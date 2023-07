A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu este xoves o voto para as próximas eleccións xerais do 23 de xullo co obxectivo de que Galicia “deixe de ser a última carta da baralla”. “Os galegos e galegas non queremos privilexios, queremos un trato xusto”, manifestou a líder do partido.

Baixo o lema para a campaña que se inicia esta noite “Facer valer Galiza”, Pontón apunta que chegan a estes comicios electorais co obxectivo de “facer valer o noso”. “Seremos o muro de contención dun PP de ganchete coa extrema dereita e antigalega", subliñou. Así, fixo finacapé en que “non é o momento de votar con medo”. No acto en Santiago estiveron presentes os candidatos ao Congreso das catro provincias. A encargada de abrilo foi Noa Presas, cabeza de lista pola provincia ourensá, quen reivindicou que “o bipartidispismo clásico non ten espazo para Lugo e Ourense”, os territorios que considera “máis discriminados”. Pola súa banda, o lucense Dani Castro puxo o foco nos votantes máis mozos aos que invitou a votar para “poñer o punto extra nestas eleccións”. “Afrontamos como sociedade grandes retos. De como se lles de solución vai depender o noso futuro”, puntualizou a candidata por Pontevedra, Carme da Silva. Así, o que foi o único representante do partido na Cámara Baixa neste mandato, Néstor Rego, asegurou que se presenta “coa satisfacción do traballo feito e de ter cumprido o compromiso”.