxectivo de lograr "grupo forte galego" en Madrid, unha expectativa que, de transformarse, tamén sería un fito nacionalista, aínda que por agora o "ascenso" que reivindica o BNG e que experimentou nas últimas citas electorais desde 2019 tradúcese unicamente nas provincias atlánticas segundo as enquisas publicadas até o momento.

A líder de Sumar xunto a Ada Colau na Coruña

Sumar reunirá as súas dous principais referentes en Galicia, Marta Lois (cabeza de lista pola Coruña) e Verónica M. Barbeiro (cabeza de lista por Pontevedra) xunto á candidata á Presidencia do Goberno, Yolanda Díaz, na Coruña. Alí tamén estará Ada Colau, quen une as súas forzas á galega para este inicio de campaña.

Yolanda Díaz aposta así pola súa terra, onde o espazo conta actualmente con dous representantes, para iniciar dúas semanas nas que prevé percorrer boa parte da xeografía española e faio nun das dúas prazas nas que estivo na campaña das municipais, A Coruña, onde nomes próximos a ela concorreron tamén nas municipais --como Manuel Lago, tamén candidato ao Congreso agora--.

Con todo, o 28M deixou fóra da corporación local as dúas alternativas que se presentaron, por separado, de leste mesmo espazo político, aínda que ambas superaron o 4% e achegáronse ao 5 que lles daría acceso a María Pita, e xuntas excederon o 9% de votos